Đặt Cược, Bán Cá, Xếp Hạng, HS Thiếu Ngủ…

Xuân NiệmThế là cho đặt cược, vì ngân sách thiếu tiền? Có vẻ như thế đấy…Báo Tiền Phong có bản tin “Cho phép đặt cược thể thao để có nguồn thu hợp pháp?”Bản ting hi lời Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, trên thực tế, không cho phép thì đặt cược vẫn diễn ra nên cần luật hóa để có nguồn thu hợp pháp.Chiều 11/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao.Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về đặt cược thể thao. Sau đó, giao Chính phủ quy định chi tiết và ban hành danh mục các hoạt động thể dục, thể thao được phép kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn…Báo Tuổi Trẻ cho biết nhiều nhà giáo phải kiếm nghề tay trái: 'Nghề tay trái của tôi là... bán cá. Ban đầu cũng xấu hổ lắm, thấy người quen là tôi đứng từ xa, chờ mọi người đi khuất rồi mới dám đến chọn mua cá.', thầy giáo Nguyễn Duy Khánh nói về '14 năm đi dạy và 3 năm đi bán cá thêm' của mình.Báo Thanh Niên kể chuyện xếp hạng đại học không tin cậy: Bảng xếp hạng 49 trường ĐH VN vừa được công bố gây tranh luận từ nhiều phía. Một trong các nguyên nhân là nhóm này sử dụng nguồn dữ liệu để đánh giá từ báo cáo '3 công khai' do các trường ĐH tự đưa lên website....Chẳng hạn ngành VN học có 100% SV có việc làm nhưng thực tế đây chỉ là tỷ lệ của 2 người phản hồi trong tổng số 28 SV tốt nghiệp (mẫu khảo sát chỉ tương ứng 7,1%); Ngành xã hội học cũng 100% có việc làm nhưng chỉ của 36 trong số 140 người tốt nghiệp; Tâm lý học cũng có tỷ lệ 100% nhưng chỉ có 7 trong số 57 SV tốt nghiệp… Trong trường hợp này, nói các ngành học có tỷ lệ 100% SV tìm được việc làm sau một năm tốt nghiệp sