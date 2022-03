Cựu Thủ Tướng Đức Gerhard Schroeder Thân Bại Danh Liệt

Người xưa có câu: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, ý muốn nói rằng việc tạo dựng thanh danh, uy tín thì khó khăn vô cùng, khó khăn hơn rất nhiều so với việc làm mất đi thanh danh, uy tín. Nếu như người ta phải trải qua nhiều năm dài với biết bao nỗ lực - như Schroeder là một ví dụ dựa theo lý lịch của ông ta - đã cố gắng và làm nhiều điều tốt đẹp mới có thể tạo ra được một hình ảnh đẹp cho chính ông ta trong lòng người khác, thì chỉ cần NẾU một lần dại dột, làm một hành vi sai lầm đôi khi cũng đã quá đủ để xóa đi tất cả những gì có được trước đó.

Đề cập đến danh tiếng, ca dao Việt Nam có câu: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”, hàm ý khuyên răn là trong suốt cuộc đời, điều tốt còn lưu lại sau khi chết chính là cái danh tiếng mà người ấy đã tạo ra. Nó có thể là tiếng tốt, danh thơm, sự quý trọng hay là sự chê bai phỉ báng của người đời NHƯNG dù là gì đi nữa thì đó cũng được xem là giá trị duy nhất mà một con người để lại cho mình sau khi chết.

Có thể nói Schroeder là nhân vật phản ảnh khá rõ nét qua câu ca dao trên. Để dẫn chứng mời quý độc giả xem những dữ kiện liên qua sau đây.

Muốn biết Schroeder đã gầy dựng danh tiếng như thế nào, mời đọc lý lịch của Schroeder (LNC tóm lược dựa theo internet)

Gerhard Fritz Kurt "Gerd" Schroeder (sinh ngày 07 tháng 4 năm 1944 tại Mossenberg-Woehren) là một cựu chính trị gia người Đức (SPD) và hiện là nhà vận động hành lang.

Ông là Thống đốc của tiểu bang Niedersachsen từ năm 1990 đến năm 1998

Thủ tướng thứ bảy của Cộng hòa Liên bang Đức từ tháng 10.1998 đến tháng 11.2005.

Ông là Chủ tịch Liên bang của SPD-Jusos từ năm 1978 đến năm 1980 và Chủ tịch của SPD từ năm 1999 đến năm 2004.

Kể từ khi kết thúc sự nghiệp chính trị, ông làm luật sư thương mại và nắm giữ nhiều vị trí khác nhau với tư cách là người vận động hành lang cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, một người bạn của ông, và là một nhà kinh doanh, bao gồm cả với tư cách là Chủ tịch của Ban giám sát, nhà điều hành đường ống biển Baltic Nord Stream AG và công ty dầu khí Rosneft (cả hai đều là công ty nhà nước của Nga). Ngoài ra, ông cũng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Cận Đông và Trung Đông. Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 02 năm 2022, Schroeder bị chỉ trích vì tiếp tục có thái độ thân Putin và thân Nga.

Gốc (Herkunft / Origin)

Gerhard Schroeder là con thứ hai của Gunhild Erika Schroeder, nhũ danh Lauterbach và Fritz Schroeder (* 12.9.1912 tại Leipzig; † ngày 04.10.1944 gần Klausenburg, Romania) trong một trang trại ở Mossenberg (Lippe). Mẹ của Schroeder đã bỏ trốn đến đó cùng một người bạn để thoát khỏi các cuộc không kích của quân Đồng minh. Fritz Schroeder lớn lên không có cha mẹ và sống cho đến năm 1939 với tư cách là một người lao động bình thường vô gia cư và công nhân nông nghiệp, người đã bị kết tội trộm cắp nhiều lần.

Sau khi ra tù năm 1939, ông chuyển đến sống với Erika Lauterbach, người mà ông đã gặp năm 1936, và con gái của họ là Gunhild (1939-2017) với mẹ và cha dượng Paul Vosseler (1906-1966) ở Detmold, nơi họ kết hôn vào ngày 28 tháng 10 năm 1939. Năm 1940, ông bị bắt đi lính. Ông ta bị giết khi còn là Hạ sĩ nhất trên tàu Wehrmacht trong chiến dịch hậu vệ vào ngày 4 tháng 10 năm 1944 gần Klausenburg ở Transylvania trong chiến dịch Đông Carpathian của Hồng quân. Ông ta đã không nhìn thấy đứa con trai sáu tháng tuổi của mình. Năm 2001, con gái của ông đã lần tìm ra được ngôi mộ của ông ở Ceanu Mare.

