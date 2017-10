Dạ Tiệc Gây Quỹ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2018

Trong dạ tiệc gây quỹ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 6:00 giờ chiều Chủ Nhật 15/10/2017 tại nhà hàng Mon Cheri 12821 Harbor Blvd # 1B, Garden Grove, CA 92840, hơn 600 quan khách, qúy vị niên trưởng, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội đoàn ái hữu, các cơ quan truyền thông. và đồng hương thân hữu tham dự.Đến từ New York có ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều Hợp Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, Luật Sư Trần Thanh Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York, ông Lê Thanh Diệu, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Cô Tara Thu Nguyễn, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Newyork và phu quân.Điều hợp chương trình MC. Nam Lộc và Diệu Quyên, trước khi vào chương trình chính thức MC. Nam Lộc và Diệu Quyên thay mặt Ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị mạnh thường quân các nhà bảo trợ các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương. Ông ca ngợi tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt hải ngoại để giữ vững ngọn cờ vàng không lọt vào tay cộng sản.Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ dưới sự hướng dẫn của Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng.Sau đó MC Diệu Quyên mời ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng ban tổ chức lên sân khấu, trong lúc nầy ông mời Luật Sư Trần Thanh Phong, ông Lê Thanh Diệu, Cô Tara Thu cùng lên sân khấu, mở đầu ông ngỏ lời chào mừng quan khách, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị mạnh thường quân, nhà bảo trợ cùng tất cả mọi người tham dự. Tiếp theo, ông giới thiệu qdân cử, đại diện dân cử qúy niện trưởng, quan khách, qúy hội đoàn đoàn thể, các cơ quan truyền thông, ông không quên cảm ơn các MC. Nam Lộc, Diệu Quyên, các nghệ sĩ: Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Như Mai, Đăng Vũ, Hoàng Sĩ Phú, Lê Toàn, Thái Hà, Phương Mỹ Hạnh, Hải Âu, Yến Linh, Đào Anh Tuấn, Dạ Lan, Trúc Mai, Elinda, Kim Khuyến. Đặc biệt ông cảm ơn Mai Vy và phu quân BS. Đỗ Khải, Mỹ Lan và phu quân Anh Long, là những người đã bỏ nhiều công sức để có được buổi đạ tiệc hôm nay.Ông tiếp, trong suốt thời gian qua nhờ vào sự tận tâm giúp đở hết lòng của qúy vị nên ban tổ chức có điều kiện thực hiện ngày Văn Hóa Quốc Tế hằng năm tại Liên Hiệp Quốc (New York).Dịp nầy Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Đại Diện TNS Janet Nguyễn, Nghị Viên Kimberly Hồ đại diện Thị Trưởng Tạ Đức Trí lên ca ngợi việc làm của ban tổ chức diễn hành tết và sau đó trao tặng đến ban tổ chức bằng tưởng lệ ghi nhận những đóng góp giá trị trong cộng đồng, nhất là đối với ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế .Một số quan khách được mời phát biểu, những vị nầy đều ca ngợi tinh thần dấn thân của Ban tổ chức diễn hành ngày văn hóa, cố gắng để giữ được ngọn cờ vàng 3 sọc đỏ biểu tượng thiêng liêng của người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.Buổi tiệc bắt đầu, với chương trình văn nghệ thật phong phú do các nghệ sĩ kể trên đóng góp giúp vui. Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần bán đấu giá các kỷ vật do các mạnh thường quân tặng để gây qũy trong đó có bức tranh “Tấm Thẻ Bài” được bán với giá $2,000 và tấm tranh “Tượng Đài Chiến Sĩ với hai lá cờ Việt-Mỹ” được bán $700, ngoài ra còn có một số hiện vật để trao giải trong phần xổ số, lô độc đắc với 1 TV 55 inches do Công Ty Teletron bảo trợ.Tiếp xúc với Ông Nguyễn Văn Tánh được ông cho biết: “Như thông lệ hằng năm ban tổ chức đã mời các cộng đồng, các hội đoàn, đoàn thể từ khắp nơi về tham dự, liên tục trong 18 năm qua. Ông tiếp: “Như qúy đồng hương đã biết về tầm quan trọng của cuộc diễn hành là bảo tồn và phát huy tinh thần văn hóa dân tộc, đề cao và giữ gìn lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính nghĩa quốc gia, biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Vì vậy, nếu Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn không giữ thì cộng sản Việt Nam sẽ nhảy vào để biến ngày nầy thành một ngày tuyên truyền của cộng sản Việt Nam…”LL Điện thoại: ô. Nguyễn văn Tánh: (347) 481-8283, Cô Tara Thu Nguyễn (917) 862-9969, Ô. Lê Thanh Diệu (646) 463-4389.