Mục Sư Thân Văn Trường Bị Cấm Đi

SAIGON -- Mục sư Thân Văn Trường bị cấm xuất cảnh sang Hoa Kỳ...Bản tin VOA ghi rằng hôm 3/10 mục sư Tin lành Thân Văn Trường bị công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra lệnh cấm xuất cảnh sang Hoa Kỳ vì lý do “an ninh.”Từ thành phố Sài Gòn, mục sư Thân Văn Trường cho VOA biết:“Tôi đáp máy bay đi Mỹ, đi đến sân bay làm thủ tục thì phía an ninh họ ách lại, không cho đi. Họ nói lý do rằng tôi có thể xâm phạm đến an ninh quốc gia.”Trong biên bản cấp cho mục sư ngày 3/10, công an cửa khẩu chỉ nói rằng họ “phát hiện ông Thân VănTrường là người thuộc diện chưa được xuất cảnh vì lý do an ninh.” Tuy nhiên, biên bản này không nêu cụ thể lý do an ninh gì.Mục sư Trường nói ông được cấp thị thực du lịch Hoa Kỳ cùng vợ ông và bà thông gia, nhưng hai người kia thì không gặp trở ngại khi rời Việt Nam.Là mục sư theo Tin lành Baptist, năm nay 68 tuổi, ông Trường nói rằng đây là lần thứ hai ông bị cấm ra nước ngoài.Mục sư cho biết thêm rằng 10 năm trước, hộ chiếu của ông đã bị thu, do ông lên tiếng cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông cuối cùng cũng được giao trả lại hộ chiếu sau 8 năm miệt mài gõ cửa nhiều cơ quan công quyền. Tuy nhiên vào năm ngoái, ông đã bị cấm xuất cảnh trong một chuyến mục vụ sang Campuchia.“Hồi năm ngoái tôi có đi Campuchia theo lời mời của một vị mục sư bên đó để họp mặt thờ phụng Chúa ở thủ đô Phnom Penh. Tôi đã mua vé đi tới Mộc Bài thì họ cũng cấp cho tôi một biên bản tương tự như vậy.”Mục sư cho rằng nguyên nhân chính quyền Việt ngăn cản việc tự do đi lại của ông là do ông từng lên tiếng cho tự do tôn giáo và cho sự thật:“Tôi nghĩ là vì họ không thích tôi. Họ không thích những điều mà tôi có ý kiến, những điều tôi nói thật. Họ canh nhà tôi. Anh em có nhóm họp thì họ ngăn chặn, họ phá rất nhiều. Chúng tôi không dám công khai nhóm của mình, nhưng chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam.”Bản tin VOA ghi nhận:“Mục sư Trường hiện đang sinh hoạt tôn giáo trong một nhóm tự do, không công khai, chuyên làm công việc truyền giáo, nhưng không có đăng ký với nhà nước.”Bộ ngoại giao Hoa kỳ trong báo cáo Nhân quyền Việt Năm 2016 nói rằng các nhà tranh đấu, những người bất đồng chính kiến, các chức sắc tôn giáo, thường xuyên bị chính quyền Việt Nam cấm đi lại, cấm xuất cảnh, điển hình như mục sư Phạm Ngọc Thạch, luật sư Lê Công Định.Vào hồi tháng 6 năm nay, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc phòng Công lý & Hòa bình tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, cũng bị cấm xuất cảnh tại sân bay Nội Bài vì "lý do bảo vệ an ninh quốc gia."Cũng nên nhắc rằng, mục sư Thân Văn Trường bị công an giám sát ngày đêm...Theo một bài viết ký tên mục sư Thân Văn Trường hồi tháng 2/2017 trên trang nhà Hô Anh Em Dân Chủ, có viết:“Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI. Tôi đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong làng Đại học quốc gia, cách trường Đại học Khoa học học và xã hội nhân văn chưa đầy 300m. Nơi này không phải hoang dã, sao thổ phỉ lại lộng hành đến thế???Xin mọi người hãy ngắm xem chân dung những kẻ trên, đã dùng vũ lực để cản đường tôi chở nhà tôi và cháu ngoại đi dạo Hồ Đá sáng nay...”...Sáng nay tôi đã phản ứng quyết liệt, yêu cầu trình lệnh cấm, thì chúng không có…Tôi hô lớn tiếng: Đả đảo Hồ Chí Minh trộm cướp. Đả đảo Đảng cộng sản Việt Nam lưu manh. Cả làng Đại học chứng kiến và bàn tán sáng nay, đồn ra đến Hà Nội và khắp thế giới.Cuối cùng chúng theo tôi vào Hồ Đá.Tôi đòi Khang và đồng bọn về gọi bố ra nói chuyện với tôi. Tôi nói Khang quần áo cảnh phục dân trang bị đâu? Dân đóng thuế nuôi chúng mày để chúng mày làm thổ phỉ?Đó là sơ bộ sáng nay ở làng Đại học, nơi công an hoạt động phỉ. Đến giờ này , tất cả rút quân hay đi ăn uống ở đâu không biết, nhưng không thấy chúng đóng chốt nữa.Halelugia!”