Thời thơ ấu, giáo dục và công việc

Schroeder mô tả tuổi trẻ của mình cho công chúng vào năm 2004 và tuyên bố rằng ông là một trong những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Với công việc của mình, người mẹ chăm sóc những đứa trẻ, cha mẹ của chúng, người chồng mới của Paul Vosseler, người đã ly hôn với mẹ chồng Klara Vosseler từ cuộc hôn nhân đầu tiên và ba anh chị em cùng cha khác mẹ của Gerhard Schroeder, Lothar († 2019 ), Heiderose và Ilse Vosseler, người nổi lên từ cuộc hôn nhân mới. Các Schroeder phụ thuộc vào phúc lợi (trợ cấp xã hội). Vị thủ tướng sau này đã nói thẳng về danh tiếng của gia đình mình: "Chúng tôi là người theo 'đạo xã hội' „Wir waren die Asozialen/ We were the antisocial ."

Schroeder trải qua thời thơ ấu của mình ở Bexten (ngày nay là một phần của Bad Salzuflen) từ năm 1945 đến năm 1957 và theo học trường tiểu học ở đó. Năm 1957, gia đình chắp vá gồm tám người chuyển đến một căn nhà hai phòng ở Osterhagen, và ông theo học trường tiểu học ở Talle lân cận cho đến năm 1958. Sau đó, ông hoàn thành khóa học nghề làm nhân viên bán lẻ trong một cửa hàng đồ sứ ở Lage cho đến năm 1961.

Là con trai duy nhất của một người cha đã chết trong Thế chiến thứ hai, Schroeder được miễn nghĩa vụ quân sự. Sau khi học nghề, ông tham gia trường học ban đêm từ năm 1962 đến năm 1964 ngoài việc làm việc trong một cửa hàng bán đồ sắt (Eisenwarenhandlung) ở Goettingen để hoàn thành chứng chỉ tốt nghiệp trung học và sau đó lấy bằng tú tài để vào đại học, đầu tiên là trong một năm tại trường Cao đẳng Siegerland ở Weidenau và từ 1965 Cao đẳng Westfalen ở Bielefeld. Nơi ông đậu bằng Tú tài (Abitur) năm 1966. Trong cùng năm, Schroeder bắt đầu học luật tại Đại học Georg-August ở Goettingen, trường mà ông hoàn thành vào năm 1971 với kỳ thi đầu tiên của tiểu bang về luật. Sau chức vụ thư ký pháp lý tại tòa án quận Hanover, ông đậu kỳ thi cấp tiểu bang lần thứ hai diễn ra vào năm 1976.

Năm 1976, ông được nhận vào làm luật sư tại tòa án quận Hanover. Ban đầu ông làm luật sư với tư cách nhân viên và từ năm 1978 trở thành "đối tác (Partner)" của công ty luật Holtfort ở Hanover. Ông đã hành nghề này cho đến khi được bầu làm Thống đốc tiểu bang Niedersachsen vào năm 1990 và trong số những thứ khác, luật sư đại diện cho Horst Mahler, người sau đó bị bỏ tù như một tên khủng bố RAF. Ông cũng là người đại diện cho công tố viên tư nhân trong phiên tòa xét xử Nazi-Fememords của Đức Quốc xã giết Nazi-Gerd-Roger Bornemann, con trai của một quan chức công đoàn dân chủ xã hội.

Gia đình và bạn bè

Kim So-yeon và Gerhard Schroeder (2018)





Schroeder đã kết hôn với Eva Schubach từ năm 1968 đến năm 1972, với Anne Taschenmacher từ năm 1972 đến năm 1983, với Hiltrud Hensen từ năm 1984 đến năm 1997 và với Doris Köpf từ năm 1997 đến năm 2018.





Vụ ly hôn thứ tư hợp lệ cuối cùng vào ngày 11 tháng 4 năm 2018.





Vào tháng 01 năm 2018, Schroeder đã giới thiệu chuyên gia kinh tế Hàn Quốc Kim So-yeon là "người mới" của mình và cặp đôi kết hôn vào ngày 02 tháng 5 năm 2018 tại Seoul.





Năm 2021, một tòa án ở Seoul đã kết án Schroeder phải trả cho chồng cũ của Kim 22.000 € tiền bồi thường thiệt hại "đau đớn" vì tội phá vỡ hạnh phúc gia đình.





Gerhard Schroeder không có con ruột; Tuy nhiên, ông là cha dượng của Klara (* 1991), con gái của Doris Köpf và nhà báo Sven Kuntze. Cặp vợ chồng Schroeder-Koepf cũng đã nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi người Nga: Viktoria (* 2002 ở Saint Petersburg; nhận nuôi năm 2004) và Gregor (* 2006; nhận nuôi năm 2006). Trong một thời gian dài, gia đình này sống trong một ngôi nhà (terraced house) ở Zooviertel (quận sở thú) của Hanover. Vào tháng 6 năm 2009, bà ta chuyển đến một biệt thự ở ngoại ô Eilenriede trong quận Waldhausen.

