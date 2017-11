Hệ thông tiệm Wal-Mart Stores Inc. đang chuẩn bị đón mùa lê tưng bừng: dự kiến sẽ tổ chức hơn 20,000 bữa tiệc mùa lễ trong các tiệm trong vòng 2 tháng tới. Công ty cũng sẽ tổ chức các buổi triển lãm sản phẩm, tới 165,000 buổi trong khắp mùa lễ cuối năm. Các bữa tiệc trong tiệm sẽ xoay quanh 3 chủ đề về đồ chơi: "Toys that Rock," "Parties that Rock," và "Gifts that Rock."