Tòa Khởi Tố Công An Phan Rang Đánh Chết 1 Thanh Niên 26 Tuổi

Có thật sự là Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao của chế độ CSVN muốn đem lại công lý cho nạn nhân là ông Võ Tấn Minh, 26 tuổi, đã chết trong lúc bị giam tại đồn công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận hồi tháng 4 năm nay, khi bản tin đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 19 tháng 9 cho biết Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao quyết định khởi tố vụ án này vào ngày 19 tháng 9.Bản tin RFA viết rằng, “Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vào sáng ngày 19 tháng 9, quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình đối với bị can Võ Tấn Minh bị chết trong thời gian tạm giữ tại đồn Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.“Theo phản ánh của gia đình nạn nhân với truyền thông trong nước thì bị can Võ Tấn Minh, 26 tuổi bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 4, do phát hiện thanh niên này có mang trong mình vài tép heroin. Đến chiều ngày 8 tháng 9, công an tỉnh Ninh Thuận thông báo cho gia đình rằng Võ Tấn Minh đã chết và đang nằm ở nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.“Trong chiều cùng ngày gia đình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để làm thủ tục nhận xác của thân nhân và gia đình nghi ngờ anh Võ Tấn Minh bị đánh vì thi thể có nhiều vết bầm và một vết bầm ở sau gáy dài khoảng 6 cm.”Bản tin RFA cho biết thêm thông tin như sau.“Vụ việc được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình, theo Điều 298 Bộ luật Hình sự Việt Nam, căn cứ vào khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu hiệu nạn nhân Võ Tấn Minh bị dùng nhục hình.“Đây không phải là trường hợp công dân chết do bị nhục hình trong đồn công an ở Việt Nam. Cơ quan chức năng Hà Nội từng lên tiếng về tình trạng này; thế nhưng trong thời gian qua tình hình vẫn tiếp diễn đáng ngại.”