Kể từ khi ly dị Doris Schroeder-Koepf, Gerhard Schroeder đã sống trong một căn nhà (chung cư) ở Hanover. Ông cũng "sở hữu" hai căn nhà trong một ngôi nhà nghỉ mát trên đảo Borkum thuộc Biển Bắc (Nordseeinsel Borkum/ North Sea island of Borkum).





Gerhard Schroeder theo đạo Tin lành. Ông nói vào năm 2014 rằng ông thích "sự rõ ràng, gần gũi với lý trí và không ồn ào" của đạo Tin lành. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ có ý tưởng đưa ra các quyết định chính trị từ cuộc "đối thoại với Chúa (Zwiegespräch mit Gott/ dialogue with God)". (theo wikipedia)

+ SPD vùng Trier tự tạo khoảng cách với Schroeder

03/8/2022: Bất chấp cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder vẫn gắn bó với các chức vụ của mình tại các công ty năng lượng của Nga. Các đại diện của SPD tại khu vực Trier cũng đang xa lánh ông ta.

Những tiếng nói rõ ràng đến từ Trier SPD. Thành viên nghị viện Sven Teuber, người cũng là chủ tịch đảng bộ SPD ở Trier, cáo buộc Schroeder "ngu dốt". Ông ta khuất phục mọi thứ vì sự thịnh vượng của cá nhân mình. "

Schroeder phải ra khỏi danh sách lương bổng (Gehaltsliste/ payroll) của Putin.





Bất kỳ ai có thái độ và giá trị cơ bản, cũng tạo nên bản chất của SPD của chúng tôi, sẽ không để họ mua nó." (Sven Teuber, thành viên SPD của nghị viện tiểu bang từ Trier nói).

** Qua chiến tranh xâm lăng Ukrain của Putin / Nga, cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroedertự "tuỷ diệt" thanh danh

Hàng loạt chỉ trích Schroeder vì sự gần gũi với Vladimir Putin. Cựu thủ tướng Đức đã bị công chúng chỉ trích nhiều vì trách nhiệm "quản lý" của mình tại các công ty do nhà nước Nga kiểm soát, đặc biệt là kể từ khi chến tranh leo thang ở Ukraine. Trong số những thứ khác, Schroeder là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Nord Stream 2 AG và là thành viên được chỉ định của Ban kiểm soát của Tập đoàn Gazprom. Với Vladimir Putin cựu thủ tướng Đức đã là bạn của nhau lâu năm.

Việc Schroeder từ chối giữ khoảng cách với Putin và không lên án cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của ông ta đã bị chỉ trích gay gắt từ nhiều nơi. Đương kim Thủ tướng Đức Olaf Scholz (SPD) trong tuần này đã kêu gọi Schroeder từ chức khỏi các vị trí của mình tại các công ty năng lượng nhà nước của Nga. Đó là lý do tại sao một thủ tục thưa kiện đã đệ trình hiện đang được tiến hành trong nội đảng SPD chống lại Schroeder. Tuy nhiên, ban điều hành liên bang của đảng cho đến nay vẫn chưa tham gia vào việc này. (theo AFP)

- Ngày 04.3.2022: "Quá cháy". Năm 2018 tại Moscow việc G. Schroeder thân cận Vladimir Putin từng được coi là một lợi thế. Bây giờ nó đã kết thúc. Ông được nhiều người kính trọng, nổi tiếng. Giờ đây, cựu thủ tướng Đức từ chối chấm dứt tình bạn với Putin. Điều gì thúc đẩy Schroeder? Bạn có thể nghĩ rằng ông ấy muốn tự trừng phạt mình.

- Cập nhật 08.03.2022: Các cáo buộc hình sự đã được đệ trình chống lại cựu TT G. Schroeder (SPD) và những người khác. Văn phòng công tố viên ở Hanover đã xác nhận điều này với NDR ở Niedersachsen. Đơn kiện đã được chuyển đến Văn phòng Công tố viện Liên bang ở Karlsruhe. "Badische Latest News" trước đó cho biết rằng các cáo buộc hình sự đã được đệ trình chống lại Schroeder và những người khác vì "tội ác chống lại loài người". Schroeder đã bị chỉ trích trong nhiều ngày bởi vì bất chấp chiến tranh Ukraine, ông vẫn không từ bỏ các chức vụ của mình tại các công ty năng lượng của Nga và không xa rời nguyên thủ quốc gia Nga, Vladimir Putin.

Cựu Thủ tướng Đức G. Schroeder (SPD) hiện cũng mất Giải thưởng Hòa bình của Hiệp hội Phúc lợi Công nhân (Arbeiterwohlfahrt (AWO)). AWO cáo buộc ông ta không tách biệt rõ ràng với Vladimir Putin và do đó ủng hộ một chế độ phi dân chủ. Quân đội của Putin đã tấn công Ukraine và chiến tranh bùng phát ở nước này kể từ đó.

