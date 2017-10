Bom Hóa Học Nổ Giữa Saigon: 1 Tấn Khí Độc Xì, Cây Héo Úa

SAIGON -- Bom hóa học đã bùng nổ ở Sài Gòn, gây kinh hoàng nhiều ngàn người sau khi 1 tấn khí độc xì ra ở huyện Bình Chánh.Báo Lao Động ghi rằng trong vụ rò rỉ khí ammoniac ở TPSG: Hơn 1 tấn khí độc đã rò rỉ ra môi trường...Sơ khởi cho biết hơn 1 tấn khí độc rò rỉ làm bị thương 4 người, hàng trăm vật nuôi bị chết ở Bình Chánh.Liên quan đến vụ rò rỉ khí ammoniac ra môi trường trong khi sang chiết xảy ra tại Cty Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TPSG) vào hôm qua (10.10), cơ quan chức năng cho hay đã có hơn 1 tấn khí độc này rò rỉ ra môi trường.Bản tin báo Lao Động ghi lời lãnh đạo Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh (Cảnh sát PCCC TPSG), ammoniac (NH3) bị rò rỉ trong vụ việc này có tính chất ngấm nước khiến người hít vào cảm giác bị khô, khó thở, cơ thể nóng rát.Khi vụ rò rỉ khí amoniac xảy ra tại Cty Vĩnh Lộc (đường An Phú Tây – Hưng Nhơn, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phun sương để làm loãng không khí (từ 9h30 đến 11h30 ngày 10.10). Ước tính sự cố xảy ra trong khoảng 20 phút, lượng khí NH3 xì ra khoảng hơn 1 tấn.Nguyên nhân được xác định là do bất cẩn khi công nhân lắp ống dẫn khí từ bồn xe vào bồn của trạm sang chiết này. Lúc xảy ra tai nạn, trạm đang tồn trữ khoảng 20 tấn khí trên. Rất may là lực lượng Cảnh sát PCCC đã khắc phục được nguồn rò rỉ trong thời gian sớm nhất nên hạn chế được phần nào thiệt hại.Hơn 2000 học sinh ở trường tiểu học An Phú Đông 2 và THCS Nguyễn Văn Linh đã đi học trở lại.Theo Ông Trần Phú Lữ - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh – cho biết, theo kết quả đo đạc của Sở y tế TPSG thì tồn dư khí NH3 trong không khí tại khu vực hiện trường đã hết. Chiều Thứ Tư 11.10.2017, người dân xung quanh đã về nhà sinh hoạt bình thường.Bản tin cho biết cây cối trong phạm vi 200m cháy xém.Huyện Bình Chánh cho biết hiện đã có 3 trong 4 nạn nhân bị thương do ảnh hưởng của khí NH3 rò rỉ đã xuất viện, hiện còn 1 người đang được chăm sóc điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.Trong khi đó bản tin VnExp[ress viết:“Sự cố khiến 4 người bị thương, động vật chết la liệt, hàng loạt cây cối gần khu vực cũng bị héo úa. Chính quyền địa phương đã phải di tản hàng nghìn người và học sinh tại hai trường học gần khu vực.”