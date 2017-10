Đếm Đến Thành Công

Dạy các em khi còn thơ ấu.Sacramento, Calif. – Cùng đếm với trẻ em sẽ giúp các em sẵn sàng hơn khi đi học và cuộc đời là đong đếm. Những nghiên cứu cho thấy rằng tiếp xúc sớm với các kỹ năng toán học sẽ giúp trẻ em làm quen và yên tâm hơn với môn toán, tăng độ tự tin, đặt ra nền tảng cho những khái niệm tiến bộ hơn, và giúp ích trong việc học những môn khác.Nhiều trẻ em tìm cách học thuộc các con số, nhưng trẻ em cũng được lợi ích khi đếm, liên quan đến việc phối hợp và hiểu rằng mỗi vật đều có một con số hoặc giá trị cụ thể, và món đồ cuối cùng khi đếm sẽ là tổng số các món đồ.Tại First 5 California, một trong những giá trị cốt lõi là tập trung vào bảo đảm cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ em hiểu rõ tầm quan trọng của việc nói chuyện, đọc sách và hát. Để một em bé tham gia theo cách này sẽ giúp xây dựng các kết nối dây thần kinh trong bộ não và đưa các em vào con đường tiến tới thành công trong suốt cuộc đời. Có nhiều cách để quý vị kết hợp việc đếm vào cách thức giao tiếp với con mình, và có rất nhiều sinh hoạt vui vẻ để thử:-- Nói chuyện: Khi lái xe đưa con đi chơi, hãy bảo em bé đếm số xe màu trắng, màu đen, hay màu đỏ mà em nhìn thấy.-- Đọc sách: Khi đọc truyện tranh, đếm một số món đồ trong hình, dù là con thú, người, nhà, hay những đồ vật thú vị khác.-- Hát: Chế một bài hát vui kết hợp đếm số đồ chơi hoặc món đồ trong nhà, hoặc thậm chí là bộ phận trên cơ thể, như ngón tay, ngón chân, mắt, và tai.-- Ăn: Để cho con quý vị đếm rau, lát trái cây, hoặc hột ngũ cốc.-- Chơi: Khi quý vị chơi sắp hình khối, xe hơi, hay búp bê, hãy kết hợp việc đếm. Chẳng hạn, nếu có ba chiếc xe, và quý vị lấy đi một chiếc, con của quý vị sẽ thấy còn lại hai chiếc xe.Một khi quý vị đã bắt đầu, quý vị sẽ thấy dễ dàng hơn để đưa việc đếm vào một phần sinh hoạt hàng ngày của bé. Hãy vào www.First5California.com để có ý tưởng về nói chuyện, đọc sách và hát với con của quý vị mỗi ngày.Về First 5 California:First 5 California được thành lập để cung cấp kiến thức cho phụ huynh, ông bà, giáo viên, và những người chăm sóc về vai trò quan trọng của họ trong năm năm đầu đời của trẻ nhỏ — với mục đích tựu trung là giúp thêm nhiều trẻ em California lớn lên khỏe mạnh sẵn sàng thành công ở trường học và ngoài đời.Để biết thêm thông tin về First 5 California như là một tổ chức, xin ghé thăm www.ccfc.ca.gov. Để xem trang mạng tài nguyên cho phụ huynh của First 5 California, xin ghé vào www.first5california.com.