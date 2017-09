Chùa A Di Đà Trang Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan ở Chùa A Di Đà.Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 3 giờ chiếu Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017, Chùa A Di Đà tọa lạc tại số 14042 Swan St., Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại liên lạc (714) 478-5678 do Sư Bà Thích Nữ Như Ngọc làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2561-2017, tham dự buổi lễ về phía Chư Tôn Đức có Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Trí Phước, HT. Thích Như Minh, Viện Chủ Chùa Việt Nam Los Angerles, HT. Thích Ân Giao, Viện Chủ Chùa Thiên Ân, HT. Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác Lý cùng qúy chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Tiếp xúc với Sư Bà Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di Đà được Sư Bà cho biết: “Mùa Vu Lan là mùa Tri Ân và Báo Ân. Noi theo gương hiếu hạnh của Đấng Đại Hiếu Mục Kiền Liên, chúng ta cùng nhau tri ân: Ân Tam Bảo, Ân Tổ Quốc và Ân Chúng Sanh.”Điều hợp chương trình buổi lễ do Đạo hữu Lan Phương.Trước khi vào lễ Vu Lan chính thức có chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn những bản nhạc về Mẹ, về quê hương.Sau đó phần thuyết pháp với đề tài: “Tình Mẹ và Bông Hồng Cài Áo” do Sư Bà Thích Nữ Như Ngọc thuyết giảng.Tiếp theo các em Gia Đình Phật Tử đi gắn bông hồng đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự để nhớ về:“Công Cha như núi Thái SơnNghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra,Một lòng thờ mẹ kính chaCho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”Sau đó là Lễ tác bạch cúng dường trai tăng do Sư Bà Viện Chủ vá qúy Phật tử trong Đạo Tràng Chùa A Di Đà thực hiện.Lễ chính thức bắt đầu, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán.Để tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo (1963) và Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Tiêu Diêu tự thiêu vào tháng 6 năm 1963 tại chùa Từ Đàm Huế để bảo vệ chánh pháp.Nghi thức Vu Lan bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan.Sau phần nghi thức Vu Lan, đồng hương Phật tử cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Vu Lan thật xuất sắc với phần trình diễn của Bé Hà Tiên, cùng nhóm Phật tử Hương Từ và các nghệ sĩ thân hữu. Sau đó Ban tổ chức mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật nhân mùa Vu Lan 2017.Được biết: Lễ Vu Lan, tiếng Phạn là ULLAMBANA, có nghĩa là lễ cứu cái khổ nạn bị treo ngược, hay lễ giải đảo huyền. Ngày hội Vu Lan còn được gọi là ngày Hoan Hỷ nhật, vì đó là ngày Tự Tứ, ngày Chư Tăng xuất hạ. Phật tử nương nhờ sức thanh tịnh chú nguyện của Chư Tăng, cầu xin cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và mọi sinh linh thoát ly đường khổ.Mọi liên lạc về chùa A Di Đà, xin theo địa chỉ sau đây: 14042 Swan Street, Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 478-5678.