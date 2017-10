Sài Gòn: Nổ Bình Khí Độc NH3, 4 Người Vào BV, Thú Vật Chết

SÀI GÒN -- Trang mạng VNExpress hôm Thứ Ba cho biết hàng trăm người dân tại ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, bị di tản vì vụ xì khí độc NH3 (Amoniac) làm 4 người vào bệnh viện, nhiều động vật chết.Bản tin viết rằng, “Chiều 10/10, hàng trăm người dân tại ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP HCM) trở về nhà sau nhiều giờ được chính quyền di dời, tránh xa khu vực Công ty TNHH Vĩnh Lộc - nơi xảy ra vụ xì khí NH3 (Amoniac) khiến bốn người nhập viện.“Họ còn nguyên vẻ thảng thốt trên gương mặt, túm tụm bàn tán về số vật nuôi, cây trồng bị chết, hư hại.“Sống gần hiện trường, anh Thành (25 tuổi) cho biết, khoảng hơn 9h nghe tiếng nổ lớn. Nhiều người trong nhà hét lên "nổ khí gas" nên anh và mọi người chạy ra ngoài.“"Tôi thấy hàng chục người gần Công ty Vĩnh Lộc bịt miệng bỏ chạy tán loạn, mùi hoá chất hôi thối nồng nặc xộc thẳng vô mũi. Lúc này tôi mới biết rò rỉ khí từ trạm sang chiết chứ không phải nổ khí gas. Nhiều người không thở được, ngồi gục xuống đường, nước mắt nước mũi ròng ròng", Thành kể.“Lượng khí từ trạm sang chiết lan rộng ra quanh vùng, giống như làn khói mỏng. "Ngay sau đó có đôi nam nữ công nhân từ bên trong công ty chạy ra kêu cứu, nói 'không thở được, nóng quá'. Tôi lấy vòi nước xịt thẳng vào người họ. Máu từ miệng họ chảy ra ngoài theo nước", anh này cho biết thêm.“Tài xế xe bồn chở khí và một người đi đường cũng ngã gục. Cùng với hai công nhân, họ được sơ cứu rồi chở đến bệnh viện ngay sau đó. Nhiều động vật nhỏ như gà, lợn, chó ngửi phải khí NH3 cũng giẫy giụa, lăn ra chết.“Nhà sát trạm sang chiết của công ty Vĩnh Lộc, gia đình anh Nguyễn Tấn Tài chịu thiệt hại nặng nhất. Lúc xảy ra vụ rò rỉ khí vợ chồng anh đi công việc, khi về nhà anh phát hoảng vì 4 chú chó, 5 con heo và đàn gà chục con lăn ra chết trong vườn.“"Cả căn nhà đều có mùi hôi nồng nặc, cay cay ập vào mũi. Nhìn mấy con chó chết thảm, vợ tôi ôm chúng khóc hết nước mắt. Ngoài đám vật nuôi, cây cối trong vườn cũng héo úa, rũ rượi", anh Tài kể.”Bản tin cho biết thêm rằng, “Do tính chất nguy hiểm của vụ việc, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều một xe xử lý hoá chất cùng 4 xe nước đến hiện trường. Họ phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa 200 dân di tản.“Hơn 1.000 học sinh trường tiểu học An Phú Tây 2 - cách hiện trường 500 m cũng được sơ tán khẩn. Ngoài những em được xe cảnh sát chở đi, số còn lại được thầy cô hướng dẫn tìm lối thoát.“"Cô giáo dẫn con và các bạn chạy băng qua ruộng. Con và nhiều bạn sợ, khóc", bé Thơ - học sinh lớp 2 - kể.“Theo trung tá Phạm Trung Thắng - Phó Trưởng Phòng cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh - xác định sự cố rò rỉ khí NH3, một loại khí rất độc, lực lượng đã phong toả ngay hiện trường để đảm bảo an toàn.”