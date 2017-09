Chuyển Từ Cao Đẳng Lên Tốn Kém Hơn Vào Thẳng Đại Học

Tổ Chức The Campaign For College Opportunity (CFCO) đã công bố “The Transfer Maze: The High Cost to Students and the State of California.” Vấn đề chủ yếu của phúc trình là các học sinh như Marisa Vasquez, học nghành nghiên cứu truyền thông tại Trường Cao Đẳng Santa Monica College.“Tôi đã ở tại Santa Monica 4 năm,” theo cô cho biết. “Tôi là loại còn đang cố gắng phác họa mình muốn làm gì.”Sự bất định đó đưa đẩy cô từ ngành tiếp thị tới chụp hình, phóng viên và bây giờ là báo chí.Theo phúc trình, gần 40% sinh viên trường cao đẳng cộng đồng sẽ mất 6 năm để chuyển lên đại học 4 năm. Vasquez cho biết cô cần khoảng 5 năm.Việc chuyển trường, theo phúc trình cho biết, có nhiều quan liêu, không thống nhất và lẫn lộn. Quan trọng nhất là thời gian là tiền bạc.Theo Audrey Dow, phó chủ tịch của The Campaign For College Opportunity, mất thời gian quá lâu để chuyển trường sẽ làm học sinh tốn hơn $36,000 để lấy được bằng cấp khi cộng với học phí và những chi phí khác nhưng chi phí cuộc sống.“Nó phức tạp hơn như thế nhiều,” theo Deborah Harrington, chủ nhiệm về sự thành công và sáng tạo của sinh viên tại Học Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Los Angeles, cho biết. Các hệ thống Đại Học UC và CSU không có khả năng để nhận tất cả sinh viên chuyển trường. Theo cô, ngược lại các trường cao đẳng cộng đồng nên được xem như là những cỗ máy để chuyển trường. “Chúng ta là một đại học nhỏ,” cô cho biết, có dầu hiệu nhiều sinh viên vào học chỉ để lấy bằng 2 năm.Các đại học cộng đồng là điểm khởi đầu quan trọng cho các đại học công lập tại California. Theo phúc trình, 67,000 sinbh viên chuyển trường vào các đại học thuộc hệ thống Đại Học UC và CSU trong mùa thu năm 2016.