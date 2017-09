Công An Lùa Vô Trại Vô Gia Cư 2 Thiếu Nữ Quên Mang Giấy Tờ

SAIGON -- Khi bạn đi lại trong nước Việt Nam, bất kể là tại Sài Gòn, thành phố cởi mở nhất nước, cũng cần mang theo giấy tờ. Lý do: cơ nguy bị đẩy vào trung tâm người vô gia cư...Hai thiếu nữ xinh đẹp đã bị giam vào trại người vô gia cư hơn 1 tuần lễ chỉ vì đang ngồi quán cà phê, bị công an kiểm tra giấy tờ, moơi biết là quên mang theo giấy tờ.Bản tin tổng hợp từ Zing và Kênh 14 cho biết rằng sau khi bị công an kiểm tra bất ngờ khi đang ngồi uống nước trong quán, 2 cô gái quên mang theo chứng minh nhân dân đã bị công an đưa về trung tâm cho người vô gia cư.Hơn một tuần qua, bà Lê Thị Mỹ Nghĩa (54 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú phường Thảo Điền, quận 2, TP.SG) chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kê khai, làm thủ tục giấy tờ đón con về nhà.Theo bà Nghĩa, khoảng 15h ngày 18/9, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (con bà Nghĩa, 21 tuổi, quê Tiền Giang) và chị Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) cùng đi uống nước với nhóm bạn ở khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.SG. Khi cả nhóm đang uống nước thì Công an phường Tam Bình ập vào kiểm tra hành chính chủ quán và các khách trong quán.Khi Nhung với Kiều không trình xuất được giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân), Công an phường Tam Bình đã mời về trụ sở để làm việc.Gần 3 giờ sau, chính quyền phường Tam Bình đã đưa Nhung và Kiều về Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu theo diện người vô gia cư.“Hơn 17h cùng ngày, tôi nhận được điện thoại của con bé Nhung khóc lóc nói 'mẹ có giấy tờ nào của con không, mẹ gửi cho con liền, con bị công an bắt rồi'.Nghe con nói mà tôi bủn rủn hết cả chân tay, vội lấy giấy tờ tùy thân để đưa cháu về. Nhưng khi tôi mang giấy tờ đến công an phường thì họ nói đã đưa con tôi vào Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu”, bà Nghĩa buồn bã nói.Bản tin Zing ghi nhận rằng ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường Tam Bình đã có công văn trả lời báo chí.Nội dung công văn nêu: “Lúc 16h ngày 18/9, trong quá trình kiểm tra hành chính tại quán cà phê MU (địa chỉ A42, đường D, khu phố 5, phường Tam Bình), tổ công tác của Công an phường Tam Bình phát hiện một số người không có giấy tờ tùy thân nên mời về phường lập biên bản.Quá trình làm việc, 2 đương sự (Nhung và Kiều) không trình xuất được bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào. Công an phường đã yêu cầu 2 đương sự gọi điện nhờ người thân mang giấy tờ đến nhưng không được hợp tác.Vì vậy, đến 19h45 cùng ngày, công an phường đã phối hợp với cán bộ chuyên trách phòng tệ nạn xã hội phường lập hồ sơ đưa 2 đương sự về Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM”.Bản tin Kênh 14 ghi lời bà Nghĩa:"Tôi và chồng đã ly dị từ lâu, Nhung là đứa con duy nhất của tôi. Vì hoàn cảnh khó khăn, lương việc nhà ba cọc ba đồng nên con tôi phải nghỉ học từ lớp 10 để phụ tôi chăm sóc ông bà ngoại ốm đau. Gần 1 tuần trước khi xảy ra sự việc, con gái xin tôi lên Sài Gòn để tìm việc, làm được vài ngày thì bị cơ quan chức năng đưa vào trung tâm chỉ vì quên mang theo giấy tờ tuỳ thân."