Dân Los Angeles Thiếu Ăn Nhất Nước

Đói nhất nước... là ở đâu?Cụ thể, bất an lương thực nhiều nhất là ở đâu?Câu trả lời: quận Los Angeles...Sở Y Tế Quận Los Angeles cho biết như thế.Cindy Harding, Phó giám đốc Sở Y Tế Quận Los Angeles, đưa ra dữ kiện hôm Thứ Năm:"Chúng ta có hơn nửa triệu hộ gia đình có lương thấp dưới 300% mức nghèo đang gặp nạn bất an lương thực."Các gia đình 4 người có lương dưới $71,000/năm thường không đủ tiền mua thực phẩm dinh dưỡng.Quận Los Angeles có khối dân số bất an lương thực lớn nhất Hoa Kỳ.Nhiều gia đình gặp nan đề phải quyết định: hoặc mua lương thực hoặc trả tiền thuê nhà... theo lời Angelo Salazar, viên chức Sở Xã Hội.Salazar muốn người dân quận L.A. biết rằng họ có thể đủ điều kiện xin tiền CalFresh, một phần trong chương trình Federal SNAP, ngay cả nếu họ đang lãnh trợ cấp WICK hay SSI.Salazar nói, ngay cả khi trong gia đình có ba mẹ là di dân bất hợp pháp, con của họ vẫn có đủ điều kiện xin tiền trợ cấp dinh dưỡng.Hệ thống siêu thị Northgate Gonzales Market đang giúp giải quyết vấn đề bằng cách hợp tác với các hội bất vụ lợi trong cộng đồng, cũng như với Sở Y Tế...Quận đang có chương trình "Champions for Change" với khẩu hiệu: ăn thực phẩm hợp sức khỏe, vận động cơ thể nhiều hơn, và giảm uống soda bằng cách uống nước lã nhiều hơn.