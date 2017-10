Google Nâng Cấp Chrome Cleanup Để Phát Hiện Malware

Khoảng giữa tháng 10/2017, Chrome Cleanup đã được tái thiết kế lại và nâng cấp với công cụ mới, sẽ âm thầm chạy dưới nền trình duyệt để phát hiện và cảnh báo cho người dùng Windows về những phần mềm độc hại.Google có vẻ rất quan tâm tới việc đảm bảo an toàn cho những máy tính sử dụng trình duyệt Chrome và các dịch vụ khác của hãng. Sau khi cập nhật bảo mật cho Gmail, công ty tiếp tục nâng cấp khả năng phát hiện malware cho Chrome.Cụ thể, tính năng Chrome Cleanup đã được Google thiết kế lại và bổ sung thêm công cụ phát hiện malware do hãng bảo mật ESET cung cấp. ESET khá nổi tiếng với loạt giải pháp chống virus cùng phần mềm bảo mật cho gia đình và doanh nghiệp.Theo đó, công cụ phát hiện malware của ESET sẽ được tích hợp trực tiếp vào Chrome. Hiện nó là một phần của Cleanup và âm thầm thực hiện công việc theo dõi liên tục trong nền của Chrome. Nó có thể phát hiện ra nhiều phần mềm độc hại trong khi vẫn giúp Cleanup dọn dẹp tốt hơn các mối nguy hiểm đe dọa trình duyệt Chrome.Google Chrome cũng có thể phát hiện ra những thay đổi trong phần cài đặt của trình duyệt mà không được sự cho phép của người dùng. Sau khi phát hiện, Chrome sẽ đề nghị người dùng khôi phục lại những thiết lập đã bị thay đổi. Công cụ Chrome Cleanup được thiết kế lại để đơn giản và mạnh mẽ hơn. Giao diện đã được đơn giản hóa của Cleanup có thêm tùy chọn tự động loại bỏ các phần mềm độc hại đã phát hiện.Dù vậy, Google vẫn nhấn mạnh rằng Chrome Cleanup không thể thay thế cho phần mềm bảo mật trên Windows, vì nó chỉ nhắm đến các phần mềm xâm phạm chính sách về mã độc của Google. Người dùng vẫn sẽ phải sử dụng các loại phần mềm bảo mật khác trên máy tính, nhưng dù sao, việc lướt web bằng trình duyệt Chrome đã an toàn hơn phần nào.Nguoivietphone.com.