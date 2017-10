Thành Phố Westminster Tường Trình Hoạt Động

Thị Trưởng Trí Tạ.Trong buổi tường trình hoạt động.Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội trường Rose Center Westminster vào 12 giờ trưa Thứ Tư 4/10/2017 , Phòng Thương Mại Westminster đã tổ chức buổi tường trình về hoạt động Thành Phố trong một năm qua,Với mục tiêu: “Phát Triển và Cải Thiện Cộng Đồng, Hãnh diện là một Thành Phố Đầy Tiềm Năng và vấn đề quan tâm hàng đầu vẫn là An Ninh Cộng Cộng do ông Cảnh Sát Trưởng trình bày.”Phần tường trình những hoạt động có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Tổng Quản Trị Eddie Manfro, và Cảnh Sát Trưởng Ralph Ornelas.Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster, nhiều viên chức chính quyền thành phố, Quận hạt,doanh nhân…Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca Hoa Kỳ, sau đó vị tuyên úy lên dâng lời cầu nguyện.Tiếp theo là bữa ăn trưa cho tất cả những người tham dự.Sau bữa ăn ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí lên tường trình hoạt động của Thành Phố.Mở đầu Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói: Thay mặt cho Hội Đồng Thành Phố Westminster, tôi xin có lời cảm tạ quý vị đã bỏ thời gian quý báu đến tham dự buổi tường trình hoạt động của thành phố được tổ chức hàng năm hôm nay.Ông tiếp, Buổi tường trình ngày hôm nay rất quan trọng, vì đây là dịp để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, điểm lại quá trình hoạt động của một năm qua và hướng đến tương lai. Vì thế tôi rất vui khi nhìn thấy sự hiện diện của các đồng viện của tôi trong ngày nầy để cùng chia sẻ thành quả mà chúng tôi đã đạt được trong thời gian qua.Tuy nhiên, trước hết tôi xin ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, công ty bảo trợ, và quý vị nhân sĩ cộng đồng trong việc tổ chức buổi tường trình này. Phòng Thương Mại Westminster trong gần 50 năm qua luôn đồng hành cùng thành phố Westminster trong việc phục vụ giới tiểu thương và chúng ta có được buổi tường trình hôm nay cũng là nhờ nỗ lực của Phòng Thương Mại Westminster. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các công ty đã bảo trợchương trình hôm nay. Sự hỗ trợ của quý vị vô cùng quan trọng và quý báu, và chúng tôi rất mong tiếp tục có cơ hội làm việc với quý vị trong tương lai.Có thể nói đây là một năm lịch sử cho thành phố Westminster. Một năm trước cũng tại nơi này, tôi đã nói về Dự Án Tổng Quát trong việc phát triển thành phố, về tầm nhìn của cộng đồng với nhiều ý tưởng mới lạ và tân tiến. Chúng tôi cũng nói đến việc duy trì chất lượng đời sống cho các khu phố, làm cách nào để tạo được một môi trường sống và sinh hoạt độc đáo đặc trưng cho mọi gia đình.Vào tháng Mười Một vừa qua, chúng tôi đã hỏi ý kiến các cử tri về viễn cảnh của thành phố, về các dự án tương lai mà cư dân muốn nhìn thấy, và cư dân của chúng tôi đã trả lời. Họ muốn nhìn thấy một thành phố thật đáng sống, một nơi mọi người luôn cảm thấy bình yên để an tâm xây dựng một mái ấm gia đình hay mở một thương vụ nhỏ. Cử tri của chúng tôi đã chọn là một cộng đồng sẵn sàng làm việc cùng nhau để Westminster ngày càng được cải thiện.Hôm nay tôi xin chia sẻ thêm với quý vị về những việc làm của chúng tôi nhằm đáp ứng sự mong muốn của cử tri Westminster. Và xin nói trước là có khá nhiều việc, do đó quý vị có thể cần phải theo dõi hoạt động của chúng tôi thường xuyên trên Facebook và Instagram.Sau đó ông nêu lên những thành qủa đã đạt được từng Ban, Ngành trong Thành Phố.Ông cho biết: Chúng tôi rất hãnh diện với Ban Công Chánh của thành phố. Họ đã có nhiều nỗ lực để xin tài trợ được hơn $3.5 triệu Mỹ kim từ tiểu bang cho các dự án quan trọng. Hai dặm đường cho xe đạp và người đi bộ đã được xây tuyệt đẹp trên đường Hoover. Mười lăm trạm nạp điện cho các chiếc xe chạy điện sẽ được lắp đặt tại Tòa Đô Chính. Một trong những giao lộ tấp nập nhất của thành phố là Magnolia và Bolsa đã được nới rộng nhằm cải thiện giao thông của khu vực này. Ngoài ra còn nhiều dự án tuy chúng ta không nhìn thấy nhưng rất quan trọng, như là việc cải thiện hệ thống thoát nước và trữ nước nhằm đối phó với các trường hợp thiên tai hay hỏa hoạn.Hiện tại vẫn còn hàng triệu Mỹ kim ngân khoản tài trợ đang chờ được chấp thuận. Tất cả những nỗ lực này đều không ngoài mục đích phục vụ cho người dân thành phố bằng tất cả những cơ hội mà thành phố có được từ ngân khoản của chính phủ.Ban Phục Vụ Cộng Đồng cũng vừa kết thúc một mùa hè vui nhộn với nhiều sinh hoạt cho trẻ em, gia đình, và