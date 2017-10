Giải Mật 2,800 Hồ Sơ Vụ Giết TT Kennedy

WASHINGTON -- Nhiều ngàn hồ sơ mật về vụ ám sát Tổng Thống John F Kennedy sẽ chính thức được phổ biến vào đêm Thứ Năm 26/10/2017.Các hồ sơ mới giải mật khuya Thuư Năm sẽ để riêng ở trang web này:https://www.archives.gov/research/jfk/2017-releaseđể các học giả có thể vào nghiên cứu, tham khảo.Thông tấn NBC News dẫn lời TT Trump rằng, “Tôi ra lệnh hôm nay là bức màn cuối cùng phải gỡ lên.”Tuy nhiên, trong khi TT Trump cho phổ biến 2,800 hồ sơ mới, ông ngăn chận nhiều ngàn hồ sơ khác vì lý do an ninh quôc gia.TT Trump nói các sở an ninh xin giữ kín một số thông tin -- và một số hô sơ sẽ có bôi đen để che một số thông tin vì có thể làm hại cho an ninh Hoa Kỳ.Các cơ quan như CIA, FBI và một số sở an ninh khác yêu cầu TT Trump không phổ biến một số hô sơ... tuy nhiên như thế lại dấy lên các thuyết âm mưu về vụ ám sát JFK.TT Trump nói, các sở liên bang sẽ có 180 ngày để tái duyệt xét các hô sơ còn giữ lại, xem lại xem các hồ sơ nào không làm lộ ra các thông tin mật cần giữ kín, sẽ được phổ biến sau thời gian duyệt xét này.Nghĩa là, sẽ có một số hô sơ giải mật tiếp được phổ biến vào 180 ngày tới.Theo luật, các hồ sơ sẽ phổ biến vào khuya Thứ Năm, sau khi Tổng Thống chấp thuận.Sở Văn Khố nói, công chúng không nên mong đợi có gì gay cấn đặc biệt, vì 90% hồ sơ liên hệ tới vụ ám sát đã được phổ biến lâu nay rồi.Nhiều độc giả Việt Nam quan tâm, vì hồ sơ mật về cái chết của Tổng Thống Kennedy ngày 22/11/1963 có thể rọi thêm tia sáng về cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước đó gần 3 tuần lễ.Hồ sơ sẽ đọc trong 180 ngày tới nhiều khoảng 30,000 hồ sơ.TT Trump, người đã từng tin vào thuyết âm mưu về cái chết của TT Kennedy, đã phóng tweet đêm Thứ Tư: “Rất là ly kỳ gay cấn!” ("So interesting!")Trong nhiều thập niên, nhiều thuyết âm mưu về cái chết của TT Kennedy xuất hiện và gây tranh cãi...