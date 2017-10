Sân Bay VN Xây Nhiều Xài Quá Ít

SAIGON -- Tiền quăng vào hư vô... Làm sân bay tốn tiền, chỉ để xài chưa tới 5% công suất...Bản tin CafeF/Infonet ghi nhận: Kêu quá tải, sự thật là 80% sân bay Việt Nam hoạt động công suất dưới 5%...Bản tin ghi lời chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhận xét: "Có thể nói đầu tư như vậy chưa hiệu quả, chưa hết công suất, chưa kết nối tốt với hệ thống giao thông nội địa"...Phát biểu tổng kết tại buổi Công bố Báo cáo đánh giá chi tiêu công tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết đồng tình với các vấn đề mà báo cáo chỉ ra. Trong đó, đặc biệt là hiệu quả quản lý đầu tư và sử dụng hệ thống các sân bay, cảng biển của Việt Nam.Những con số đáng chú ý được Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chỉ ra như 80% các sân bay Việt Nam đang hoạt động với công suất dưới 5%. Có tới 8% trong số các sân bay đang làm ăn thua lỗ. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện có những cụm cảng biển rất quan trọng đầu tư khá lớn nhưng công suất sử dụng chưa đến 2%.Dù vậy, bà Jung Euth Oh, chuyên gia giao thông cao cấp, Ngân hàng Thế giới, chỉ ra, nếu tất cả các dự án sân bay cảng được phê duyệt, Việt Nam sẽ có hệ thống sân bay và cảng nước sâu nhiều nhất thế giới so với quy mô nền kinh tế.Bản tin CafeF/Infonet ghi lời bà Jung:"Có thể nói đầu tư như vậy chưa hiệu quả, chưa hết công suất, chưa kết nối tốt với hệ thống giao thông nội địa. Theo đó, tổng đầu tư cần phải cân đối tốt hơn giữa các lĩnh vực giao thông và với duy tu bảo dưỡng..."Theo vị chuyên gia, ngân sách cho duy tu bảo dưỡng còn thấp hơn yêu cầu. Quỹ bảo trì đường bộ chỉ đáp ứng được nửa yêu cầu cần thiết.Bà Jung cho biết, chi phí uy trì, bảo dưỡng đường bộ sẽ rẻ hơn nhiều so với chi phí đầu tư sửa chữa, thay thế đường. Theo đó thay vì đầu tư các khoản lớn để sửa chữa, cần nhìn nhận chi phí tổng thể trong cả vòng đời dự án.Hiện nay tỷ lệ chi cho duy tu bảo dưỡng trong tổng tiền ngành giao thông tại Việt Nam chỉ chiếm 11% trong khi tỷ lệ này tại các nước OECD là 30%. Biết rằng so sánh như vậy không công bằng vì Việt Nam đang tập trung mở rộng mới đường bộ, nhưng bà Jung cho rằng Việt Nam cần nhiều hơn chi phí cho việc duy tu bảo trì đường bộ so với hiện nay.Bản tin ghi nhận:“Vị chuyên gia khuyến cáo cần có chiến lược giao thông toàn quốc. Theo đó, cần nhìn tổng thể các chiến lược giao thông, gộp tất cả các chiến lược từng ngành để xác định ưu tiên đầu tư.”Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi: Thêm sân bay An Giang khi sân bay Cần Thơ đang 'ế'?Có nên xây sân bay An Giang trị giá 3.400 tỉ đồng trong khi cách đó 60km sân bay Cần Thơ đang "ế". Điều lạ nữa là các cơ quan trong tỉnh này vẫn bên nói ngược bên nói xuôi.Sáng 4-10, ông Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi nhánh Cần Thơ xác nhận việc kêu gọi đầu tư 3.400 tỉ đồng để xây dựng sân bay An Giang là từ đề xuất của cơ quan chức năng của tỉnh này.Cụ thể dự án này có tên trong danh mục các hạng mục kêu gọi đầu tư được Ban tổ chức đưa ra trong cuộc họp báo ngày 3-10 Về chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam - Nhật Bản và Hội nghị đầu tư vào ĐBSCL lần 5 - 2017 do VCCI - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức.Trước đó, dự án sân bay An Giang cũng đã được Bộ Giao thông - Vận tải đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn đầu tư 3.417 tỉ đồng.Việc kêu gọi đầu tư dự án sân bay An Giang đã vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình từ các cơ quan liên quan cũng như của các nhà chuyên môn.Báo Tuổi Trẻ viết:“Các ý kiến cho rằng An Giang và Cần Thơ chỉ cách nhau 60km và trong khi sân bay quốc tế Cần Thơ đang "ế" khách thì việc đầu tư thêm một sân bay nữa là tốn kém và không cần thiết.”