người lớn. Thành phố Westminster năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập. Chúng tôi có Lễ Hội Mùa Xuân với trò chơi trẻ em, thức ăn ngon và chương trình văn nghệ sống động. Chúng tôi đã tổ chức buổi chiếu phim ngoài công viên đầu tiên với 600 người tham dự. Và chúng tôi tiếp tục bước vào mùa thu với nhiều sinh hoạt hào hứng khác, cũng như chuẩn bị cho mùa lễ cuối năm với các sự kiện đặc biệt như thắp đèn Giáng Sinh và ăn sáng cùng Ông Già Noel. Đây chính là những sinh hoạt sẽ đưa mọi người đến với nhau trong tình thân ái của một cộng đồng đoàn kết.Sở Cảnh Sát của chúng tôi hiện đã có một vị lãnh đạo mới. Lát nữa đây chúng ta sẽ được nghe từ chính vị cảnh sát trưởng về các vấn đề liên quan đến an ninh thành phố. Tôi chỉ muốn nhắc đến ở đây là riêng tôi rất ngưỡng mộ các nhân viên công lực của Sở Cảnh Sát thành phố Westminster. Họ không chỉ là những người bảo vệ an ninh thành phố, mà còn là một phần của đại gia đình Westminster. Và tôi xin mượn cơ hội này để gửi lời cám ơn đến sự tận tụy của tất cả các nhân viên cảnh sát của chúng tôi.Tôi cũng muốn nhắc đến hai ban ngành khác làm việc rất âm thầm nhưng không kém phần quan trọng, đó là Ban Tài Chánh và Ban Nhân Sự. Công việc của họ là bảo đảm thành phố sẽ có được các nhân viên phù hợp khả năng và luôn chi tiêu một cách hợp lý nhất. Và công khó của hai ban này đã được thể hiện rõ nét nhất trong năm nay. Tôi và các đồng viện rất vui để thông báo rằng đây là năm đầu tiên trong suốt mười năm qua, thành phố Westminster đã quân bình ngân sách hoạt động. Chúng tôi đã không cần dùng đến quỹ dự trữ mà vẫn duy trì được chất lượng của các dịch vụ cần thiết trong thành phố.Nhằm tạo điều kiện cho cư dân dễ dàng theo dõi hoạt động tài chánh của thành phố, chúng tôi sẽ bắt đầu khởi động một hệ thống báo cáo tài chánh mới rất tiện dụng mà mọi người có thể vào xem các khoản chi thu của thành phố một cách dễ dàng hơn là xem qua bản báo cáo dầy 200 trang.Nói thêm về lãnh vực kỹ thuật, trong vòng vài tháng tới, chúng tôi sẽ có trang mạng mới và giới thiệu ứng dụng điện thoại để mọi người có thể truy cập dễ dàng vào các dịch vụ của Tòa Đô Chính. Ứng dụng điện thoại sẽ liên kết với các trang mạng xã hội nhằm chuyển đạt thông tin đến mọi người nhanh chóng và hữu hiệu hơn, như nơi nào đang sửa đường, cập nhật sinh hoạt đang diễn ra tại các công viên, hay xin giấy môn bài.Cuối cùng, tôi cũng muốn nhắc đến Ban Phát Triển Cộng Đồng. Đây có thể nói là ban ngành bận rộn nhất của thành phố, với rất nhiều các cơ sở thương mại muốn khai trương và rất nhiều các chủ nhà muốn tân trang phòng ốc. Đây chính là ban sẽ góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo và tương lai thành phố Westminster. Một trong những dự án sắp tới chính là nâng cấp khu vực Tòa Đô Chính trở thành một khu trung tâm thành phố đích thực, hiện đại và nhộn nhịp hơn.Đó chỉ là một vài điểm chính của dự án phát triển thành phố. Chúng tôi cũng đang cân nhắc một đề án tại khu vực Little Saigon sẽ kết hợp khu chung cư, các tiệm bán lẻ, và một khách sạn sang trọng đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua. Tôi cũng biết có nhiều quý vị quan tâm đến Khu Mua Sắm Westminster Mall. Sau khi dự án phát triển thành phố được hoàn tất, các vị chủ nhân của khu thương mại này sẽ cùng ngồi lại để có kế hoạch tái phát triển khu vực này.Vì có rất nhiều dự án phát triển trong thành phố, nên tôi sẽ dành thời gian để vị Tổng Quản Trị thành phố là ông Eddie Manfro có đôi lời cùng quý vị.Vậy tương lai của thành phố sẽ ra sao?Thành phố đã có một khái niệm làm sao đạt được tầm nhìn của cộng đồng. Xin quý vị hãy luôn nhớ câu châm ngôn của thành phố: Thành Phố Thăng Tiến, Trên Nền Tảng của Niềm Hãnh Diện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thăng tiến, và chúng tôi cần quý vị tiếp tục hãnh diện về thành phố này. Hãy tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Hãy sử dụng lối đi của khách bộ hành dọc con đường Hoover – vì chúng tôi quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Hãy dự phần vào các ủy ban dành cho cư dân thành phố - vì chúng tôi mong mỏi sự đóng góp của quý vị. Chăm sóc căn nhà và thương vụ của quý vị - vì chúng tôi đề cao chất lượng của cuộc sống. Hãy cho thế giới biết là tại Westminster, chúng ta tôn trọng giá trị của những khu phố thanh bình – vì đó chính là nền tảng của một cộng đồng vững mạnh.Cám ơn sự ủng hộ của quý vị và sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay.Sau đó là phần trình bày của các cơ quan thực thuộc Thành Phố trong đó ông Cảnh Sát Trưởng Ralph Orneals.