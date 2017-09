Nguyễn Phú Trọng quyết bắt cóc cho được

Trịnh Xuân Thanh để dùng kế một hòn đá ném hai con chim





Trúc Giang MN



1* Mở bài

Nguyễn Phú Trọng cố bắt cóc cho được Trịnh Xuân Thanh để dùng kế một hòn đá ném hai con chim.

Con chim nguy hiểm nhất đối với Nguyễn Phú Trọng là Trần Đại Quang vì Quang có lực lượng công an đứng phía sau. Con chim thứ hai là Đinh La Thăng để triệt hạ tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng.

Biết rằng việc bắt cóc gây tai hại về bang giao với Cộng Hòa Liên Bang Đức nhưng việc nội trị quan trọng đến sự sống còn của Nguyễn Phú Trọng nên cứ bắt cóc.

2* Bộ Công An cáo buộc Trần Đại Quang đứng sau vụ đào thoát truy nã của Trịnh Xuân Thanh.

Lãnh đạo cao cấp Bộ Công An đã tổ chức cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ Trưởng Bộ Công An, thừa nhận rằng nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài một cách dễ dàng như vậy là do có sự tiếp tay và giúp đỡ của một lãnh đạo cao cấp trong Bộ Công An, đã bỏ trốn từ tháng 7 năm 2016.

Trịnh Xuân Thanh cùng vợ và hai con trốn ra nước ngoài qua một lộ trình rất gay go và phức tạp. Đương nhiên là phải có một đường dây có tổ chức chu đáo, bí mật thực hiện. Thượng tướng Lê Quý Vương ám chỉ Trần Đại Quang đứng sau vụ đào thoát nầy. Vì ông Quang đã có trên 5 năm từng làm thứ trưởng rồi bộ trưởng Công An cho nên đàn em còn rất đông ở bộ nầy. Lãnh đạo Bộ Công An hiện nay có 4 thứ trưởng là đồng hương Ninh Bình của Trần Đại Quang.

Nguyễn Phú Trọng muốn tách Trần Đại Quang ra khỏi lực lượng công an, nên đã nhảy vào nắm thêm chức vụ Đảng ủy Bộ Công An, mặc dù đang làm Tổng Bí thư toàn Đảng.

Nguyễn Phú Trọng quyết bắt cóc cho được Trịnh Xuân Thanh để làm nhân chứng triệt hạ Trần Đại Quang.

3* Vụ đào thoát của Trịnh Xuân Thanh

3.1. Khởi tố Trịnh Xuân Thanh

Từ tháng 5 năm 2016, Trịnh Xuân Thanh bị đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra khi đích thân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung Ương làm rõ nguồn gốc chiếc xe Lexus tư nhân, mang bản số màu xanh của Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 15-9-2016, Cơ quan Điều tra Công an đã khởi tố Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định Nhà Nước về việc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng làm thua lỗ 3,300 tỷ đồng (134 triệu USD) tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN (PVC) trong thời gian Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại đó. Những tòng phạm gồm có: Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng và Phạm Tiến Đạt về tội đã bị bắt giam.

Riêng chánh phạm là Trịnh Xuân Thanh được xác định là đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra Bộ Công An ra quyết định truy tố trên toàn quốc và quốc tế.

3.2. Con đường đào thoát của Trịnh Xuân Thanh

Một nguồn tin cho biết, ngay sau khi hồ sơ được chuyển qua Cơ quan Điều tra Bộ Công An thì Trịnh Xuân Thanh từ Hậu Giang lên Sài Gòn để thông báo nội vụ cho Đinh La Thăng hầu tìm kế hoạch cho vấn đề. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh ra Hà Nội để thu xếp công việc và đến gặp TBT Nguyễn Phú Trọng. Đó là cái cớ để Thanh có mặt ở Sài Gòn và Hà Nội một cách hợp lý trên đường đào tẩu. Và từ Hà Nội để đi ra nước ngoài.

Lần cuối cùng người ta thấy là lúc 21h15, Trịnh Xuân Thanh từ nhà riêng Nguyễn Phú Trọng đi ra trên một chiếc xe bản số màu xanh. Ngay sau đó, Thanh đến một địa điểm bí mật ở Hà Nội để tạm trú.

Nguồn tin còn cho biết, hình ảnh do camera an ninh ở cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn, có ghi hình của Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh qua Trung Quốc ở cửa khẩu nầy.

Ở Đức, luật sư Victor Pfaff tiết lộ, ông Thanh đến Đức bằng một hành trình khá vất vả: qua lãnh thổ Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Thổ Nhỉ Kỳ…rồi đến Đức. Luật sư nầy do Trịnh Xuân Thanh thuê mướn trong vụ xin tỵ nạn chính trị của ông Thanh vào ngày thứ hai 24-7-2017 tại cơ quan cứu xét tỵ nạn Đức. Và ông Thanh bị bắt cóc vào chủ nhật 23-7-2017.

