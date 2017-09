TC Phải Che Chở Bắc Hàn

Vi AnhGần đây để chứng tỏ thiện chí với chánh quyền mới của Mỹ với TT Trump, TC biểu quyết thông qua phần lớn và nhanh chóng công bố thi hành nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trừng phạt CS Bắc Hàn sau một loạt thử vũ khí nguyên tử. Ngưng xuất cảng sang Bắc Triều Tiên một số sản phẩm dầu khí, ngưng nhập cảng hàng dệt may, ngưng mướn lao động xuất cảng của Bắc Hàn, Ngân hàng TQ ngưng giao dịch với khách hàng từ Bắc Triều Tiên. Nhưng cũng chính TC vận động sửa Nghị quyết không cấm vận hoàn toàn, tức thời dầu lửa, và không phong tỏa tài sản của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Chỉ cấm vận 30% dầu lửa vào Bắc Hàn thôi. Và điều quan trọng và cốt lõi nhứt là TC hiện CS, đồng minh duy nhứt của CS Bắc Hàn và Nga hậu CS lúc nào cũng đòi hỏi Hội Đồng Bảo an LHQ không nên dùng biện pháp quân sự mà dùng biện pháp ngoại giao với CS Bắc Hàn. Khuyến cáo của TC và Nga bề ngoài nghe đạo đức nhưng bên trong là một bồ dao găm chống Mỹ, Nhựt, Nam Hàn. Thời gian có lợi cho CS Bắc Hàn kiện toàn hỏa tiễn và đầu đạn nguyên tử hay nhiệt hạch (bom H)..Thông tấn xã Pháp AFP lưu ý rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và đồng sự Trung Quốc Vương Nghị có một cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị G 20, tại Bonn (Đức), vào buổi sáng thứ Sáu 17/02/2017. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Mark Toner cho biết, trong cuộc tiếp xúc này, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nhấn mạnh đến hành động đe dọa của CS Bắc Hàn càng ngày càng nghiêm trọng sau một loạt thử nghiệm hoả tiễn và nguyên tử. Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Trung Quốc sử dụng mọi phương tiện có hiệu quả để làm giảm thái độ gây bất ổn định của nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên.Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson theo nhiều nhận định cũng đi vào lối mòn của TT Obama đối với CS Bắc Hàn và TQ. Suốt gần 8 năm nhiệm kỳ của TT Obama Mỹ đã o bế TC cố gắng họp 6 bên, áp lực CS Bắc Hàn, bù lại viện trợ nhân đạo cho CS Bắc Hàn, tốn không ít tiền thuế của người dân Mỹ. Nhưng TT Obama chỉ làm cho Chí Phèo CS Bắc Hàn thêm cơ hội làm nư dùng vũ khí nguyên tử, chửi đổng Mỹ để vòi vĩnh Mỹ viện trợ nhân đạo thuốc men, lương thực, nhiên liệu trao cho nhà cầm quyền CS Bắc Hàn. CS Bắc Hàn chỉ phân phối cho dân một chút ít, và phần lớn dùng để nuôi quân là cánh tay bảo vệ chế độ độc tài CS tàn bạo, khép kín nhứt hành tinh.Kim Yung un không phải tay vừa, y là kẻ gian ác tận cùng cây số. Cái gì cũng dám làm, giết dượng đỡ đầu, làm cô ruột sợ gần chết phải ẩn dật, cho trọng pháo bắn banh thây, chó cắn chết tướng lãnh. Và gần đây có tin cho gián điệp giết người anh cùng cha khác mẹ chết tại phi trường thủ đô Mã Lai. Kim Jong un lại ác khẩu, hỗn gào vô cùng tận, gọi TT Trump lớn bằng tuổi cha y, là “chó sủa, ông già Mỹ bị bịnh tâm thần” và đe doạ sẽ làm cho Mỹ thành “tro bụi”, dìm Nhựt xuống biển”.Trung Quốc hiện là đồng minh duy nhất và đối tác kinh tế chủ chốt của CS Bắc Hàn. CS Bắc Hàn tồn tại, không bị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trừng phạt đúng mức như một quốc gia côn đồ (rogue nation), là do TC “bao che’. Đó là một danh từ CS mà CS Hán hoá, báo chí trong nước thường xài, khác với chữ che chở trong tiếng quốc ngữ của người Việt Quốc gia.TC không bỏ rơi CS Bắc Hàn. TC phải “bao che” CS Bắc Hàn tới cùng. Không phải vì tình “đồng chí” đồng rận cộng sản, cộng sơ gì với nhau. TC phải bảo hiểm nhơn thọ cho CS Bắc Hàn. Đóng suốt ba đời vua CS Bắc Hàn. Vua ông nội là Kim nhựt Thành, vua cha là Kim Yung Il và vua cháu nội là Kim Yung Un. Và đứa con trai một cha khác mẹ với Kim Yung Un là vua hụt ở CS, lưu vong, hai vợ chánh, vô số bồ nhí, ăn chơi như ông hoàng mới bị vua em Kim Yung un cho ám sát ở phi trường Mã Lai cũng do TC bảo vệ sinh mạng và bao tiền sống đời vương giả ở Ma cau thuộc TQ.TC phải bao che CS Bắc Hàn tới cùng là vì thế chiến lược của TC đối với Mỹ và vì quyền lợi riêng của TC trước thế chiến lược Mỹ bao vây TC. Lãnh đạo CS Bắc Hàn nhiều khi cứng đầu, ngỗ nghịch, ăn cơm Tàu mà không nghe lời TQ. Nhưng TC vẫn cứ giúp cho CS Bắc Hàn sống sót trước sự phong toả của Mỹ.TC cho hàng đoàn xe của TC ngày ngày chở hàng hoá qua Bắc Hàn, qua cửa “ khẩu”, tức cảng Dandong, miền đông bắc TC. Xe đi Bắc Hàn thì đầy ắp hàng hoá nhưng về thì trống trơn, để Bắc hàn CS có thể sống. Tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, TC luôn phủ quyết những trừng phạt có thể nguy hại cho sự sống còn của CS Bắc Hàn.Sở dĩ CS Bắc Kinh cứu sống CS Bắc Hàn là vì, lý do đầu tiên là chiến lược của TC. Chỉ cần liếc qua bản đồ là thấy. Để CS Bắc Hàn sụp đổ, cái chắc là Bắc Hàn sẽ thống nhứt dưới cờ Nam Hàn vì Nam Hàn vượt trội kinh tế chánh trị hơn như Tây Đức Tự do đối với Đông Đức CS suy sụp. Trong trường hợp đó ảnh hưởng của Mỹ sẽ tiến sát biên giới TC. Các căn cứ quân sự của Mỹ và mấy chục ngàn quân Mỹ ở Nam Hàn sẽ tiến lên Miền Bắc Triều Tiên. Tuyến lửa của Mỹ, vòng vây quân sự của Mỹ sẽ áp sát biên giới TC. Về quân sự TC không thể nào chấp nhận vòng bao vây của Mỹ siết lại sát biên giới của TC như vậy.Nếu thế uy thế của TC trên thế giới nếu thế sẽ bị mất như một đệ nhứt siêu cường ở Á châu.Thứ đến là vì TC lo ngại khi CS Bắc Hàn sụp đổ làn sóng di tản của CS Bắc Hàn sang Trung Quốc. CS Bắc Hàn có cả triệu quân, cả triêu cán chính. Khi chế độ CS Bắc Hàn mất, Đảng viên, cán bô CS, quân nhân CS chỉ có một đường thoát thân là di tản qua TC. Họ sẽ di tản qua TC. Khó tránh khỏi họ trở thành đám buôn lậu, đám xã hội đen, đám chống TC phản bội “đồng chí”, đồng minh, họ có vũ khí hành động như một quốc gia trong một quốc gia TQ. Và trở thành một bài toán nhân mãn, an sinh xã hội, an ninhtrật tự khó giải quyết cho TC.Nên TC muốn CS Bắc Hàn tồn tại như một trái độn giữa TC và thế giới tư do. Tự do, dân chủ tuy là quyền lực mềm nhưng rất dễ thẩm thấu, diễn biến hoà bình, chuyển hoá khắp xã hội TQ kể cả trong Đảng CS nữa.Giúp cho chế độ độc tài CS Bắc Hàn này sống còn, TC còn có cái lợi dưới cái nhìn của thế giới nữa. TC tỏ ra là một nước lớn có trách nhiệm trong vấn đề an ninh hoà bình, vấn đề giải trừ nguyên tử trên thế giới.Trong vấn đề nguyên tử lâu lâu CS Bắc Hàn tạo thành một xì căn đan để vòi vĩnh Mỹ và Nam Hàn viện trợ, lúc nào TC cũng tỏ ra là một nước có trách nhiệm không để cho khủng hoảng biến thành chiến tranh nguyên tử. Những rắc rối mà CS Bắc Hàn gây ra cho TQ vì các vụ thử hoả tiễn và nguyên tử hiện thời không tai hại cho TC bằng khi CS Bắc Hàn bị sụp đổ. Đó là những lý do TC phải “bao che”, phải bảo hiểm nhân thọ cho CS Bắc Hàn, trừ ra khi Mỹ tấn công giải trừ CS Bắc Hàn để bảo vệ Mỹ và đồng minh và bảo vệ công ước tài giảm vũ khí nguyên tử./.( VA)