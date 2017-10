Tết Trung Thu 2017 Lớn Nhất, Vui Nhất tai San Jose

Trung Thu tưng bừng ở San Jose.Lê Bình“Vui Nhộn - Thành Công” đó là 2 danh từ được nhắc đến trên môi nhiều người trong buổi chiều thứ Bảy 30/9/2017 tại sân cỏ trường trung học YB High School, San Jose. Bóng nắng của ánh mặt trời vừa khuất sau ngọn cây, sân trường YB nhộn hẳn lên với hàng ngàn em bé trong tay ba mẹ tung tăng trên thảm cỏ xanh của sân trường. Các em đi vui Tết Trung Thu. “Có lẻ đây là năm vui nhất, rộn ràng nhất trong những năm qua khi chúng tôi tổ chức Tết Trung Thu.” Một chị trong BTC tổ chức cho biết như vậy. “Các anh chị tổ chức mấy lần rồi?” Cô phóng viên hỏi. “Nếu nói chúng tôi - là 2 hội đoàn nhỏ - thì đây là năm thứ tư. Nhưng Tết Trung Thu thì có từ năm 1983 với BTC lớn hơn, và nhiều người hơn.” Cuộc nói chuyện diễn ra dưới bóng mát của mấy cây khuynh diệp trên sân trường.“Sau bao tháng chuẩn bị, và suốt 1 tuần thức khuya làm việc mệt nhọc, nhưng đổi lại là những nụ cười tươi của các em thiếu nhi cũng đáng bỏ công sức ra làm.” Chị Cẩm Bình, võ sư Vovinam, trong BTC đã cho biết. Một đồng hương, ông Hồng Quang cho biết cảm tưởng: “Không khí thật rộn ràng, một ngày hội lớn như thế này làm sao tôi bỏ lỡ, tôi xin được đồng hành chia sẽ niềm vui chung với mọi người. Tôi tin rằng bằng nhiệt tâm nỗ lực của mình các bạn sẽ đạt được trên những gì hằng mong đợi.”Tết Trung Thu cho cộng đồng năm 2017 diễn ra tại sân trường YB do Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt phối hợp cùng Vovinam San Jose tổ chức với sự họp tác của Học khu Eastside và nhóm thiện nguyện Hương Sen. Theo ước lượng của BTC cho biết có khoảng gần 2,000 người tham dự. Ngoài ra còn có sự tham gia của nhiều hội thiện nguyện khác như: Nhóm Việt Entertainment, Hội Phụ Nữ thiện Nguyện, quý cơ quan truyền thông báo chí San Jose, nhóm Hoa Hậu Phu Nhân Francisco, nhóm Hoa Hậu phu nhân San Jose, nhiều học sinh tình nguyện của học khu East Side, ROTC. Đặc biệt nhất là hiệu trưởng YB, Ông Tom Huỳnh, cùng quý thầy cô Linh Tô và thầy Vịnh.Sau giờ tuyên bố khai mạc lúc 1:00pm, chương trình bắt đầu với cuộc thi Thiếu Nhi Tài Năng ở sân khấu ngoài trời rất hào hứng, các em thiếu nhi bây giờ rất đa tài, hát, múa, đàn, võ thuật bài nào các em diễn cũng khá và hay... các em thi từ 1:00pm đến 4 :00pm. Ban giám khảo gồm có Miss Asian Jenny Chung, Ký Giả Vân Hằng, M.C Hùng Đỗ, nhạc sĩ Christopher Bảo Tố, cô Tâm Ngộ; điều khiển chương trình M.C Thái Hằng và Thiện Bùi, Tân Lê, Christine, Leanne Trinh.Sau đó là các vũ điệu dân tộc do các nhóm: Vietstep (Oakland), Mê Linh, Vovinam, Vũ Đoàn Cánh Chim Bách Việt , Hướng đạo Bách Việt liên tục trình diễn cho đến 6:00pm. Trong khi đó tên sân cỏ, các Trưởng Bách Việt, và Đại Đạo Thanh Niên Hội điều khiển các trò chơi dân gian: Kéo dây, nhảy bao bố, chạy tiếp sức trong tiếng reo hò của khán giả. Các