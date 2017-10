Mỹ Thu Hồi 1 Hiệu Cà Phê VN Vì Thiếu Nhãn Thành Phần

NEW YORK -- Một thương hiệu cà phê Việt Nam nhập cảng vào Hoa Kỳ đang bị thu hồi ở 3 tiểu bang Miền Đông Hoa Kỳ vì lý do thiếu nhãn thành phần... theo bản tin báo Tuổi Trẻ và Kiến Thức/Nhà Đầu Tư.Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi rằng Công ty TNHH Thương mại Hong Lee (trụ sở tại New York, Mỹ) mới ra thông báo thu hồi các sản phẩm cà phê hòa tan Wake-Up của Vinacafé Biên Hòa vì không ghi rõ có thành phần làm từ sữa trên các gói cà phê.Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (US Food & Drug Administration - FDA) ngày 30-9.Theo đó, nguyên nhân của đợt thu hồi này là trên bao bì cà phê không ghi rõ có thành phần làm từ sữa có thể gây dị ứng cho người tiêu dùng.Sản phẩm cà phê hòa tan Wake-Up đã được phân phối ở New York, New Jersey và Connecticut. Cho đến thời điểm thông báo của Hong Lee được phát đi, chưa có ca bệnh hoặc phản ứng dị ứng nào liên quan đến Wake-Up được phát hiện.Hong Lee cho biết người tiêu dùng đã mua sản phẩm cà phê hòa tan Wake-Up được yêu cầu trả lại toàn bộ sản phẩm cho nơi mua hàng và sẽ được hoàn tiền 100%.Đại diện của Vinacafé Biên Hòa cho biết việc thu hồi sản phẩm tại Mỹ vừa qua là do vấn đề về nhãn mác chứ không phải vì chất lượng.Từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 43.797 thùng sản phẩm cà phê Wake-Up được xuất cảng và bán ở thị trường Mỹ. Trong lô hàng 4.300 thùng của nhà nhập cảng Hong Lee Trading chỉ có 100 thùng hàng thiếu nhãn cảnh báo "sản phẩm chứa nguyên liệu có nguồn gốc từ sữa".Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi lời đại diện Vinacafé cho biết:"Đây là sơ suất của việc dán nhãn có nội dung như đã nói ở trên với 100 thùng hàng trong lô hàng 4.300 thùng này, không liên quan gì tới chất lượng sản phẩm. Trong trường hợp xấu nhất là FDA không đồng ý cho dán bổ sung, Công ty Vinacafé sẽ sản xuất bù lại 100 thùng này cho Công ty Hong Lee Trading..."Đây không phải là lần đầu tiên các sản phẩm cà phê hòa tan của Vinacafé Biên Hòa bị thu hồi vì không ghi rõ thành phần sữa tại thị trường Bắc Mỹ. Tháng 11-2014, Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada (CFIA) cũng kiểm tra và phát hiện các sản phẩm cà phê hòa tan của thương hiệu này không ghi rõ thành phần sữa trên bao bì và công ty phải thu hồi sau đó.Bản tin Tuổi Trẻ và Kiến Thức/Nhà Đầu Tư ghi nhận về công ty này:“Công ty cổ phần Cà phê Biên Hòa (Vinacafe Biên Hòa) là một thành viên của Tập đoàn Masan, sở hữu thương hiệu Vinacafe. Đây là một trong 3 công ty chiếm lĩnh thị phần cà phê hòa tan tại Việt Nam cùng với Nestlé và Trung Nguyên.Vinacafe Biên Hòa luôn khẳng định thương hiệu của mình trong các chiến dịch quảng cáo là sản phẩm là cà phê nguyên chất, "cà phê chỉ làm từ cà phê"...”