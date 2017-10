Mỹ Sẵn Sàng Dập CS Bắc Hàn

Vi AnhHôm 19-10, tại diễn đàn an ninh do Tổ chức Phòng thủ dân chủ (FDD) tổ chức, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho biết Washington "đang chuẩn bị cho bước cuối cùng về vấn đề Triều Tiên". Ông Pompeo nhấn mạnh Mỹ phải hành động như thế, "Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng làm cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không thể thực hiện khả năng đó.” Cũng theo giám đốc CIA, Triều Tiên chỉ cần vài tháng nữa là hoàn thiện khả năng vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, ông Pompeo lưu ý có sự khác biệt giữa khả năng bắn một hoả tiễn nguyên tử riêng rẽ với khả năng sản xuất một lượng lớn vật liệu phân rã và phát triển một kho vũ khí lớn. Ông Pompeo còn nghi ngờ Triều Tiên được Iran giúp đỡ phát triển vũ khí nguyên tử vì 2 nước có "quan hệ sâu sắc trong lĩnh vực này".Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Trung Tướng H.R. McMaster - người cũng tham dự diễn đàn an ninh với ông Pompeo cùng ngày, cho biết Tổng thống Donald Trump không chấp nhận để Bình Nhưỡng trở thành một quốc gia nguyên tử. "Ông ấy sẽ không chấp nhận chế độ này đe dọa Mỹ bằng vũ khí nguyên tử. Điều này đặt chúng tôi vào một cuộc đua để giải quyết căng thẳng ngày một gia tăng trước khi nó trở thành một cuộc đối đầu về quân sự. Chúng ta đã hết thời gian" – ông McMaster nói.Không những giám đốc CIA, cơ quan tình báo trung ương và cô vấn an ninh quốc gia cho biết Mỹ đã có tin tức và quan niệm sẵn sàng chiến tranh với CS Bắc Hàn, mà Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái bình dương sẽ là tư lịnh chiến trường tấn công, phản công CS Bắc Hàn còn nghĩ sâu xa thế trận hành quân trong Chiến Tranh CS Bắc Hàn. Ngày 17-10 trong một hội nghị thường niên, do Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (ISSS) tổ chức ở Singapore, Đô Đốc Harry Harris bày tỏ, Ông phải nghĩ “những điều không thể nghĩ” khi tìm cách đối phó với mối đe dọa võ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Ông nói rõ rằng trong khi ngoại giao vẫn là giải pháp mong muốn để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình võ khí nguyên tử của họ, đường hướng đó phải được sự hậu thuẫn của sức mạnh quân sự rõ ràng, theo tường thuật hãng thống tấn AFP của Pháp.Tướng Harry Harris nói “Nhiều người cho rằng các giải pháp quân sự là điều không thể nghĩ tới về vấn đề Bắc Hàn,” nhưng “Thưa với quý vị, cá nhân tôi phải nghĩ đến những điều không thể nghĩ này. Và điều không thể nghĩ đối với tôi là việc hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn bắn tới Los Angeles, Honolulu, Seoul, Tokyo, Sydney, Singapore.” Ông nói tiếp Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis không hỏi Ông về “giải pháp ngoại giao hay kinh tế, họ hỏi tôi về các giải pháp quân sự và đó là điều tôi đưa ra”.Không Quân Mỹ ngày 23-10 đã đặt pháo đài bay B-52 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, lần đầu tiên từ sau Chiến tranh Lạnh tới giờ. Các máy bay chiến lược này có thể được trang bị vũ khí nguyên tử và luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng để cất cánh từ căn cứ chính tại Louisiana.Quân đội Mỹ cũng vừa xác nhận kho vũ khí của Không quân nước này trên đảo Guam đã tăng 10%. Tạp chí National Interest hôm 18-10 cho biết qua một nguồn tin tiết lộ rằng tổng cộng 816,393 quả bom và hoả tiễn, đạn dược đã được chuyển tới căn cứ không quân Andersen từ ngày 21-8 đến 30-9 nhằm "hỗ trợ chiến đấu".Theo Sputnik, số vũ khí tăng thêm trên trị giá khoảng 95 triệu USD.Và hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Mỹ hôm 19-10 tuần tra ở vùng biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên, chở theo thủy thủ đoàn gần 5.000 thành viên. Các tiềm kích F-18 Super Hornet đã tiến hành 90 lượt cất cánh từ boong tàu. Tàu USS Ronald Reagan đang tập trận cùng hải quân Hàn Quốc, với sự tham gia của 40 tàu chiến được khai triển dọc biển Hoàng Hải, phía Tây bán đảo Triều Tiên, tới biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông).Với khả năng hoả lực của không quân, hải quân “trải thảm” CS Bắc Hàn, và có thể Mỹ cũng sẽ tấn công binh đoàn chiến tranh Tin Học (cyber- war) sẽ làm liệt hệ thống computers điều khiển chiến tranh của CS Bắc Hàn, CS Bắc Hàn khó có thể chống đỡ.Trong khi đó, CS Bắc Hàn gởi một bức thư từ Triều Tiên đến cho Quốc Hội Úc. CS Bắc Hàn chỉ trích những cảnh báo từ phía Mỹ là “sai lầm và thiếu hiểu biết”. Ngoại trưởng Úc nhận định đây là phương thức giao tiếp “chưa từng có” của Bình Nhưỡng. Theo Reuters, bức thư trên không chỉ được gửi cho quốc hội Úc mà còn tới một số quốc gia khác không được nêu tên.Trong khi đó CS Bác Hàn cũng khai thác mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ. Bắc Hàn vận động Nga giúp Triều Tiên đối chọi với Mỹ. Moscow đang âm thầm hỗ trợ kinh tế cho CS Bắc Hàn, và đây được xem như nỗ lực ngăn chặn Mỹ đặt tầm ảnh hưởng và cả quân đội nhắm vào miền đông Nga.Trước đó, Triều Tiên nhiều lần đe dọa tấn công hoả tiễn nhằm vào đảo Guam. Hồi tháng 8, Bình Nhưỡng tuyên bố kế hoạch tấn công đã được hoàn thành và chỉ chờ sự phê chuẩn từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nhưng đến bây giờ chưa thấy gì. CS Bắc Hàn biết chỉ cần một hỏa tiễn phóng vào Mỹ hay đồng minh Hàn Quốc hay Nhựt thì liên minh này sẽ dập cho một trận, CS Bắc Hàn sẽ mất tên bản đồ thế giới. Nga không lý do gì tiếp viện quân sự cho CS Bắc Hàn. Còn TC đã tuyên bố sẽ không can dự vào chiến tranh Triểu tin nếu CS Bắc Hàn tấn công trước.Tin mới đây của RFI của Pháp nói “Báo mạng Anh Quốc Expresse, hôm 22/10/2017 dẫn lại một cuộc phỏng vấn «gây sốc», của học giả Chong Sho Hu, giáo sư quan hệ quốc tế Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh, với BBC. Vị giáo sư này cho hay Bắc Triều Tiên «đang tìm đến cái chết» khi tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử. Ông khẳng định kỷ nguyên bạn hữu giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã kết thúc, «Chủ tịch Tập Cận Bình đã ngán ngẫm với các hành xử bất định của nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-un»./.(VA)