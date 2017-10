Địa Cầu Nóng, New York Lụt Lớn: Hồi Xưa 500 Năm/Lần sẽ 5 Năm/Lần

WASHINGTON – Trong vòng 3 thập niên tới, những trận lụt trước giờ tràn vào thành phố New York City mỗi 500 năm một lần có thể sẽ xảy ra mỗi 5 năm một lần, theo bản nghiên cứu mới của nhiều giáo sư ngành khí tượng thủy văn in trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.Hiện tượng nạn lụt lớn xảy ra thường xuyên hơn gây ra vì nạn hâm nóng địa cầu.Andra Garner, nhà khoa học đồng tác giả tại Rutgers University, nói rằng bản nghiên cứu là lời cảnh báo để đặt vấn đề rằng làm sao phải bảo vệ hạ tầng cấu trúc ven biển.Bản nghiên cứu đưa ra nhiều mô hình tiên đoán về mực nước biển tăng và có thể biến đổi trên đường của các trận bão tương lai.Nhiều mô hình tiên đoán cho thấy:- Biến đổi khí hậu có nghĩa là các trận bão hung dữ hơn, nhưng cũng nhiều phần sẽ tác động xa ngoài bờ biển, có nghĩa là chiều cao tăng sẽ không nhiều cho tới hết năm 2300.- Tuy nhiên mực nước biển tăng có nghĩa là trận lụt ở mức 7.4 feet (= 2.26 mét) hay cao hơn đánh vào khu vực thành phố New York cứ mỗi 500 năm trước thời kỳ 1800, và bây giờ xảy ra mỗi 25 năm, có thể xảy ra mỗi 5 năm một lần trong thời gian từ 2030 tới 2045.- Nghiên cứu dự báo sẽ có mức tăng nước biển khoảng 5 inches tới 11 inches trong khu vực New York City từ 2000 tới 2030.