Hình Tượng Anh Hùng Quang Trung

Cổ Tấn Tinh ChâuViệt Nam là một giải giang sơn gấm vóc của một dân tộc anh hùng, nơi đã sinh ra biết bao người ưu tú của dân tộc, thừa hưởng truyền thống Dựng Nước, Giữ Nước và kinh nghiệm đấu tranh của ông cha để lại, là một dân tộc có lòng yêu nước kiên cường, bất khuất nhưng cũng rất khoan dung và nhân hậu. Một trong những trang sử vẻ vang của đất nước là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn tam kiệt mà linh hồn là Nguyễn Huệ một nhân vật xuất chúng: lẫm liệt oai phong, văn võ song toàn đã ghi vào trang lịch sử hào hùng của dân tộc, ngàn đời sau vẫn nhắc tên người anh hùng áo vải Quang Trung.Anh hùng Quang Trung quê ở Bình Định, vừa là danh tướng vĩ đại vừa là vị vua anh minh của triều đại Tây Sơn. Ngài là bậc kỳ tài trong thiên hạ, tài năng phát lộ rất sớm, mới ngoài hai mươi tuổi Ngài đã có công lớn trong việc thống nhất đất nước trong giai đoạn “Trịnh Nguyễn Phân Tranh”. Chúa Trịnh đàng ngoài và Chúa Nguyễn ở đàng trong gây ra thảm cảnh nội chiến triền miên làm cho đất nước lầm than, dân chúng điêu đứng. Quang Trung đã thống nhứt đất nước mở ra Triều Đại Tây Sơn, giúp dân dựng nước biết bao công trình.Buttinger đã nói: “Những lực lượng xã hội thời bấy giờ, như khách trú người Hoa, người Chiêm Thành, các giới nhà chùa Phật Giáo, Lão Giáo, Các Sắc Tộc thiểu số đều nhiệt liệt hưởng ứng và giúp đỡ, đưa phong trào Tây Sơn đến chỗ thành công”.Quang Trung có một đội ngũ tình báo tài giỏi, tháo vát, tình báo viên len lỏi, xâm nhập vào lòng đất địch để lấy tin tức chính xác. Vua Quang Trung cũng áp dụng chiến tranh tâm lý trong dân chúng, tạo cho họ lòng căm phẫn quân thù bạo tàn.Trong sự nghiệp cầm quân, Quang Trung có tài thao lược với đa dạng chiến thuật trên sông, trên đất, trong rừng, v.v... luôn thu được thắng lợi rực rỡ. Ngài là vị vua vĩ đại nhứt trong các triều đại vua chúa thời phong kiến.Sách Đại Nam Chính Biên Lược Truyện có đoạn tả chân dung của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ:-“Ông tiếng nói như chuông, mắt lập lòe như ánh điện, là người thông minh kiên quyết, giỏi chiến đấu, người người đều kính nể”.Quang Trung người biết trọng dụng nhân tài, những ai tài giỏi hiền đức thì ngài lấy lễ Tân Sư, tức vừa coi là khách vừa coi là Thầy, mời tham gia việc nước. Ngài luôn lắng nghe ý kiến của tướng sĩ và phân tích theo nhiều phương hướng khác nhau để biết được đâu là những điều mang lại lợi ích cho dân tộc.Là một người có những mưu lược, sáng suốt, Ngài đã nhận định được tình hình của quân giặc, của quân mình một cách tỉ mỉ và chi tiết. Quang Trung sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người. Ngài hiểu rỏ sở trường sở đoản của các tướng sĩ, khen chê đều đúng người đúng việc, nên quân đội của Ngài đoàn kết, hết lỏng phục vụ chủ tướng và đất nước. Đó chính là cái tài của một người lãnh đạo quân sự mà không phải ai cũng làm được.Hình ảnh vua Quang Trung oai phong lẫm liệt vào thành Thăng Long sớm trước 2 ngày như đã hứa với chiếc áo bào đỏ. Vị vua đó đã trở thành niềm tự hào của con dân nước Việt.Nguyễn Huệ là vị tướng dùng mưu hạ thành Phú Xuân.Ngài đã tiêu diệt 3 vạn quân Xiêm xâm lược tại Rạch Gầm – Xoài Mút trong một trận thuỷ chiến long trời lở đất.Vua Quang Trung đã đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, xây nên gò