em học sinh các trường trung học tham dự cuộc thi ăn bánh Trung Thu tiếp sức đồng đội, mổi đội 5 người cho thi 1 lần 10 đội do Thầy Tom Huỳnh điều khiển. Một người cầm lồng đèn đang cháy chạy đến bàn để bánh trung thu ăn xong cầm lồng đèn chạy về hàng đưa cho bạn mình chạy lên ăn tiếp cho đến hết 5 người, ai ăn hết trước thắng giải 1, 2, 3.. nếu chạy lồng đèn tắt thì sẽ ngưng để chờ thắp sáng lại mới được chạy tiếp.Chương Trình Tết Trung Thu năm nay thêm nhiều tiết mục mới hấp dẫn và vui nhộn. Có nhiều trò chơi mới: Trong thao trường các môn thể thao Volley Ball, Dashboard, do các trường trung học tranh giải. Ở một góc khác, gian hàng của Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Bắc Cali có các cuộc thi dành cho thiếu nhi: Thi vẽ, Thi toán, thi Văn; chương trình thi sôi nổi hào hứng. Ở khoảng sân cỏ có tiếng reo hò của những trò chơi dân gian: Kéo dây, nhảy bao bố, và chạy tiếp sức. Người lớn, trẻ em chia nhau thành từng đội kéo dây, nhảy bao…v.v. do Đại Đạo Thanh Niên Hội và Hướng Đạo điều khiển. Ngoài ra còn có gian hang vẽ mặt (face painting) và tặng bong bóng bay do các em học sinh các trường điều hành.Ngoài các trò chơi dành cho thanh thiếu niên, còn có các gian hàng của Walgrens chích ngừa cảm cúm miễn phí, gian hàng VieTV phát lồng đèn,gian hàng của quân đội giới thiệu các chương trình cho sinh viên học sinh. Gian hàng kêu gọi hiến tủy cứu người bịnh nan y…và nhiều gian hàng của chính phủ cung cấp các dịch vụ miễn phí, hướng dẫn làm thế nào để gia nhập các chương trình miễn phí của chính phủ. Đặc biệt có một gian hàng thức ăn: Bánh kẹp, Cơm chiên, Mì xào, Chả Giò, Salad, Rau xào, Đùi gà & Sườn nướng & chiên., Cánh gà lăn bột chiên, Ham nướng & Chiên, trái cây (Dưa hấu, dâu tây, dưa hoàng kim, nho..) nước uống có nước lạnh, nước ngọt, café, trà thái…v.v, cung cấp bữa ăn cho hơn 200 người thiện nguyện làm công tác.Đến 6:00pm giờ chương trình khai mạc. Lễ chào cờ và phút mặc niệm do toán ROTC đảm trách, MC Nguyễn Hồng Dũng điều khiển, bé Jenny Đan Anh hát quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam. Cùng với đồng hương Việt tham dự lễ chào cờ người ta ghi nhận trong hàng quan khách có GSV Dave Cortese, bà Petti Ủy viên giáo dục East Side, Ông Lân Nguyễn Ủy viên Giáo dục East Side, đại diện của Thị Trưởng San Jose, DB Ash Kalra, DB Kansan Chu, Nghị Viên Don Rocha, Giám đốc Học khu East side, Hiệu trưởng Tom Huynh YB High School, Ông Jeff Benjamin, KSJX 1500 AM Andrea Yamazaki, Ông Dale Scott, Ông John Stump, Mike Van Pelt, Ross Cooper, Nghi viên quận 2 Sergio Jimenez. Có một số nhà bảo trợ không đến được, BTC đã ngỏ lời cảm ơn: Chung Ngọc Nhi Forever beaumore, Building trade ông Josue Garcia, ông Peter Rehorn, L & M bakery chi Lisa, Vinh Thanh jewelry anh Victor Wang, văn phòng di trú Robert Mullins anh Lê Minh Hải, Euro delights bakery chị Nga, Ông Trung Như Century 21…v.v.Sau đó, đại diện BTC, Trưởng Quý