Việc Schroeder không xa lánh Putin không tương ứng với các giá trị của AWO thỏa thuận với SPD. Đó là lý do tại sao AWO rút lại Giải thưởng Hòa bình Heinrich Albertz từ năm 2005, được cho biết.

Người xưa đã dạy là đừng vì "đồng tiền" mà đánh mất đi những gì cao quý nhất trong con người: đó là lòng tự trọng. Một người lãnh đạo biết hy sinh quyền lợi bản thân vì cái chung, vì quyền lợi của anh em, của dân chúng thì uy tín càng cao, mọi người quý trọng và càng nể phục. Đấy mới là danh hiệu cao quý nhất, thanh danh sẽ sống mãi trong lòng mọi người.





Nếu vì danh hay vì tiền mà đánh mất đi những gì cao quý nhất trong con người, đó là lòng tự trọng thì xem như mất tất cả!

Schroeder chưa chết - gần 78 tuổi - được dân Đức nói chung xưa nay trọng vọng nhưng có lẽ vì bị tiền tài danh vọng, bị Putin mua chuộc nên chỉ trong vòng thời gian chưa đến 2 tuần (nếu tính từ ngày 22.2.2022 kể từ khi Putin xua quân xâm lăng Ukraine) xem như đã mất tất cả, chưa nói đến chuyện bị dân chúng Đức và đồng chì trong nội đảng SPD khinh khi và đang muốn đuổi Schroeder ra khỏi đảng SPD.

Trong một cuộc khảo sát mang tính cách đại diện của viện nghiên cứu ý kiến ​​Insa cho "Bild am Sonntag", 74% tất cả người Đức và có đến 82% cử tri SPD có ý kiến ​​rằng Schroeder nên bị trục xuất khỏi SPD. 75% (cử tri SPD: 79%) còn nghĩ rằng lương hưu của Schroeder nên bị hủy bỏ nếu ômg ta không từ bỏ công việc hàng đầu của mình trong các công ty nhà nước của Nga.





Insa đã phỏng vấn 1005 người vào ngày 04.3. Schroeder gần đây đã bị chỉ trích nặng nề vì duy trì quan hệ kinh doanh với Nga bất chấp cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine. Cụ thể, đó là các chưc vụ của Schroeder tại các công ty năng lượng Nga Nord Stream 1 và 2 và công ty dầu khí Rosneft, nơi ông là trưởng ban giám sát. Ngoài ra, Schroeder sẽ đảm nhận vị trí giám sát cho Gazprom.

Heidelberg SPD đưa ra yêu cầu khai trừ Schroeder ra đảng: Sau lãnh đạo SPD, Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) cũng yêu cầu người tiền nhiệm của mình bỏ các chức vụ tại các công ty nhà nước của Nga. Đảng Dân chủ Xã hội Heidelberg đã nộp đơn đòi trục xuất Schroeder ra khỏi đảng. Viện dẫn: „"Đó là việc giữ cho chúng ta đáng tin cậy với tư cách là SPD."

Trong khi đó, Thành phố Hanover cũng đang cố gắng thu hồi lại quyền công dân danh dự từ cựu Thủ tướng Schroeder. Ủy ban hành chính của thủ phủ tiểu bang Niedersachsen đã quyết định tại cuộc họp hôm thứ Năm rằng chính quyền thành phố nên tiến hành thủ tục thu hồi quyền công dân danh dự của Schroeder, như thành phố đã thông báo.

Trong một phần khác của cuộc thăm dò ý kiến, 48% số người được hỏi cho rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga không đi đủ xa. 27% nói các biện pháp trừng phạt là vừa phải, 16% thì cho rằng chúng đã đi quá xa. Một lý do giải thích cho việc không sẵn sàng gia tăng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga có thể là vì lo sợ chiến tranh leo thang: 77% lo ngại rằng vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng. 76% lo sợ rằng Nga có thể tấn công các nước khác ngoài Ukraine.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder ngày càng trở nên thiệt thòi trong mắt người dân Đức vì sự thân thiết của ông với Putin. Theo khảo sát: đa số dân Đức không muốn Schroeder nữa. Ngoài ra, nếu Putin muốn sử dụng "con bài Schroeder ở Đức làm cánh tay dài" có lẽ hết rồi sức hút.

Đúng là "tạo danh rất khó mà đánh mất nó quá dễ dàng". Thật tội nghiệp cho G. Schroeder!

-- Lê-Ngọc Châu

(Nam Đức, 09/03/2022)

Theo internet, truyền thông & báo chí Đức

https://www.sueddeutsche.de/politik/umfrage-mehrheit-fuer-spd-ausschluss-von-gerhard-schroeder-…