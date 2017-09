Tổng thống Đức Steinmeier: Dân chủ có thể bị mất một lần nữa

Lá Thư từ Đức Quốc

Tổng thống Đức, Steinmeier: Dân chủ cũng có thể bị mất một lần nữa

* Lê-Ngọc Châu

Dẫn nhập: Hôm nay tình cờ đọc tin này dù đã cũ 3 ngày rồi nhưng nhận thấy lời nói của đương kim Tổng Thống Đức Frank-Walter Steinmeier (SPD) rất giá trị nên tôi chuyển ngữ nhanh, nhờ quý báo phổ biến để độc giả nào chưa biết có thể đọc cũng như để chúng ta cùng/tự suy ngẫm.

Vâng, TT Steinmeier hoàn toàn có lý vì trên đời này chẳng có gì tự nhiên mà có được khi ông nói:

" Dân Chủ không rơi xuống từ trên trời, nó đã được chiến đấu suốt nhiều thế hệ mới có !", và "Dân Chủ cần phải được bảo vệ (sic).

Trân trọng giới thiệu và mời đọc tiếp bản tin ngắn phía dưới (LNC).

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (Internet)



Hơn 23 triệu người ở Đức tham gia làm tình nguyện viên. Tổng thống Đức nói rằng đây là xi măng (Kitt) liên kết xã hội chúng ta lại với nhau. Và ông cảnh báo: Dân Chủ cần phải được bảo vệ.

Berlin (dpa) - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi người Đức đừng nên thừa nhận dân chủ là lẽ dĩ nhiên: "Dân Chủ không rơi xuống từ trên trời, nó đã được chiến đấu suốt nhiều thế hệ mới có !".

Ông nói vào ngày thứ Bảy (09. September 2017) trước hàng ngàn quan khách tại lễ hội của người dân trong công viên của cung điện Bellevue Palace - dinh của Tổng thống ở Bá Linh -, và " Dân Chủ có thể bị mất đi trở lại nếu không ai quan tâm đến nó ".

Trong một cuộc tranh luận trên đài với cựu cầu thủ đá banh Gerald Asamoah, diễn viên Florian David Fitz cũng như nữ giáo viên và nhà hoạt động Nana Schoen, Steinmeier nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục để bảo vệ nền Dân Chủ. "Đọc vẫn là thuốc tốt nhất chống lại sự ngu ngốc và ngu xuẩn", ông nói.

Mặc dù thời tiết xấu, mưa nhiều, khoảng 13.000 du khách đã đến tham dự "Buergerfest (citizens Festival)". Ngày thứ bảy vừa qua, các vị khách có cơ hội xem xét phía sau cánh cửa dinh phủ tổng thống làm việc ở Berlin hoặc tự chụp hình Selfie với người đứng đầu nhà nước.

Steinmeier khẳng định lòng biết ơn của mình đối với 23 triệu tình nguyện viên. Họ thực sự là "xi măng trong xã hội của chúng ta, là chất nối kết xã hội này với nhau". Với cái nhìn về cuộc bầu cử Quốc Hội trong hai tuần tới (ghi chú thêm: ngày 24.09.2017), ông ta nhắc lại lời kêu gọi của ông: "Hãy lĩnh hội những quyền dân sự nổi bật nhất và đi bầu".



Nhiều sáng kiến, tổ chức và công ty đã đưa ra cái nhìn sâu sắc vào công việc tự nguyện của những thiện nguyện viên. Người tiền nhiệm của Steinmeier, Joachim Gauck, đã sáng lập "Buergerfest" dưới hình thức này.

Tối thứ Sáu (08.09.2017), Tổng thống Đức đã tiếp đón hàng ngàn tình nguyện viên. Cựu Tổng thống Đức Christian Wulff cũng đã đến khi lễ hội bắt đầu, kéo dài hai ngày. Lần đầu tiên ông Wulff trở tại cung điện Bellevue kể từ khi ông từ chức vào năm 2012.

* © Lê-Ngọc Châu _ Nam Đức, chiều ngày 13.09.2017

( Theo dpa, Sonntag 10. September 2017, Internet ... )