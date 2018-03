PHONG TRÀO HƯNG CA VIỆT NAM

THE MOVEMENT OF PERFORMING ARTISTS AND WRITERS FOR A FUTURE OF VIETNAM

14550 Magnolia St., Suite 203 Westminster CA 92683

Tel: 714.423.8888 / Fax 714.892.2518

www.phongtraohungca.org / Email: PhongtraohungcaVN@gmail.com

“Giải Truyền Thông Hưng Ca 2018 – Để Tưởng Nhớ Việt Dzũng”

Chủ Đề “Nhận Định Bộ Phim Tài Liệu – The Vietnam War”

Trong hơn nửa thế kỷ qua, hàng ngàn quyển sách, hàng trăm cuốn phim, vô số bài viết về đề tài chiến tranh Việt Nam đã được thực hiện tại Hoa Kỳ, hầu hết có nội dung thiếu trung thực, không công bằng đối với chính phủ và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa.

Mới đây nhất, bộ phim tài liệu“The Vietnam War”do đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick thực hiện với kinh phí hơn 30 triệu USD đã và đang trình chiếu khắp nơi trên thế giới, cũng mang cùng một nội dung sai trái, thiên vị, có lợi cho Cộng Sản Bắc Việt, tác hại cho chúng ta. Cụ thể là:

Ca ngợi Hồ Chi Minh là người cách mạng yêu nướcnhưng lại cố tình bỏ qua sự kiện họ Hồ là đảng viên cộng sản quốc tế lãnh nhiệm vụ cộng sản hóa Việt Nam và cà Đông Dương; mặt khác, lại trình bày sai lệch, xuyên tạc về hai chính quyển Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa.

Tạo cho người xem có ấn tượng quân Cộng Sản Bắc Việt can đảm, thiện chiến, trong khi quân đội miền Nam thiếu tinh thần chiến đấu.

Cho rằng cuộc chiến xâm lược nhuộm Đỏ miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt là có chính nghĩa giành độc lập, thống nhất đất nước.

Không nêu lên những tội ác dã man của Cộng Sản Bắc Việt trong cuộc chiến.

Không đề cập đến tình trạng thê thảm của đất nước Việt Nam sau khi Công Sản Bắc Việt cưỡng chiếm và thống trị miền Nam…

Do vậy, Phong Trao Hưng Ca Việt Nam tổ chức “Giải Truyền Thông Hưng Ca Việt Dũng 2018” với mục đích:

Ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong cộng đồng đã lên tiếng, viết bài vạch trần những sai trái, xuyên tạc đầy ác ý của cuốn phim “ The Vietnam War” .

. Tạo điều kiện, khuyến khích các thành viên khác trong cộng đồng tiếp tục lên tiếng bằng các bài phản bác với nội dung như trên.

Các bài viết sẽ được tuyển chọn thành một Tập tài liệu song ngữ Anh Việt như một “vũ khí” đấu tranh cho “ Sự Thật Về Cuộc Chiến Việt Nam” , đặc biệt giúp giới trẻ có kiến thức chính xác về cuộc chiến.

Để giải độc dư luận, giành lại sự thật về chiến tranh Việt Nam qua việc đăng Thư Ngỏ gửi Đạo diễn Ken Burns trên Washington Post, Washington Times.

Để lưu ý các giới điện ảnh, truyền thong Hoa Kỳ từ nay cần cẩn trọng hơn khi thực hiện những tác phẩm liên quan đến chiến tranh Việt Nam.

Giải thưởng:

Giải Nhất : $3.000.00

Giải Nhì : $2.000.00

Giải Ba : $1.500.00

Giải Tư : $1.000.00

Giải Năm : $500.00

Lịch Trình:

PTHCVN sẽ công bố “Giải Truyền Thông Hưng Ca Việt Dũng 2018” trong Buổi Họp Báo vào lúc 9g sang ngày Thứ Tư 28 tháng 03, 2018, tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia Street, Phòng 205, Little Saigon, Westminster Nam California

Bài viết xin gửi về: PTHCVN 14550 Magnolia St., Suite 203 Westminster CA 92683

Hạn chót nhận bài: 31 tháng 08, 2018

Công bố kết quả : 31 tháng 10, 2018

PTHCVN sẽ trao “Giải Truyền Thông Hưng Ca Việt Dũng 2018”vào ngày 09 tháng 12, 2018 tại Little Saigon, Nam Cali nhân Đại Hội Hưng Ca Kỳ XIV 2018.

Ban Tuyển Chọn :

Giáo sư Nguyễn Văn Canh; Bà Jackie Bông; Tiến sĩ Mai Thanh Truyết; Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa; Học giả Đỗ Thông Minh; Tiến sĩ Lê Minh Nguyên; Giáo sư Ngô Quốc Sĩ; Nhà văn Phan Nhật Nam

Ban Cố Vấn:

Chiến sĩ Võ Đại Tôn; Bs Nguyễn Quốc Quân; CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ; Bs Lâm Mỹ Hoàng; Tiến Sĩ Phan Văn Song; Bs Bùi Trọng Cường; Giáo sư Trần Huy Bích; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trang; Giáo sư Trần Phong Vũ; Ls Đỗ Thái Nhiên; Ls Trần Thanh Hà

Ban Bảo Trợ Truyền Thông

Mõ SF, Radio Tiếng Mõ Bắc Cali; Calitoday; SBTN Texas; Radio Saigon-Dallas 1600, Việt Vùng Vịnh; Radio Việt Nam Bắc Cali; Radio Sóng Biệt; Hoàng Bách; Radio Saigon-Houston 900.

Công tác quan trọng và ý nghĩa này cần chi phí để quảng bá, trao giải thưởng, dịch thuật, ấn hành tuyển tập song ngữ, nhất là chi phí đăng Thư Ngỏ trên các báo lớn Hoa Kỳ. Do đó, PTHCVN tha thiết kêu gọi sự yểm trợ về nhân lực và tài lực của các hội đoàn, cộng đồng, thân hào nhân sĩ, học giả, thức giả, các mạnh thường quân cùng các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới.

Mọi chi tiết, xin liên lạc: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa 714.423.8888;

Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện 415.720.5247; hoặc email về: PhongtraohungcaVN@gmail.com

Chi phiếu, lệnh phiếu yểm trợ, xin ghi: Phong Trào Hưng Ca Việt Nam / Memo: Giải Truyền Thông Hưng Ca Việt Dzũng và gửi về: PTHCVN 6723 Seinfelt Court Houston TX 77069