Biên, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Hướng Đạo Bách Việt, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng hương đền tham dự Tết Trung Thu cùng với các em. Trong lời mở đầu đã trình bày ngắn gọn ý nghĩa, cho biết lý do tổ chức Tết Trung Thu: “Nằm trong tinh thần dấn thân phục vụ cho xã hội và mong muốn được truyền đạt cho thế hệ trẻ cùng bảo tồn văn hoá Việt, đó là nhiệm vụ của người huynh trưởng Hướng Đạo chúng tôi trong phong trào giáo dục trẻ. Dù đi xa quê hương, chúng tôi vẫn mong muốn cùng các em sinh hoạt, và phục vụ trong tinh thần Hướng Đạo Việt Nam và giữ gìn những nét đẹp của nền văn hóa cổ truyền, Liên đoàn Bách Việt đã cùng Vovinam San Jose tổ chức Tết Trung Thu cho các em mỗi năm.”Sau đó là phần phát bằng khen và tuyên dương Ban Tổ Chức và cám ơn các mạnh thường quân…Quan khách, đại diện chính quyền sở tại lên sân khấu cảm ơn đã cho họ có cơ hội đến chung vui với cộng đồng, và nói lời chúc Tết vui tươi đến tất cả, và đặc biệt Tết Trung Thu cho trẻ em. Giây phút vui nhất của các em là lãnh thưởng khi trúng giải, các em không trúng giải cũng nhận được phần thưởng khuyến khích.Lúc 7:00pm tiếp tục chương trình văn nghệ, phát bánh Trung Thu và lồng đèn cho Thiếu nhi. Sau đó là các màn múa, biểu diễn võ thuật của Vovinam, các vũ khúc và hoạt cảnh của 2 trường trung học Yerba Buena và Santa Teresa, hoạt cảnh Vui Tết Trung Thu với sự phụ diễn của ca sĩ Thu Nga trong vai chị Hằng với bộ đồ tiên nữ cùng chú cuội dễ thương HĐS Joseph Lê, em bé John Lê trong hoạt cảnh Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ…v.vSân khấu bên trong hội trường đồng thời với 1 chương trình văn nghệ hấp dẫn của nhóm VEG do Hoàng Vinh và Duy Cường phối hợp với nhóm Hoa Hậu San Francisco và Mexican trình diễn.Cuộc rước đèn Trung Thu lúc 7:30pm, các em đã cùng đoàn lân đi quanh sân cỏ trong khi các bài Trung Thu cất lên trên sân khấu. Ánh đèn lung linh, lồng đèn con cá, con chim, rồng, phụng cùng bước chân các em bên cha mẹ là hình ảnh đẹp nhất trong đêm Hát Hội Hội Trăng Rằm.Chị Minh Châu, một phụ huynh, cho biết: “hàng trăm công việc cho ngày Hội Trung Thu đã hoàn tất cho các em tham dự, rồi múa, hát, thi thố năng khiếu, rồi lại tới phần ẩm thực, trang hoàng sân khấu, hệ thống âm thanh, lều che cho mát. Chuẩn bị cho các gian hàng, chúc anh chị và quí vị trong ban tổ chức được thành công mỹ mãn. Mong quí vị nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những việc cho các em thiếu nhi trong tương lai.”Khoảng 8:30pm, BTC nói lời cảm ơn, và cùng các em lên sân khấu chụp hình cùng với cha mẹ, ông Địa, đoàn Lân, và mọi người tiếp tục ca hát; trong khi đó BTC đã hạ tất cả các gian hàng, dọn dẹp vệ sinh cùng với nhân viên của nhà trường. Khoảng sau 10:00pm mọi chuyện hoàn tất. Một ngày Tết dành cho các em vừa chấm dứt. Mặc dù rất mệt nhọc, nhưng anh chị em vẫn nở nụ cười mãn nguyện vì đã làm xong một việc rất ý nghĩa. Họ chia tay ra về, hẹn nhau sang năm 2018.