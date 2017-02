41 Tỷ Đô Tặng Các Đại Học 2016, Harvard Cao Nhất Với 1.19 Tỷ

Đại học Harvard University đã gây quỹ nhiều hơn bất kỳ trường nào tại Hoa Kỳ trong năm 2016, tới 1.19 tỷ USD, trong truyền thống các đại học Hoa Kỳ được hiến tặng từ thiện.Đứng thứ nhì là Stanford University, với 951.15 triệu USD, theo thống kê của Council for Aid to Education (Hội Đồng Trợ Giúp Giáo Dục), một tổ chức bất vụ lợi ở New York.Như thế, là năm thứ 3 liên tục đại học Harvard nhận tiền hiến tặng từ thiện tới 7 hàng số.Trong năm 2015, Đại hoc Stanford đứng đầu danh sách với 1.63 tỷ đôla tiền nhận từ hiến tặng, Đại học Harvard thứ nhì với 1.05 tỷ USD nhận từ hiến tặng.Tiền nhận từ hiến tặng từ thiện của 20 đại học nhận nhiều nhất chiếm tới 27% trong tổng số 41 tỷ USD tiền hiến tặng cho tất cả các đại học Mỹ trong năm 2016.Tính chung, tiền hiến tặng từ cựu sinh viên đã giảm 8.5%, mặc dù tiền hiến tặng từ các công ty, hội đoàn và các tổ chức khác đã tăng.Mức giảm hiến tặng từ cá nhân được giải thích vì thị trường chứng khoán 2016 suy kém.Khi điều chỉnh với lạm phát, tiền nhận từ thiện từ tất cả các đại học năm 2016 cũng kể như bằng tiền từ thiện nhận năm 2015 là 40.3 tỷ USD.