Đống Đa lịch sử bất tử.Theo lời các nhà truyền giáo Tây Phương, quân đội của Ngài có tinh thần chiến đấu cao, kỷ luật sắt thép, không xâm phạm tài sản của dân chúng. Người lính được huấn luyện gan dạ, một chống nổi ba bốn nên đánh đâu thắng đấy.Vua Quang Trung là bậc chí nhân, chí nghĩa, chí dũng của muôn người, muôn nhà, của non sông đất nước. Vua Quang Trung không chỉ là một dũng tướng tung hoành trận mạc, Ngài còn là một nhà cai trị tài ba, giỏi về quân sự, giỏi về ngoại giao và lại biết thu dụng nhân tài để xây dựng đất nước. Quang Trung chủ trương đề cao thương nghiệp và mở rộng quan hệ buôn bán giữa Đại Việt với nước ngoài.Những đóng góp của văn học Tây Sơn đối với văn hóa dân tộc là một kỳ tích mà thiên tài Quang Trung - Nguyễn Huệ cống hiến cho lịch sử. Với trí dũng toàn tài, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ nam chinh bắc chiến, đánh đuổi quân Xiêm La ở phía Nam, đại phá quân Thanh ở phía Bắc, bảo vệ đất nước.Sau khi đánh tan quân Thanh, vua Quang Trung tiến hành cải cách kinh tế, xã hội. Ngài sắp đặt lại đơn vị hành chánh, bộ máy Nhà nước. Đặc biệt, để phát triển quốc gia, Nguyễn Huệ rất chú trọng việc thu hút nhân tài. Ngài ban Chiếu cầu hiền, hy vọng người tài đứng ra phò vua giúp nước.Trong công cuộc dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã liên tiếp phải đối mặt những kẻ thù lớn mạnh hơn mình nhiều lần, không chỉ về lực lượng, vũ khí mà cả điều kiện chiến tranh, nhưng với tài năng quân sự kiệt xuất, Nguyễn Huệ chưa bao giờ chiến bại, xứng đáng là vị anh hùng mà tên tuổi đời đời sống mãi trong lịch sử của dân tộc Việt.Sau 20 năm liên tục chinh chiến và trị quốc, Nguyễn Huệ lâm trọng bệnh và đột ngột qua đời ở tuổi 40, khi nhiều dự định còn dang dở. Sau khi Vua Quang Trung băng hà, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng. Những người kế thừa Ngài không đủ bản lĩnh để lãnh đạo Đại Việt, lâm vào mâu thuẫn nội bộ và thất bại trong việc tiếp tục chống lại kẻ thù.Giáo sĩ Diego de Jumilla viết:-“Để đáp ứng nguyện vọng của toàn dân, Nhà Tây Sơn đã đứng lên làm cuộc Cách Mạng Dân Tộc, lật đổ chế độ thối nát, đem công bằng và cơm no áo ấm cho dân chúng”.Học giả Trần Trọng Kim đánh giá:-“ Vua Quang Trung nhà Tây Sơn là ông vua anh dũng, lấy võ lược mà dựng nghiệp, Ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học. Anh hùng Quang Trung là biểu tượng cho khí phách của một dân tộc kiêu hùng bất khuất, không bao giờ lui bước trước kẻ nội thù và bọn ngoại xâm.Dân tộc ta đã dựng đền thờ và tượng đài khắp nơi để tưởng nhớ tới công lao to lớn Ngài trong việc dựng nước và giữ nước.Gò Đống Đa, đền thờ vua Quang Trung luôn khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam niềm tự hào to lớn về chiến công hiển hách của người anh hùng đất Tây Sơn.Hằng năm, lễ hội Đống Đa đều được tổ chức đế tưởng nhớ đến người anh hùng áo vải Quang Trung cùng toàn bộ quân sĩ đã dũng cảm chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc.Chúng ta hãnh diện và tự hào có vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, là gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.Cổ Tấn Tinh ChâuTháng 9 – 2017Tài liệu tham khảo:-Phan Duy Kha - Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du -Trần Trọng Kim - Giáo sĩ Diego de Jumilla - Đặng Xuân Bảng - Buttinger - Phạm Văn Sơn.