3.3. Trở lại vụ đào thoát của Dương Chí Dũng

Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng * Dương Chí Dũng&Trịnh Xuân Thanh





Trở lại vụ đào thoát của Dương Chí Dũng để thấy con đường trốn truy nã rất phức tạp, gay go và tốn kém đến mức độ nào.

Ngày 17-5-2012, Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines, nhận được tin cho biết Cơ quan Điều tra Bộ Công An khởi tố và ra lịnh tạm giam đương sự về tội cố ý làm trái quy định Nhà Nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Dương Chí Dũng thông báo cho em là Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công An Hải Phòng. Trọng hướng dẫn, tạm thời hãy trốn tại nhà bạn gái tên Hoàng Kim Nhung, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dương Tự Trọng nhờ hai đàn em thân tín tại Công An Hải Phòng tên Sơn và Thắng, về Hà Nội đưa Dương Chí Dũng đến tạm trú tại nhà người cha của Hoàng Kim Nhung ở Quảng Ninh. Từ Quảng Ninh, Dũng được đưa vào Sài Gòn bằng đường bộ. Rồi từ Sài Gòn đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để sang Campuchia.

Ngày 24-5-2012, Dương Chí Dũng đến Singapore bằng máy bay để làm thủ tục xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Sứ quán Mỹ ở Singapore không cấp visa cho vào Mỹ vì Dũng đang bị truy nã.

Ngày 27-5-2012, Dương Chí Dũng được đưa về Campuchia và thay đổi nhiều chỗ ở khác nhau. Ngày 4-9-2012 Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ.

Chi phí tất cả 50,000USD, trong đó có một số tiền dự trù để Dũng sinh sống ở nước ngoài.

Việc đào thoát được tổ chức rất chu đáo. Thay đổi xe và bản số xe. Thay tài xế. Khi đi đường bộ, lúc đi máy bay. Thay sim điện thoại…được tổ chức rất chuyên nghiệp.

Dương Chí Dũng đi trốn một mình mà tốn kém và tổ chức chu đáo như thế thì Trịnh Xuân Thanh cùng vợ và hai con đi qua nhiều quốc gia chắc phải có một tổ chức tinh vi và tốn kém hơn nhiều. Và chỉ có công an mới làm được mà thôi.

Do đó Thượng tướng Lê Quý Vương ám chỉ Trần Đại Quang đứng sau vụ đào thoát nầy.

4* Trịnh Xuân Thanh có mặt, Trần Đại Quang vắng mặt

Việc Trần Đại Quang vắng mặt trên một tháng đã đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là vắng mặt trong những sự kiện mà Chủ tịch nước phải chủ trì hay tham dự. Đó là vắng mặt ngoài ý muốn, bị giam lỏng hay bị khống chế. Có hai trường hợp đối với số phận của Trần Đại Quang, là sẽ bị khai trừ hay được cho làm chủ tịch bù nhìn. Ngồi chơi xơi nước, sẽ được quyết định ở hội nghị trung ương 6 vào đầu tháng 10/2017.

Rõ ràng là Trần Đại Quang là người thua cuộc. Trịnh Xuân Thanh có mặt thì Trần Đại Quang vắng mặt là thế.

5* Vì sao Nguyễn Phú Trọng quyết hạ cho được Trần Đại Quang?

5.1. Trung Quốc không ưa Trần Đại Quang

Các nhà bình luận cho biết Trần Đại Quang có khuynh hướng chống sức ép của Trung Quốc nên được Hoa Kỳ tin tưởng hơn.

Năm 2015, Trần Đại Quang có chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài một tháng. Đã tiếp xúc với các cơ quan tình báo, phản gián, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ.

Trần Đại Quang đã đưa hỏa tiễn EXTRA do Israel sản xuất ra bảo vệ Trường Sa. Đã mua tên lửa Brahmos của Ấn Độ giá 500 triệu USD được Ấn Độ cho vay. Đã liên kết với Anh, Pháp…Đó là những hành động khiến cho Trung Quốc tức giận.

Tổng số các chuyến công du hải ngoại của ông Quang nhiều hơn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.

5.2. Mâu thuẩn Trọng-Quang từ trước vì tranh giành quyền lực

Nhất thể hóa, đầu mối đấu đá nhau.

Theo Hiến pháp 2013, “khu tự trị sắc tộc Việt Nam” thi hành chương trình 30 năm Thành Đô 1990 để sát nhập vào Trung Quốc, Việt Nam đã tiến hành “Nhất thể hóa”. Chủ tịch nước vừa là Chủ tịch Đảng như Tập Cận Bình hiện nay. Nhất thể hóa là cơ hội để đấu đá nhau tranh giành quyền lực.

