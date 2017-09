Mỹ: Hãng Xưởng Quảng Cáo Tuyển 6.2 Triệu Người

WASHINGTON - Thông cáo tuyển người tăng cao trong Tháng 7 trước khi bão tại Texas và Florida gây gián đoạn 1 số hoạt động kinh tế.Biên bản hàng tháng gọi là Job Openings and Labor Turnover Survey (hay JOLTS) của Bộ lao động cho thấy thị trường lao động tiếp tục chặt chẽ khi tình trạng thiếu thành phần công nhân thích hợp nhu cầu tiếp diễn.Thị trường việc làm mạnh khuyến khích Quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất tuy tỉ lệ lạm phát vẫn là dưới chỉ tiêu 2%.Kinh tế gia John Ryding làm việc với RDQ Economics (New York) nói: các công ty chủ cần công nhân có chuyên môn vẫn thấy thiếu thành phần có kinh nghiệm, ám chỉ thị trường lao động đã trở lại tình trạng tương đối bình thường không cần đến hỗ trợ từ FED.Các hãng xưởng đăng quảng cáo để tuyển 6.2 triệu công nhân, là tăng 54,000, cao nhất từ Tháng 12-2000 và là cao vuợt ngưỡng 6 triệu qua tháng thứ nhì liên tiếp.Ngoài ra, 1 phúc trình từ National Federation of Independent Business (hay NFBIB) ghi: khó khăn trong việc tìm công nhân có kỹ năng thích hợp là nan đề hàng đầu với doanh nghiệp nhỏ trong Tháng 8.Trong tháng qua, sổ lương phi nông nghiệp tăng thêm 156,000 – lãnh vực dịch vụ tư chiếm phần nhỏ nhất trong 5 tháng.JOLTS là đo luờng ưa thích của thống đốc Janet Yellen.