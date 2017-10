TOKYO - Sau vụ 1 phát thanh viên bị đâm ở cổ, báo Novaya Gazeta cung cấp vũ khí không sát thuơng cho phóng viên để phòng thân. Toà báo sẽ chịu chi phí mua vũ khí và huấn luyện kỹ thuật tự vệ, theo loan báo của chủ biên Dmitry Muratov trên làn sóng điện của Ekho Moskvy. Đài này và báo Novaya là 2 cơ sở truyền thông đầu đàn của đối lập. Ông Muratov xác nhận “Tôi cho võ trang Phòng tin tức – tô

Khoảng cuối tháng 10/2017, Pantech, nhà sản xuất điện thoại thông minh của Hàn Quốc, đã được bán với giá 10 triệu Won (khoảng 8,800 USD) do nợ nần nặng nề.Solid, đã mua lại công ty vào năm 2015 từ ban lãnh đạo ban đầu của Pantech, cho biết việc bán lại công ty là không thể tránh khỏi do tình hình tài chính xấu và áp lực của các cổ đông, chủ nợ.Pantech đã đình chỉ mảng kinh doanh smartphone vào tháng 05/2017 do hoạt động yếu kém. Công ty đã thoát khỏi tình trạng phá sản trước khi được Solid và Optis mua lại hồi năm 2015. Thời điểm đó, liên minh hứa hẹn sẽ vực dậy Pantech thông qua mảng Internet of Things (Đồ dùng kết nối) và mở rộng ra các thị trường Đông Nam Á. Nhưng họ đã thất bại. Chiếc smartphone gần nhất là IM-100, ra mắt hồi năm 2016, đã không đạt được doanh số như mong muốn.Pantech đã được bán lại cho KNA Holdings, công ty chuyên nghiệp được thành lập bởi các chuyên gia về sáng chế. KNA Holdings sẽ gánh khoản nợ khoảng 97 triệu USD của Pantech. Solid cho biết việc bán lại sẽ giúp Pantech tiếp tục tạo ra doanh thu thông qua tiền cấp bằng sáng chế. Hồi đầu tháng 10/2017, Solid bán dịch vụ Internet of Things của Pantech cho một nhà sản xuất thiết bị địa phương. Nhiều bằng sáng chế của Pantech cũng được bán khi công ty dừng kinh doanh smartphone.Pantech đã từng là một trong 3 nhà sản xuất smartphone lớn nhất Hàn Quốc, bên cạnh Samsung và LG, thậm chí nhiều mẫu smartphone của hãng còn mang tính tiên phong khi được phát hành. Tuy nhiên, khi sự cạnh tranh trên thị trường gia tăng, nhu cầu giảm, Pantech đã không còn giữ được vị thế và buộc phải bán lại công ty để tồn tại.Nguoivietphone.com.