Theo Hiến pháp mới thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang có nhiều quyền lực hơn Nguyễn Phú Trọng.

Đấu đá bùng nổ.

1). Vụ xì ra video clip ám chỉ Nguyễn Phú Trọng là gián điệp của Bắc Kinh

“Đang có hàng trăm đối tượng lãnh đạo VN nằm vùng của nước đàn anh của chúng ta”. Đó là tuyên bố của GS.TS Thiếu tướng Trương Giang Long.

Clip video tuyệt mật về bài nói chuyện của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công An. Nội dung dài 30 phút đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Clip được cho rằng do phe của Trần Đại Quang cố tình xì ra để phạng Nguyễn Phú Trọng. Thiếu tướng Long phát biểu: “Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông. Mà không phải chỉ có ở thời ông Tập Cận Bình thôi đâu, mà ông nào lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy, và lấy bằng cách nào”.

Tôi nói với các đồng chí là: bọn xấu do nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo hàng trăm tên nầy, rồi hàng trăm tên khác. Lãnh đạo ngành Công An đang theo dõi, nắm chặt các phần tử cấu kết với bên ngoài. Đang có hàng trăm đối tượng lãnh đạo VN nằm vùng của nước đàn anh của chúng ta”.

Tiết lộ động trời: Thiếu tướng CA khẳng định TQ cài cắm hàng trăm gián điệp.

(https://www.youtube.com/watch?v=HrD2pZhEvEE)

2). Nguyễn Phú Trọng nhận hối lộ của Formosa

Võ Kim Cự đã cố vấn cho Formosa tặng Nguyễn Phú Trọng bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng nặng 50kg trị giá 55 tỷ 550 triệu đồng. Trọng nhận hối lộ nầy khi còn làm Chủ tịch Quốc hội.

3). Nguyễn Phú Trọng nhận hai biệt thự của tập đoàn Ciputra (Indonesia)

Biệt thự Ciputra trong Dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long

Dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long do tập đoàn Ciputra đầu tư 2.11 tỷ USD. Tập đoàn nầy đã tặng hai biệt thự cho Trọng khi làm Bí thư thành ủy Hà Nội. Và Trọng đã bán liền với giá 103 tỷ đồng. (Tương đương 700 triệu USD).

4). GS Nguyễn Khắc Mai yêu cầu bắt giam Nguyễn Phú Trọng

Trong bức thư đề ngày 21-1-2016 gởi cho Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ, GS Mai thỉnh cầu điều tra và tuyên bố công khai cho dư luận trong và ngoài nước. Tổng quát là 14 tội bán nước.

5). Trần Đại Quang “cải lão hoàn đồng”

Phe Nguyễn Phú Trọng tố cáo Trần Đại Quang sửa năm sinh từ 1950 sang 1956 để đủ tuổi tham gia Bộ Chính trị.

6). Trần Đại Quang nhận hối lộ của Dương Chí Dũng

Đinh Thế Huynh cho người tung lên mạng lời khai của Dương Chí Dũng là Trần Đại Quang đã nhận hối lộ 30,000 USD thông qua Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, phụ tá của Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang.

6* Nguyễn Phú Trọng quyết đánh gục Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Tấn Dũng và ba người con Nguyễn Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phương





6.1. Nội dung những cáo buộc

Nội dung những cáo buộc Nguyễn Tấn Dũng như sau:

Điều tra vụ Bauxit Tây Nguyên (29-4-2009) Thất bại trong vụ đổ 8 tỷ USD vào nền kinh tế để kích cầu sau vụ khủng hoảng tài chánh 2008-2009. Để 2 tập đoàn Vinashin và Vinalines phá sản thiệt hại 20 tỷ USD





6.2. Những biện pháp đã và đang thi hành

1. Cấm Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ theo lời mời của Tổng thống Obama.

2. Nguyễn Thanh Phượng bị cấm xuất cảnh.

3. Nguyễn Thanh Nghị sẽ bị mất chức Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang.

4. Nguyễn Minh Triết mất chức ủy viên tỉnh ủy Bình Định.





Tổng thống Barack Obama mời 10 lãnh đạo trong khối ASEAN đến Mỹ dự phiên họp hai ngày 14 và 15-2-2016 tại Sunnylands, Nam California, để triển khai kế hoạch thực hiện Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Lãnh đạo Việt Nam được mời là Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 8-2-2016, Nguyễn Phú Trọng ra quyết định cấm Ba Dũng đi Mỹ. Cử Phạm Bình Minh đi thế.

Nguyễn Tấn Dũng thôi làm thủ tướng vào ngày 6-4-2016.





Nguyễn Thanh Phượng (Con gái Nguyễn Tấn Dũng) bị cấm xuất cảnh.

Nguyễn Thanh Phượng có liên quan đến vụ “đại án tham nhũng” trong việc Công ty MobiFone mua Công ty nghe nhìn (Thính thị) Toàn cầu AVG (Audio Visual Global). Kết quả điều tra khiến cho Tổng Giám đốc Lê Nam Trà bị mất chức và Nguyễn Thanh Phượng bị cấm xuất cảnh để điều tra.





Nguyễn Thanh Nghị (Con trai Nguyễn Tấn Dũng) đang bị điều tra về việc quản lý đất đai ở Phú Quốc do đơn thưa của người dân. Bắt đầu từ lý do khách sạn 8 tầng tên Hương Biển đã phá vỡ không gian tâm linh tại khu vực Dinh Cậu và Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu, đồng thời khách sạn che khuất “không gian biển” tại thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Khách sạn Hương Biển thuộc tập đoàn Trần Thái do Trần Minh Chi là em vợ của Nguyễn Tấn Dũng, tức là cậu của Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị. Những lý do rất mơ hồ nhưng Nguyễn Thanh Nghị mất chức Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang là cái chắc.





Về Nguyễn Minh Triết. Bí thư và Phó Bí thư tỉnh Bình Định bị kỷ luật vì cố tình cơ cấu Nguyễn Minh Triết, con trai út ông Dũng, 24 tuổi, vào Ban chấp hành tỉnh ủy. Hiện tại, Triết bị hạ tầng công tác, từ người đứng đầu tỉnh đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, xuống làm bí thư đoàn ở một trường trung học trong tỉnh.

6.3. Các nhóm lợi ích dưới thời Nguyễn Tấn Dũng

Trong hai nhiệm kỳ làm thủ tướng, Ba Dũng đã cài cắm đàn em thân tín vào bộ máy nhà nước. Chúng họp thành những “nhóm lợi ích” chia nhau tham nhũng rút rỉa tài sản quốc gia. Có hai nhóm lợi ích.

1). Nhóm thâu tóm ngân hàng

Bầu Kiên Trầm Bê

Nhóm nầy khuynh đảo hệ thống tín dụng (Cho vay) gồm có: Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) đang chịu án 30 năm tù, Trầm Bê (Đang bị giam để điều tra), Nguyễn Thanh Phượng và Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình.

Thủ đoạn chiếm đoạt các ngân hàng. Dùng tiền của Ngân hàng Nhà Nước và của ngân hàng Nguyễn Thanh Phượng để mua cổ phần của các ngân hàng khác. Ai nắm giữ nhiều cổ phần sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chúng cho đàn em đứng tên. Tính đến 30-4-2012, nhóm nầy đã thành công trong việc chiếm hữu các ngân hàng: Bản Việt, Phương Nam, Eximbank, Viet Bank, Kim Long, Sacombank, Techcombank và ACB (Asia Commercial Bank)

Đó là chiếm đoạt hợp pháp bằng đồng tiền bất hợp pháp.

2). Nhóm thâu tóm các công ty

Nhóm nầy gồm có: Nguyễn Thanh Phượng, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang và Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình. Nhóm nầy dùng quyền lực và tài chánh chiếm đoạt các công ty thu về hàng ngàn tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện vai trò pháp lý là Tổng giám đốc, làm chủ Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) và còn làm chủ 3 công ty kinh doanh vốn, chứng khoán và bất động sản:

Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt

Công ty chứng khoán Bản Việt

Công ty bất động sản Bản Việt

Nhiều người tiên đoán, sau những vụ Trịnh Xuân Thanh,Vũ Huy Hoàng (Bộ trưởng Công thương), Đinh La Thăng, Trầm Bê và có thể sẽ đến Nguyễn Văn Bình. Hồi tháng 9 năm 2017, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công An cho biết: “Đang giải quyết lợi ích nhóm sân sau của thời kỳ trước”. (Nguyễn Tấn Dũng). Như vậy, Nguyễn Văn Bình cũng có thể thăng theo ông Đinh La Thăng.





8* Kết luận

Sự thắng thế của Nguyễn Phú Trọng là một đại họa cho Việt Nam. Đó là đảng CSVN sẽ hoàn tất chương trình 30 năm Thành Đô (1990-2020) mà Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã thỉnh nguyện xin cho được làm một khu tự trị của sắc tộc Việt Nam đối với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.

Thật ra, Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng thì cũng vậy thôi. Sự khác biệt là nhanh hay chậm mà thôi. Toàn là những tên tham nhũng và bán nước. Họ chỉ tranh giành quyền lực để sống còn và tham nhũng.

Thế hệ tương lai của dân tộc Việt Nam sẽ tự hào và nhận quê cha đất tổ của họ là một trong những siêu cường thế giới. Trung Quốc.

Trước kia, Tố Hữu của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã sớm nhận tổ quy tông:

“Bên nây biên giới là nhà

Bên kia biên giới cũng là quê cha”





Trúc Giang

Minnesota ngày 24-9-2017