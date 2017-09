Mục Sư Nguyễn Công Chính Gặp Người Việt Tại San Jose

Trong buổi gặp MS Nguyễn Công Chính.Lê BìnhVào lúc 11:00am ngày Thứ Bảy 16/9/2017, Mục Sư Nguyễn Công Chính và vợ là bà Trần Thị Hồng đã đến San Jose để gặp mặt đồng hương Việt Nam nói lời cảm ơn sau khi tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Buổi gặp mặt do Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Bắc Cali, Đài Việt Nam AM 1500, Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Bắc Cali cùng một số đoàn thể phối hợp tổ chức. Buổi gặp mặt có khoảng gần 100 người tham dự; trong số đó người ta nhận thấy có Cô Vân Lê Ủy viên Giáo dục East Side, Ông Phạm Hữu Sơn Chủ tịch CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA, Ông Phan Kỳ Nhơn Chủ tịch Liên Ùy Ban Chống Việt Gian Nam CA, Ông Ngô Văn Quang, Ông Trương Ngọc Mỹ, Ông Vũ Huynh Trưởng Phó Chủ tịch CĐNVQG, Ông Huỳnh Lương Thiện, Ông Lê Nhường CTCT, Ông Hinh Nguyễn, Ông Nguyễn Ngạc, phái đoàn CĐVN Stockton và Truyền thông Báo chí…v.v.Phóng Viên Nghê Lữ và cô Hạ Vân Đài Việt Nam 1500AM chào mừng đồng hương, trình bày lý do cuộc gặp gỡ “MS Chính đến cảm ơn đồng hương Bắc CA đã tiếp tay yểm trợ và vận động cho ông, và ông có dịp đến dâng hương trước bàn thờ các anh linh tử sĩ, và các vị lãnh đạo VNCH đang đuợc thờ phượng tại đây…”Lễ chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm diễn ra lúc 12:00pm, do Ông Huỳnh Phong điều khiễn. Sau dó quý vị trong BTC và gia đình MS Chính đến dân hương và cầu nguyện trước bàn thờ. MS Chính cảm ơn và dâng lời cầu nguyện.Ông Phạm Hữu Sơn ngỏ lời chào mừng MS Nguyễn Công Chính đến đất tự do. Ông nói “Sự hiện diện của MS Chính là tiếng chuông báo hiệu sự tan rã của chế độ cộng sản Việt Nam…” Tiếp theo là lời phát biểu của Ông Mai Khuyên. Sau những lời chào mừng chúc sức khoẻ, ông Mai Khuyển nói rằng “MS Chính là hạt giống của tự do…đã bung ra khỏi Việt Nam…”, sự có mặt của MS Chính là “Lời tố cáo cho thế giới biết sự tàn ác của cộng sản…” ông chúc MS Chính “sẽ có những ngày sống tự do và một ngày nào đó sẽ trở về VN tiếp tục đấu tranh…sự đấu tranh của MS Chính chứng tỏ người Việt Nam không bán Tổ Quốc…”Tiếp theo, BTC và một vài quan khách- Cô Lê Thanh Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện, cô Vân Lê Ùy Viên Giaó dục đã tặng gia đình MS Chính một số quà mừng cho gia đình MS Chính đến vùng đất tự do.Phần còn lại của chương trình là những lời phát biểu cảm ơn của MS Nguyễn Công Chính và một vài quan khách.BTC cho biết việc tổ chức hôm nay có sự yểm trợ của KS Nguyễn Tấn Thọ, và một vài vị ân nhân cho việc thuê mướn điạ điểm và khoản đãi quan khách đến tham dự.Được biết, MS Nguyễn Công Chính, 43 tuổi, bị bắt ngày 28/4/2011 về tội (theo nhà nước Việt Nam) “Phá hoại chính sách đoàn kết., theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự của nhà nước Cộng Sản Việt Nam.”MS Chính, tên thật là Nguyễn Thành Long, là trưởng Giáo hội Lutheran, một giáo hội theo Tin lành, ở Việt Nam. Trước đó, ông cũng làm trưởng ban truyền giáo của một hội thánh Tin lành Mennonite không được chính quyền cho phép hoạt động. Nhà cầm quyền Việt Nam nói "bắt giam đối tượng phản động Nguyễn Công Chính", không nói ông là mục sư mà chỉ cáo buộc ông đã "núp dưới vỏ bọc tôn giáo". Ông bị kết án 11 năm tù giam; ông đã cùng vợ con đã đặt chân tới Mỹ ngày 28/7/17, sau khi ra khỏi nhà tù.Theo tin tức đã được phổ biến trên các phương tiện truyền thông, báo chí cho biết mục sư Nguyễn Công Chính cùng vợ là bà Trần Thị Hồng và 4 người con ra đi là nhờ vào nổ lực vận động cuả nhiều tổ chức, cá nhân dân biểu tại Hoa Kỳ trong đó có Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.Bà Trần Thị Hồng cho biết, khi bị giam giử thì MS Chính đã bị ngược đãi trong tù, bị biệt giam, đánh đập và không được chăm sóc sức khỏe. Cá nhân bà Trần Thị Hồng và gia đình thường xuyên bị sách nhiễu, bị canh giữ. Bà Trần Thị Hồng cũng đã bị chính quyền địa phương đấu tố, đánh đập sau những lần đi gặp phái đoàn ngoại quốc.MS Chính bị kết án hơn 10 năm tù giam từ năm 2012, nhà cầm quyền Việt Nam cáo buộc ông "núp dưới vỏ bọc tôn giáo" để "liên hệ, cấu kết với các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước lập ra nhiều tổ chức, hội nhóm tôn giáo bất hợp pháp”, dân biểu Royce lại cho rằng mục sư Chính bị “đánh đập” và “gia đình liên tục bị quấy nhiễu chỉ vì bày tỏ niềm tin tín ngưỡng của mình”.Hoa Kỳ là nơi định cư (hoặc bị trục xuất khỏi Việt Nam) của nhiều người bất đồng chính kiến ở trong nước sau khi họ ra khỏi trại giam.