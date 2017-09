Sinh Viên Cali Nợ Ít Hơn 47 Tiểu Bang Khác

Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại các đại học California có thể lo lắng về việc trả tiền nợ vay đi học nhưng một nghiên cứu mới cho thấy rằng họ hoàn tất việc học với số nợ trung bình thấp nhất trên toàn quốc.Chỉ 2 tiểu bang khác cho thấy nợ sinh viên ít hơn. Phúc trình được thực hiện bởi Viện The Institute for College Access & Success (TICAS) tại Oakland cho thấy rằng 53% sinh viên bắt đầu tại một trường đại học bất vụ lợi 4 năm tại California và đã tốt nghiệp ở đó trong năm 2016 đã gánh nợ như bất cứ sinh viên nào khác và rằng nợ học trung bình của họ tổng cộng là $22,744.Điều đó cho thấy sự khẳng định của khuynh hướng kéo dài của nợ học tương đối thấp tại California. Các nhà nghiên cứu cho rằng đó là do truyền thống vững mạnh về việc vào học các đại học công lập, học phí tương đối thấp tại hệ thống Đại Học CSU và trợ giúp tiền học của tiểu bang.Một lần nữa California được xếp hạng 3 thấp nhất của nợ học, với chỉ Utah ($19,975) và New Mexico ($21,373) có số nợ học trung bình thấp hơn. California cũng đứng cùng hạng này trong năm rồi.Học phí tại 9 trường đại học 4 năm của hệ thống Đại Học UC, $12,630 một năm, là cao so với một trường công lập, nhưng UC cung cấp tài trợ cho sinh viên đáng kể.Trong California, nhiều trường đại học cho thấy sự khác biệt, thường dựa trên tiêu chuẩn họ có phải là trường công hay các trường tư đắt đỏ hơn. Chẳng hạn, trong các trường công, tại Đại Học Cal Poly Pomona, 53% sinh viên mượn tiền học trung bình $22,404 và UC Irvine, 59% mượn tiền học trung bình $20,628. Trong số các trường tư, tại Đại Học University of Southern California, 41$ sinh viên mượn tiền học trung bình $27,882 và tại Santa Clara University với 44% mượn $27,385.