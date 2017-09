Nghỉ Tết, Hình Trẻ Em, Cảng, Thạc Sĩ, Biên Chế...

Xuân NiệmNghỉ Tết bao nhiêu ngày thì vừa? Người xưa có câu là cả tháng hay vài tháng, vì tháng giêng là tháng ăn chơi... Dĩ nhiên, bây giờ khác rồi.Báo Tuổi Trẻ kể rằng các quan chức đề nghị nghỉ Tết 7 ngày là vừa...Bộ Lao động, thương binh và xã hội đề xuất 2 phương án cho người lao động nghỉ Tết Mậu Tuất 2018: nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết; hoặc nghỉ một ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết.Đề xuất được đưa ra trong một văn bản do Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung ký và gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành.Theo ông Hà Tất Thắng - cục trưởng Cục An toàn lao động Bộ LĐTB&XH trong 7 ngày nghỉ Tết đang đề xuất có 5 ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và 2 ngày nghỉ rơi vào cuối tuần.Báo Thanh Niên kể rằng, vào sáng 28.9, hàng chục phụ huynh đã mang theo băng rôn đến cổng Trường mầm non xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) "đòi" các cơ quan chức năng thay hiệu trưởng và thanh tra tài chính của nhà trường.Ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái xác nhận, sáng 28.9, nhiều phụ huynh tiếp tục không đưa con đến trường, ngoài ra, một số phụ huynh đã mang theo băng rôn, với nội dung yêu cầu các ngành chức năng thanh tra tài chính từ năm học 2014 - 2015 đến nay, đồng thời tiếp tục yêu cầu chuyển công tác cô Trần Thị Ngọc (Hiệu trưởng nhà trường) đi nơi khác.Báo SGGP kể chuyện rùng rợn: Đoàn kiểm tra đã phát hiện 5.231 con heo đã được tiêm thuốc an thần để chuẩn bị giết mổ, 587 con chưa kịp tiêm, tạm giữ tại chỗ 4.200 con heo để chờ kết quả kiểm định từ 144 mẫu nước tiểu...Sáng ngày 29-9 nguồn tin từ Thanh tra Bộ NN-PTNT cho biết, đoàn công tác liên ngành gồm Thanh tra Bộ NN-PTNT, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), Cục C49 (Bộ Công an), Chi Cục Thú y TPHCM đã bắt quả tang 2 nhân viên của cơ sở giết mổ Xuyên Á, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi,TPHCM, đang bơm thuốc an thần vào heo để giết mổ trong đêm qua, 28-9....Theo tư liệu của Viện Thú y, Học viện Nông nghiệp, với thịt heo tồn dư thuốc an thần mà người bị bệnh mạn tính, trẻ em, người bị bệnh tim ăn phải có thể gây tụt huyết áp, gây trầm cảm. Chính vì thế, hành vi bơm thuốc an thần vào heo đã bị nghiêm cấm và có mức xử phạt rất cao.Báo Lao Động kể: Từ 1.10, muốn đăng hình trẻ em, phải được cha mẹ đồng ý...Từ 1.10, Thông tư 09/2017 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, quy định về tỉ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo chí chính thức có hiệu lực.Trong đó có quy định, phải được sự đồng ý của cha mẹ trẻ, báo chí mới được đăng hình trẻ em. Đây là động thái quyết liệt nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và vì những lợi ích tốt nhất của trẻ em.Bản tin VnExpress ghi nhận vấn đề: Vì sao cảng 2 tỷ USD 'đói' hàng?Cảng container Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) dù được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng chỉ hoạt động 15-20% công suất.Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đầu tư 2 tỷ USD (khoảng 45.000 tỷ đồng) để xây dựng cảng Cái Mép - Thị Vải có công suất thiết kế gần 7 triệu TEU (là đơn vị của container) mỗi năm và sau khi mở rộng hiện công suất thông qua 11 triệu TEU. Đây là cụm cảng nước sâu duy nhất ở Việt Nam có thể đón được tàu hàng trên 100.000 tấn và trở thành một trong 19 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu siêu trọng. Tuy nhiên, hiện lượng hàng hóa thông qua đây mới chỉ đạt 15-20%.Báo Người Lao Động kể: Sau hơn 1 tháng xét xử, sáng hôm 29-9, TAND Hà Nội đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ "đại án" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), trong đó chung thân với Hà Văn Thắm, tử hình với Nguyễn Xuân Sơn.Bằng giả nhiều vô số kể, theo VOV: Mới đây, chia sẻ trên báo chí, GS Phạm Minh Hạc cho hay, những năm 2002, ngành giáo dục phát động phong trào chống bằng giả. Riêng trong năm đầu, đã phát hiện tới 10.000 bằng giả. Hằng năm, việc làm này vẫn được duy trì. Tuy nhiên, việc phát hiện bằng cấp giả hiện nay không có phong trào sâu rộng như khi đó.Bản tin VTC News nêu câu hỏi: Vì sao 3 nhiệm kỳ Bộ trưởng GD-ĐT chưa xử lý xong vụ bằng thạc sĩ liên kết?Đại biểu Lê Thanh Vân băn khoăn đặt câu hỏi vì sao qua 3 nhiệm kỳ Bộ trưởng GD-ĐT nhưng vẫn chưa có lời đáp thoả đáng tới đại biểu Quốc hội xung quanh vụ bằng thạc sĩ liên kết với Bỉ."Hình thức đào tạo này rất lạ, chẳng có thi đầu vào, đầu ra. Thời gian học chỉ có 44 ngày (tính cả thời gian phiên dịch). Nếu trừ thời gian phiên dịch thì việc học là 22 ngày.Đến nay, đã có hàng ngàn người được cấp bằng thạc sĩ theo mô hình này. Nhiều người đã khai vào lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ là "thạc sĩ quản trị kinh doanh, Brussels, Bỉ", đại biểu Lê Thanh Vân nêu.Bản tin Infonet kể chuyện Nghệ An: Cô giáo giúp "chạy" 1 suất biên chế giá 350 triệu đồng...Tự giới thiệu quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao, Vi Thị Hoa (SN 1972, trú tại Anh Sơn, Nghệ An) hứa chạy việc vào biên chế nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.Báo Hà Nội Mới kể chuyện Hà Nội: Kẹt đầu trong thang máy đưa thức ăn, nam thanh niên tử vong...Khoảng 21h45 tối 26-9, tại khu vực tầng 2 nhà 26C Trần Hưng Đạo, là nhà hàng ăn uống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một nạn nhân là nam giới đầu kẹt vào thang máy vận chuyển thức ăn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh: Nạn nhân đã tử vong....