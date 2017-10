37,000 Người Xài Chrome Đã Tải Về Adblock Plus Giả Mạo

Khoảng đầu tháng 10/2017, theo thông tin thống kê mới nhất, tiện ích mở rộng chặn quảng cáo Adblock Plus giả mạo đã đạt đến 37,000 lượt tải xuống từ Chrome Store.Chuyên gia bảo mật @SwiftOnSecurity đã kêu gọi cộng đồng để tâm tới vấn đề, sau khi đã kiểm định và xác định chính xác thông tin. Ông cũng đồng thời yêu cầu mọi người nên kiểm tra lại tiện ích chặn quảng cáo mà mình đang sử dụng trên trình duyệt web sớm nhất có thể.Ngay lập tức Google đã nhanh chóng đưa tiện ích vào danh sách giả mạo. Tuy nhiên, hiện cũng đã có hơn 37,000 người dùng đã và đang sử dụng tiện ích giả mạo mà không hề biết đang có nguy cơ bị tấn công. Một người dùng đã cài đặt tiện ích mở rộng Adblock Plus giả mạo cho biết, quảng cáo không những không bị chặn mà còn xuất hiện nhiều hơn khi mở các tab mới, khiến vô cùng khó chịu.Google cũng đã từng gặp phải vấn đề với các tiện ích mở rộng độc hại trên Chrome. Công ty đã thừa nhận và chính thức ngăn chặn không cho phép người dùng Windows và Mac tải xuống và cài đặt các tiện ích mở rộng cho Chrome nếu chúng không có sẵn trên Chrome Web Store. Nhưng có vẻ như sự cố vẫn chưa hoàn toàn được xử lý triệt để.Trước đó, một hacker đã đặt tên tiện ích mở rộng là Google Docs, trùng tên với một sản phẩm của Google. Nó cũng đã qua mặt được quy trình kiểm định của Google và xuất hiện trên Store. Khi người dùng vô tình cài đặt phiên bản Google Docs giả mạo, tiện ích sẽ yêu cầu cấp phép truy cập vào danh bạ và Gmail để đánh cắp thông tin, thậm chí tấn công người dùng. Google chỉ nói rằng sẽ điều tra và ngăn chặn không để sự cố xảy ra thêm một lần nào nữa.Hiện chưa rõ Google sẽ làm gì để giải quyết vấn đề. Để đảm bảo an toàn cho chính mình và các nội dung cá nhân, người dùng nên kiểm tra và gỡ bỏ ngay nếu trót đang cài và sử dụng tiện ích Adblock Plus giả mạo.Nguoivietphone.com.