Đại Học VN: Buộc Cả Ngàn Sinh Viên Thôi Học

SAIGON -- Nhiều đaị học đang buộc sinh viên nghỉ ào ạt, vì lý do học kém.Bản tin VnExpress kể về: 800 sinh viên bị thôi học mỗi năm ở Đại học Bách khoa Hà Nội.Hiệu phó Trần Văn Tớp khẳng định trường tiếp tục đào thải những sinh viên không nghiêm túc, không nỗ lực học tập.Bản tin ghi lời PGS Trần Văn Tớp, Hiệu phó Đại học Bách khoa Hà Nội biết, 700-800 sinh viên bị nhà trường buộc thôi học mỗi năm do kết quả học tập kém. Phần lớn học những năm đầu, đang trong chương trình đào tạo cơ bản của trường.Hiệu phó Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, con số 700-800 sinh viên bị buộc thôi học trên tổng số 28.000 sinh viên toàn trường mỗi năm, không phải nhiều nhưng cũng không ít. Trường sẽ tiếp tục đào thải những sinh viên không nghiêm túc, không nỗ lực học tập để giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo.Ngoài khoảng 800 sinh viên bị buộc thôi học, các khóa trước có khoảng 100 sinh viên chủ động thôi học do không phù hợp với ngành nghề, hoặc du học... Khóa sinh viên nhập trường tháng 9 vừa qua có khoảng 60 em xin nghỉ.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể về một đaị học ở Sài Gòn: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.SG: Hơn 600 sinh viên bị cảnh báo học vụ, buộc thôi học vì điểm yếu...Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.SG vừa ra quyết định cảnh báo học vụ và buộc thôi học hơn 600 sinh viên.Trong danh sách do trường công bố có gần 600 sinh viên bị cảnh báo học vụ và hơn 30 người bị buộc thôi học. Danh sách này được trường công bố sau khi kết thúc học kỳ 2 của năm học 2016-2017.Trong số gần 600 sinh viên bị cảnh báo học vụ, nhiều nhất là sinh viên khoa chất lượng cao với 236 người. Ở chương trình đại trà, khoa công nghệ thông tin có 31 sinh viên (trong đó 3 sinh viên hệ sư phạm). Khoa cơ khí chế tạo máy có 53 sinh viên bậc ĐH, 7 sinh viên bậc CĐ. Khoa điện-điện tử có 105 sinh viên bậc ĐH, 7 sinh viên CĐ rơi vào trường hợp này...Báo Thế Giới Luật cũng ghi nhận từ trường Luật: Trường ĐH Luật TP.SG vừa công bố danh sách hơn 220 sinh viên chính quy và văn bằng hai chính quy, dự kiến bị cảnh cáo học vụ, đình chỉ học một năm hoặc buộc thôi học (từ học kỳ một năm nay) vì có kết quả học tập yếu kém.