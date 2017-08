Cảnh Báo: Extension Copyfish Chrome Bị Tin Tặc Gài Mã Độc

Copyfish là một tiện ích mở rộng khá phổ biến với người dùng Chrome, giúp mang đến khả năng trích xuất văn bản từ hình ảnh, tài liệu PDF và thậm chí là cả video.Tuy nhiên, khoảng đầu tháng 08/2017, extension Copyfish đã bị hacker tấn công và cài malware, gây ảnh hưởng rất lớn đến người dùng.Theo đó, Copyfish đã bị tấn công và tích hợp và các mã độc quảng cáo, nhưng chỉ có phiên bản dành cho Chrome bị ảnh hưởng. Kẻ xấu còn chuyển extension Copyfish đến tài khoản riêng, khiến cho các nhà phát triển không thể loại trừ tiện ích bị nhiễm mã độc ra khỏi store dù có biết đã bị tấn công.Nhóm phát triển a9t9 cho biết: “Hiện nay, bản cập nhật cũng giống như một adware thông thường, nhưng vì chúng tôi không thể kiểm soát Copyfish được nữa, kẻ xấu có thể cập nhật extension lại, cho đến khi chúng tôi nắm quyền trở lại. Thậm chí chúng tôi còn không thể vô hiệu nó, vì tiện ích không còn trong tải khoản của nhóm nữa”.Nhóm a9t9 cho biết, một thành viên trong nhóm phát triển nhận được phishing email thông báo rằng cần phải cập nhật Copyfish nếu không sẽ bị loại khỏi store. Email đòi hỏi click vào dòng “Click here to read more details” và mở ra khung điền mật mã Google dưới dạnh link bit.ly. Vì xem link trong định dạng HTML, nên họ không thấy có điều gì đáng ngờ và đã điền mật mã của nhóm phát triển vào.Màn hình nhập mật mã trông giống hệt như của Google. Khi thành viên nhập mã tài khoản của nhóm vào, hacker bắt đầu cập nhật mã độc vào extension Copyfish lên phiên bản 2.8.5, nhằm phát tán quảng cáo và spam đến người dùng.Vụ việc đã nhanh chóng bị phát hiện, nhưng không thể can thiệp. Họ đã liên hệ với Google và đang tìm cách lấy lại quyền kiểm soát. Hiện extension Copyfish đã được gỡ khỏi cửa hàng, nếu đang sử dụng Copyfish, người dùng nên gỡ bỏ ngay lập tức.Theo: Nguoivietphone.com