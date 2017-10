Vĩnh Phúc: AK Bắn Vào Phố, Nhiều Người Dân Trúng Đạn

HANOI -- Đạn AK bay rợp trời vào nhà dân, vào trường học...Báo Pháp Luật kể chuyện Vĩnh Phúc: Đạn AK trúng đầu bé 3 tuổi trong trường mầm non...Tình trạng đạn lạc vào nhà dân làm bị thương nhiều người khiến người dân sống ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc lo lắng.Hơn 100 hộ dân thuộc thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc suốt 4 tháng nay ra đường luôn nơm nớp lo sợ mình là nạn nhân của những viên đạn lạc.Bản tin kể về trường hợp: Đang đi bị đạn bắn vào ngực...Sáng 23-10, sau gần một tháng điều trị vết thương do đạn bắn bất ngờ, bà Trịnh Thị Lý (63 tuổi), ngụ tại thôn Gia Du, thị trấn Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường cả về sức khỏe lẫn tinh thần.Vạch vết mổ dài hơn 10cm trước ngực, bà Lý vẫn chưa khỏi bàng hoàng kể lại. Trưa 5-9, khi đang bưng lễ đi Chùa, bà bất ngờ bị một vật thể đập mạnh vào ngực khiến toàn thân tê cứng, đau buốt phần ngực rất khó thở. Tưởng đâu trẻ em trong làng đi bắn chim không may bắn phải mình, bà Lý tiếp tục đến Chùa và kể lại cho 2 người bạn nghe. Lúc này, vết thương trước ngực bà Lý bắt đầu đau buốt thêm và máu chảy rất nhiều.“Các bà ở đấy thấy máu nhiều quá nên bảo đưa tôi ra trạm xá xem vết thương, ra đến nơi các cô y tá thấy máu nhiều nên cũng chỉ lau vết thương. Tiếp đó con tôi mới thuê taxi đưa tôi lên bệnh viện tỉnh. Bác sĩ BV truyền nước và cho tôi đi chụp XQ thì thấy đầu đạn súng AK. Sau đó, các bác sĩ mổ, gắp được đầu đạn giao cho công an” – bà Lý kể.Bản tin báo Pháp Luật cũng kể: Cách nhà bà Lý khoảng chừng 400m, trường mầm non tư thục Họa My (thuộc thôn Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh) cũng từng trải qua một phen hú vía khi chứng kiếm đạn bắn từ mái trường mầm non, rơi xuống đâm thủng vào đầu em học sinh 3 tuổi đang học tại đây.“Sự việc xảy ra hôm 14-6, tôi không thể nào quên được. Khi đang chăm các cháu thì tôi nghe một tiếng đoàng rất to rồi cháu Phong gục tại chỗ. Tôi ngồi chết điếng. Khi kịp bình tĩnh, tôi gọi cho gia đình cháu Phong. May mắn, thật sự là may mắn khi đạn chỉ trượt qua đầu trúng vào mang tai cháu. Thế nhưng đến giờ tôi vẫn ám ảnh, lo sợ cứ nơm nớp vì liên tiếp nhiều vụ thế này xảy ra trong xã mình rồi” – cô Nga, giáo viên trường mầm non kể lại sự việc.Theo lãnh đạo thị trấn Gia Khánh, khu vực thị trấn có 5 chỗ tập bắn và khi có nổ đạn thật, xã đều có thông báo. Do đó đạn từ đâu lạc vào nhà dân, phải chờ có kết luận chính thức.Ông Nguyễn Tuấn Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, thì theo đánh giá của lãnh đạo huyện đây là một sự việc quan trọng và phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện.“Do đó công an huyện đã báo cáo công an cấp trên để xác định nguồn gốc đạn nhanh nhất có thể” – ông Hải nói.Báo Sao Star kể: Chỉ trong khoảng thời gian 4 tháng, thị trấn Gia Khánh liên tục có hơn 5 vụ đạn rơi làm 2 người bị thương nặng. Điều đó đã khiến các hộ dân ở đây vô cùng hoang mang, lo lắng.Ngoaì ra, đạn bắng ghim vào tường lỗ chỗ là thường, theo tin này: Theo chị Nguyễn Thị Khuyên (33 tuổi, xã Gia Khánh), từ ngày bị đạn bắn vào tường nhà đến nay, mặc dù chị đã trình báo lãnh đạo xã và công an có đến lập biên bản nhưng gia đình chị vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào.