Thị Trưởng Chicago Emmanuel: Có Thể Ứng Cử TT Năm 2020, Là Ngôi Sao Đang Lên Của Đảng DC Nhờ Chống Trump

NEW YORK CITY - Một ngọn lửa thiêu rụi một tòa nhà tại 5 tầng Quận Bronx giết chết ít nhất 12 người trong vụ hỏa hoạn được cho là lớn nhất trong nhiều thập niên tại Thành Phố New York, do một em bé chơi phá lò nướng trong nhà trước 7 giờ tối Thứ Năm, theo các viên chức cứu hỏa cho biết hôm Thứ Sáu.