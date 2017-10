Thầy Cô Cali Lương Cao Nhất: Fresno, L.A., El Centro, SJ, SB

LOS ANGELES, Calif.—Thành phố nào có lương cao nhất cho giáo viên trung học? Không phải tại California… Đó là tại một thành phố rất lạnh: Anchorage ở tiểu bang Alaska.Sau một thời cắt giảm nhiều ngành giáo viên, trong khoảng từ 2008 tới 2010, bây giờ các tiểu bang bắt đầu tuyển mộ nhiều hơn… một phần cũng vì thế hệ baby-boomer đang về hưu lũ lượt.Tình hình bây giờ là thiếu giáo viên… nhiều học khu đành chấp nhận tuyển cả giáo viên ít kinh nghiệm nhất và sẽ huấn luyện trong khi làm việc.Lý do thiếu nữa: lương giáo viên không bằng nhiều ngành nghề khác.Một bài viết trên Washington Post cho thấy trong năm 2015, lương hàng tuần của giáo viên trường công thấp 17% hơn công chức có cùng trình độ học vấn.Tínht oàn quốc, lương trung bình năm 2015 cho giáo viên trung học là $57,200.Dù vậy, nhiều nơi trả lương cao hơn…Sau đây là 15 thành phố trả lương cao nhất Hoa Kỳ, theo thứ tự nghịch:15. San Diego-Carlsbad, CaliforniaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $74,910Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 19.98%Số lượng giáo viên trung học: 9,61014. Modesto, CaliforniaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $75,370Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 20.59%Số lượng giáo viên trung học: 1,12013. Santa Maria-Santa Barbara, CaliforniaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $75,450Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 20.69%Số lượng giáo viên trung học: Không có báo cáo12. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CaliforniaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $75,460Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 20.71%Số lượng giáo viên trung học: 5,01011. El Centro, CaliforniaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $76,180Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 21.65%Số lượng giáo viên trung học: 47010. New Haven, ConnecticutLương giáo viên trung học trung bình/năm: $76,280Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 21.78%Số lượng giáo viên trung học: 2,0409. Waterbury, ConnecticutLương giáo viên trung học trung bình/năm: $76,320Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 21.83%Số lượng giáo viên trung học: 8808. Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CaliforniaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $77,310Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 23.1%Số lượng giáo viên trung học: 36,0307. Rockford, IllinoisLương giáo viên trung học trung bình/năm: $80,680Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 27.3%Số lượng giáo viên trung học: 1,4206. Bridgeport-Stamford-Norwalk, ConnecticutLương giáo viên trung học trung bình/năm: $82,000Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 28.89%Số lượng giáo viên trung học: 3,4505. Fresno, CaliforniaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $83,250Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 30.37%Số lượng giáo viên trung học: 3,8504. Kingston, New YorkLương giáo viên trung học trung bình/năm: $83,730Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 30.93%Số lượng giáo viên trung học: 5603. New York-Newark-Jersey City, New YorkLương giáo viên trung học trung bình/năm: $84,690Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 32.04%Số lượng giáo viên trung học: 63,8702. Fairbanks, AlaskaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $87,410Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 35.12%Số lượng giáo viên trung học: 3001. Anchorage, AlaskaLương giáo viên trung học trung bình/năm: $88,260Tỷ lệ lương cao hơn toàn quốc: 36.05%Số lượng giáo viên trung học: 940.