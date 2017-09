Liên Âu: Lạc Quan, Trỗi Dậy Sau Nhiều Năm Khủng Hoảng

STRASBOURG - Thông điệp hàng năm về “tình trạng Liên Âu” của chủ tịch EC Jean-Claude Juncker, là nhận định lạc quan, là khả năng nổi lên sau nhiều năm khủng hoảng.Tại QH Âu Châu (trụ sở Strasbourg) nhà lãnh đạo ủy hội Liên Âu (EC) đã đề ra các mục tiêu mới trong thông điệp dài 80 phút.Các điểm chính là: mở thương luợng với Australia, New Zealand và hoàn tất trước năm 2020 – thương luợng với Mexico và các nước trung nam Mỹ châu.Ông Juncker hô hào 1 chủ tịch thay vì 2 ghế chủ tịch tại ủy hội Liên Âu và tại HĐ Liên Âu.Thủ Tướng Đan Mạch không tán đồng, vì các chức trách là khác nhau trong khi 1 nguồn cao cấp nhắc nhở nhu cầu thay đổi các hiệp định để làm việc này.Ông Juncker yêu cầu tạo ra bộ trưởng tài chính riêng cho EU và cho mở rộng “vùng Schengen miễn chiếu khán” để bao gồm Bulgaria, Romania, Croatia.Chủ tịch EC hô hào EU dẫn đầu nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu sau khi chính quyền Trump quyết định giải kết với hiệp ước Paris – ông muốn nhóm lãnh đạo EU đuợc giao quyền kiểm soát các vụ mua bán doanh nghiệp chiến luợc trong lúc dư luận cảm thấy quan ngại về sự gia tăng đầu tư của Trung Cộng.Chủ tịch Juncker cũng vận động 1 chiến luợc phòng thủ chung, đề nghị thành lập 1 đơn vị tình báo EU tự động chia sẻ thông tin về jihadist, và về 1 Phòng công tố có quyền tra xét các giao hoán tài chính xuyên biên giới tình nghi của khủng bố.Ông cũng đề nghị tổ chức 1 cơ quan an ninh mạng, và báo động “Tấn công mạng là nguy hiểm hơn chiến tranh quy ước”.Về Thổ Nhĩ Kỳ, ông loại bỏ khả năng thu nhận, lý do là chính quyền Erdogan mở chiến dịch thanh trừng và đàn áp sau cuộc đảo chính bất thành Tháng 7-2016.Ông tỏ ý tiếc về Brexit và đề nghị họp hội nghị thượng đỉnh EU sau khi vuơng quốc Anh ly thân để bàn tương lai của EU trong tình hình mới.