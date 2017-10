3 Dân Cử 2 Đảng: Hồ sơ ICA Cho Thấy Putin Phá Bầu Cử Mỹ

WASHINGTON - Với những ai hoài nghi biên bản “Intelligence Community Assessment - ICA” kết luận rằng TT Nga ra lệnh cho các cơ quan tình báo quấy rối tổng tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ, tài liệu này nhận đuợc hậu thuẫn vững mạnh của 3 vị dân cử thuộc 2 đảng tại Capitol Hill.Từ đầu năm, ủy ban tuyển lựa tình báo tại 2 Viện lập pháp đã đào sâu phân tich ICA – nhà báo xem lại hồ sơ, cũng đã thấy nghị sĩ CH Richard Burr và nghị sĩ DC Mark Warner cùng họp báo cho biết đã thực hiện trên 100 cuộc phỏng vấn, gồm 250 giờ, ghi chép lại bằng 4000 trang.Ủy ban Thượng Viện cũng đã xem lại hơn 100,000 tài liệu có liên quan với Russiagate.Theo lời ông Burr, ủy ban đã giành thời gian gấp 9 lần cộng đồng tình báo khi soạn ICA.Ông nói : chưa có kết luận, nhưng ủy ban hoàn toàn tin tưởng vào tính chính xác của ICA.Không lâu sau buổi họp báo Bur-Warner, dân biểu DC Adam Schiff thuộc ủy ban tình báo Hạ Viện cũng xác nhận hậu thuẫn các nội dung của ICA.Thẩm định tình báo này đuợc công bố ngày 6-1 tiếp theo chỉ thị của TT Obama và bị phe hữu đả kích, bắt đầu với ứng viên TT Donald Trump.ICA cũng bị công kích từ phe tả, qua các bài báo của The Nation, gọi Russiagate là Intelgate.Chủ lực phiá sau ICA là Nha giám đốc tình báo (ODNI) – cơ quan này khẳng định nguyên tắc không tiết lộ dữ liệu “tối mật”.Theo The Nation, trong muà hè vừa qua, công chúng đã nhận đuợc tín hiệu ám chỉ, từ Washington Post, rằng CIA có nguồn tin bên trong Điện Kremlin xác nhận sự can dự trực tiếp của cá nhân Putin.