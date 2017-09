Cali: Cảnh Sát Berkeley Được Dùng Hơi Cay Chống Biểu Tình

BERKELEY - HĐ thành phố Berkeley quyết định cho phép cảnh sát dùng hơi cay với người biểu tình bạo động, là đảo ngược chính sách thi hành trong 20 năm - trường Berkeley xác nhận: đang tăng cường các biện pháp an ninh cần thiết.Phát ngôn viên Dan Mogulof của UC Berkeley nói rõ “Chúng tôi không có ý định chối bỏ quyền tự do phát biểu hay an toàn của cộng đồng đại học” – ông báo trước: cảnh sát cấm người biểu tình đeo mặt nạ, và sẵn sàng đối đầu kẻ nào hành động trái luật.1 cáo thị của nhà trường bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng với các diễn giả, kèm theo danh sách các dịch vụ chống hù dọa và xách nhiễu.UC Berkeley là cơ sở đại học nổi tiếng với phong trào tự do ngôn luận phát sinh năm 1964.Nhóm gọi là Berkeley Patriot định tổ chức biểu tình trong tháng này, mời 1 số diễn giả, gồm chiến luợc gia CH Steve Bannon và nhà văn Ann Coulter.Trong 1 sự kiện tuần này, 1 chủ nhiệm truyền thanh của phe bảo thủ là Ben Sharpiro đọc diễn văn lúc 7 giờ tối Thứ Năm tại khuôn viên truờng Berkeley – đây là 1 thử thách về an ninh với nhà trường.