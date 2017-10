Phố Ẩm Thực Sài Gòn: Khu Ăn Uống Vỉa Hè Thứ 2

Khu ẩm thực công viên Bách Tùng Diệp rộng và thoáng mát hơn khu ẩm thực vỉa hè Nguyễn Văn Chiêm rất nhiều.Khu ăn uống nhằm tập họp cho các hộ bán hàng rong, mở tại công viên Bách Tùng Diệp (phường Bến Nghé, Q.1 Sài Gòn) đang có 15 gian hàng, được thiết kế là đóng bằng gỗ, trông sạch sẽ và đẹp mặt. Không gian tại đây rộng rãi, thoáng mát, có bàn ghế cho thực khách ngồi ăn uống tại chỗ, theo Thanh Niên (TNO).Sáng 2/10, phố hàng rong – tên chính xác: “phố ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian” - thứ 2 của Sài Gòn, dành cho các hộ nghèo buôn bán, chính thức được khai trương tại công viên Bách Tùng Diệp (Q.1).Theo thiết kế, các gian hàng ở khu ẩm thực công viên Bách Tùng Diệp đóng bằng gỗ sáng bóng, cao khoảng 2.5m, rộng khoảng 1m; phía trước các sạp có khung đen hình chữ nhật để người bán dán các loại món ăn; mái che các sạp cũng được lắp bằng gỗ, tạo vẻ sạch đẹp.Theo TNO, ở khu ẩm thực đường Nguyễn Văn Chiêm thì do là vỉa hè, diện tích hạn chế nên không thể đặt bàn ghế cho khách ngồi, còn tại khu ẩm thực công viên Bách Tùng Diệp, trước dãy gian hàng có đặt hai chiếc bàn gỗ lớn (dài khoảng 10m) cùng ghế ngồi để phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Đồng thời, các sạp đều có ổ điện để dùng bếp điện hâm nóng thức ăn và xài quạt máy. Khách đến khu ẩm thực này cũng được để xe ngay tại chỗ khi ăn uống và dạo chơi trong công viên.Được biết phố ẩm thực công viên Bách Tùng Diệp sẽ hoạt động buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi trưa từ 11 giờ đến 14 giờ. Mỗi gian hàng do 2 hộ luân phiên bán hàng nên bước đầu có được tổng cộng 30 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn quận tham gia kinh doanh. Các hộ kinh doanh sẽ vận chuyển nguyên liệu được chế biến sẵn ở nhà đến sạp được bố trí và chỉ hâm nóng thực phẩm phục vụ thực khách.Giá các món ăn được bán ở đây khá mềm, như: cơm văn phòng 25,000 đồng/phần; bún, hủ tíu, phở, bánh canh… từ 15,000 đến 30,000 đồng; bánh ướt, bánh hỏi thịt heo quay, bánh mì giá 10,000 – 25,000 đồng… Các loại nước ngọt, sinh tố có giá từ 10,000 đến 15,000 đồng.TNO dẫn lời bà Nguyễn Thị Kim Liên (60 tuổi, ngụ phường Bến Nghé) cho biết: “Tuổi tôi đã cao nhưng được chọn là một trong những hộ buôn bán nơi đây tôi rất vui mừng. Trước đây, tôi bị bệnh hiểm nghèo nhưng rất may qua khỏi, hằng ngày tôi phải đi rửa chén thuê nuôi gia đình. Nay được buôn bán ở đây tôi phấn khởi lắm, rất cảm ơn phường cũng như quận”.Còn chị Phan Thị Cẩm Tú (40 tuổi, ngụ 86 đường Nguyễn Du) cho biết, không gian buôn bán nơi đây rất thoáng và thoải mái. “Buổi đầu khách đến mua đông, cũng mong không khí nhộn nhịp sẽ được duy trì và mọi người sẽ biết đến nơi đây nhiều hơn”, chị Tú nói.Chị Nguyễn Như Ngọc (35 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, khi hay tin sáng 2 tháng 10 khai trương phố ẩm thực, chị đã tới ăn sáng trước khi vào làm. “Mọi thứ ở phố ẩm thực CV Bách Tùng Diệp khác hẳn ở đường Nguyễn Văn Chiêm, các sạp bằng gỗ trông rất thẩm mỹ, tôi rất thích. Món ăn ở đây ăn ngon, sạch sẽ và hợp vệ sinh nên rất yên tâm. Thay vì mua thức ăn đem vào cơ quan, tôi dùng ngay tại chỗ cũng tiện lợi, không phải gửi xe đi xa”, chị Ngọc vui vẻ nói.