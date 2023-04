Can Phạm Làm Rò Rỉ Tài Liệu Mật Ra Hầu Tòa; Có Cả Kho Vũ Khí

HOA KỲ – Walt Disney Parks and Resorts đã kiện Thống đốc Florida Ron DeSantis và ủy ban giám sát do ông bổ nhiệm, cáo buộc ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa đang vũ khí hóa quyền lực chính trị để trừng phạt công ty vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, theo tin từ CNN.