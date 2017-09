Ly Dị Bất Đắc Dĩ

Bùi PhúCó đôi vợ chồng ông bà Dược Sĩ cư ngụ ở Cali, gia đình, đầy đủ trai gái, học hành đỗ đạt thành danh, nhà cao cửa rộng, tiền bạc dư thừa, cuộc sống thật vô cùng sung sướng và hạnh phúc ở tuổi về hưu không ai sánh bằng.Nhưng tạo hóa trớ trêu, cuổc sống gia đình đã hoàn toàn thay đổi khi ông Dược Sĩ nhà ta áo ấm về VN cũng như bao nhiệu người Việt tỵ nạn CS lưu vong nơi xứ người nhớ quê hương hoặc bất đắc dĩ phải trở về cố hưong vi lý do đặc biệt nào khác.Sau khi thăm viếng họ hàng và bạn bè thân thuộc, ông Dược Si sẵn lòng hảo tâm nhiệt tình giúp đỡ những ai kém may mắn sống trong hoàn cảnh khó khăn vất vả, không biết vì vô tình hay cố ý, ông Dược Sĩ đã gặp lại người yêu cũ, người yêu lý tưởng của thuở ban đầu khi còn trai trẻ.Quá xúc động, đau lòng đến thương xót mặc đầu người yêu cũ bây giờ đã là lão bà quả phụ, con cháu đầy đàn, nhưng hoàn cảnh sinh nhai vô cùng bi đát. Ông Dược Sĩ không khỏi chạnh lòng liên tưởng về quãng đời son trẻ trước đây khi 2 người còn thương yêu quý mến mặn nồng với nhau. Ông đã không ngần ngại giúp đỡ người tình cũ $20.000 để tâm thân được an lạcKhông ngờ khi ông Dược Sĩ từ VN trở về Mỹ, không hiểu sao vợ ông biết được nội vụ nói trên,vì quá ghen tuông, mất bình tĩnh, không tìm hiẻu rõ ngọn ngành, lại còn nghi ngờ ông vẫn còn liên hệ với người yêu cũ trước đây. Vợ ông rầy la và phiền trách ông đủ điều lại còn nặng lời với người tình cũ của ông mặc dầu ông cố gắng giãi bày cách nào đi nữa vợ ông vẫn không tin,coi như đổ dầu thêm vào lửa, vợ ông đã không ngần ngại xé nát giấy tờ hộ chiếu của ông và cấm ông từ nay không được trở về VN nữa.Được biết trước năm 1975, ông và người yêu cũ, hai bên đều thuộc gia đình danh gia vọng tộc, chàng và nàng đều học chung 1 mái trưòng Y khoa Saigon, từ quen biết, tìm hiểu lẫn nhau đến tâm hồn ý hợp,thương yêu quý mến nhau, từng thề non hẹn biển tưởng rằng có thể nên duyên vợ chồng, sống với nhan trọn đời trọn kiếp như nguyện.ước.Nhưng sau 30-4, ngày Saigon sụp đổ, ngày ly tán, ngày tang thương của dân tộc,đây có thể nói là một cuộc đổi đời không hơn không kém, gia đình chàng cũng như bao nhiêu gia đình khác không thể sống chung dưới chế độ CS,nên đã tìm mọi cách để vượt biên hầu thoát chạy khỏi ách thống trị tàn bạo của chúng mong sao đến định cư được ở các nước tự do trên thế giới.với bất cứ gía nào.Qua 2 ngày lênh đênh trên con thuyền bé nhỏ giữa lòng Đại dương, gia đình chàng may mắn đến được đảo Bidon Malaysia và chờ Phái đoàn phỏng vấn để được định cư ở một nước tự do nào đóVì gia đình chàng thuộc thành phần chế độ VNCH nên ưu tiên được phái đoàn thanh lọc chấp thuận cho định cư tại Mỹ cũng như bao nhiêu Quân, Cán, Chính của chế độ cũSau khi định cư tại Mỹ, mặc dầu gia đoạn đầu cũng không tránh khỏi nhiều khó khăn vất vả trong cuộs sống, chàng vẫn kiên trì cố gắng tiếp tục hoc ngành Y cho đến khi ra trường đạt thành ý nguyện với văn bằng Bác Sĩ Dược khoa. Nhưng Tạo Hóa thật trớ trêu, đúng là xa mặt cách lòng, chàng lại quen biết với 1 cô bạn gái cùng trường , rồi yêu thương, quý mến nhau và tiến tới hôn nhân với sự chấp thuận của 2 gia đình và 2 người đã có một gia đình hoàn toàn sung sướng và hạnh phúc ở tuổi về hưu như đã nói trên.Sau sự bất hòa với vợ khó hàn gắn được,ông Dược Sĩ quá buồn lòng, lại tự ái quá cao, nên sau nhiều đêm đắn đo suy ngẫm ông bèn tổ chức buổi họp mặt tất cả gia đình vợ con lại rồi giải bày mọi sự việc liên quan ấm ức trong lòng và đưa ra quyết định ly di vợ, sẵn sàng chấp nhận giaọ lại toàn bộ tài sản, nhà cửa cho vợ con đồng thời chấp nhận ra đi khỏi nhà với 2 bàn tay trắng vì Ông không thể nào có thể sống chung với người vợ kém hiểu biết, quá ngoan cố, lại còn cố chấp nũa.Sau khi ly di vợ, ông Dược Sĩ sống lang thang như một lãng tử và cảm nhận thấm thía ý nghĩa cuộc đời, hậu quả của một quyết định sai lầm mà ông không lường trước được. Ông,bèn quyết định trở về quê nhà VN, lập thủ tục bảo lãnh cho người yêu cũ bây gìờ đã là lão bà răng nong tóc bạc sang Hoa Kỳ sinh sống, rồi 2 người mướn nhà sống chung với nhau trong niềm vui hạnh phúc tuổi gìa cho trọn đời trọn kiếp như đã từng ước nguyện hầu có thể chuộc lại lỗi lầm xưa cho tới cuối đờiĐây có phải là mãnh lưc của tình yêu hay chỉ là một việc ly dị bất đắc dĩ phải không quý vị?BUIPHÚ/VBMN