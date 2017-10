Cam Bốt Làm Khó Dân Gốc VN

NAM VANG -- Căng thẳng bên kia biên giới... có vẻ như không ngừng. Và bây giờ là tước quôc tịch.Bản tin RFA cho biết rằng Campuchia ra lệnh thu hồi quyền công dân 70.000 người, đa số gốc Việt.Bộ Nội vụ Campuchia đang xúc tiến kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân của gần 70.000 người, đa phần là gốc Việt, đang sinh sống tại Campuchia.Tờ Phnom Pehnh Post dẫn lời chính quyền tại Phnom Penh nói rằng giấy tờ về quyền công dân của những người này "không đúng quy định," và dưa vào đó, nhóm “người di dân” này đã được cấp quốc tịch một cách nhầm lẫn.Trong một cuộc họp hôm 4/10, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng nói:"Có người nước ngoài sở hữu giấy tờ không hợp pháp, giấy tờ được cấp không đúng với quy định."Ông Kheng giải thích là do thiếu chính sách đồng bộ trên cả nước về vấn đề này. ông nói thêm:“Đây là do vấn đề quốc gia, chứ không phải do một cá nhân nào. Do dó, chúng ta cần phải xử lý vấn đề này.”Tuy nhiên, trong một bài báo mang tựa đề “Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị nhắm mục tiêu,” tờ Khmer Times trích lời bộ trưởng nội vụ Sar Kheng, dọa rằng sẽ dùng hành động pháp lý để buộc tội những viên chức đã cấp giấy tờ không đúng quy định.Ông Kheng phát biểu như vậy trong lúc đang chủ trì một buổi họp tại Bộ Nội vụ, trong đó ông loan báo kế hoạch thu hồi các giấy tờ sai qui định.RFA ghi lời Ông Sok Phal, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập cảnh, nói rằng các giới chức vi phạm sẽ bị "trừng phạt" và rằng tiểu nghị định có liên quan sẽ được thực hiện trong những tháng tới.Ông Phal nói thêm: "Người sở hữu loại giấy tờ này cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu chúng tôi bắt tất cả những người này, thì sẽ không có đủ nhà tù để tống họ vào."Ông Phal nói có khoảng 70.000 người được cấp giấy tờ công dân bất hợp pháp.Vụ trưởng Vụ Xuất nhập cảnh Campuchia thừa nhận rằng hầu hết những người vi phạm là người gốc Việt sinh ra ở Campuchia, và không có quốc tịch nào khác.Bản tin BBC có nhắc rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đó đã có chuyến thăm ba ngày đến Campuchia và gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen hồi tháng 7/2017.BBC cũng ghi lời Ông Phal nói với tờ Phnom Penh Post rằng những đối tượng này sẽ được coi là người nhập cư bất hợp pháp, nhưng ông đảm bảo họ sẽ không bị ép buộc rời đi.Theo báo này, chỉ ở riêng thủ đô Phnom Penh, Bộ Nội vụ đã xác định được 7.501 trường hợp giấy khai sinh không chính xác và 305 hộ chiếu sai thông tin."Chúng tôi không có chính sách như Lon Nol hoặc Pol Pot trong việc di tản hoặc giết người. . . Họ có thể trở về đất nước của họ. Mặt khác, vì họ đã sống ở đây một thời gian dài, họ có thể nộp đơn lên cơ quan chức năng xem họ có thể làm dân nhập cư hay không," ông nói.Tư tưởng bài Việt vẫn luôn ngấm ngầm trong chính trị và xã hội Campuchia, tờ báo độc lập Phnom Phenh Post nhận định.