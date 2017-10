Dây Điện VN Xuất Cảng Tăng 41%

Bản tin CafeF/Trí Thức Trẻ cho biết VN đã xuất cảng dây điện và cáp điện tăng rất mạnh ở nhiều thị trường, trong đó riêng thị trường Anh trong tháng 8 tăng đột biến trên 20 lần so với tháng liền trước đó và cũng tăng 24 lần so với tháng 8/2016. Nhóm hàng dây điện và cáp điện xuất cảng ra thị trường nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh trên 41% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, thu về 805,12 triệu USD; trong đó riêng tháng 8/2017 xuất cảng đạt 124,29 triệu USD (tăng 10,7% so với tháng 7/2017) - theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan.