Apple Tăng Giá Sửa Chữa Màn Hình iPhone Lên 20 MK

Khoảng giữa tháng 09/2017, Apple đã thực hiện điều chỉnh mức giá sửa chữa màn hình iPhone tăng thêm 20 USD so với mức giá công bố trước đó.Theo bảng giá mới, các dòng iPhone 6S, iPhone 7 và iPhone 8 khi sửa chữa màn hình sẽ có giá 149 USD. Đối với các phiên bản Plus như iPhone 6S Plus, 7 Plus và 8 Plus, giá màn hình sẽ cao hơn một chút, ở mức 169 USD. Đối với các dòng iPhone cũ còn lại, mức giá sửa chữa màn hình sẽ dao động từ 129 USD - 149 USD.Ngoài ra, nếu khách hàng ghi danh chọn mua gói bảo hành AppleCare+, mức giá sẽ thấp hơn rất nhiều. Cụ thể, người dùng với AppleCare+ sẽ chỉ phải trả 29 USD cho việc sửa chữa màn hình. Mức giá của gói bảo hành AppleCare+ cũng phụ thuộc vào từng dòng máy khác nhau. Đối với các dòng iPhone 6S, iPhone 7 và iPhone 8, người dùng sẽ mất thêm 129 USD để mua gói bảo hành 2 năm. Trong khi đó, với các dòng iPhone 6S Plus, 7 Plus và 8 Plus, giá của AppleCare+ trong 2 năm sẽ là 149 USD. Đặc biệt, với iPhone X, gói bảo hành 2 năm có mức giá lên tới 199 USD.Đi cùng mức giá dễ chịu hơn rất nhiều khi sửa chữa màn hình với gói AppleCare+, người dùng cũng có thể sửa chữa các lỗi khác chỉ với 99 USD. Riêng với trường hợp thay pin, Apple sẽ cung cấp những thỏi pin chất lượng mới hoàn toàn miễn phí.Nguoivietphone.com.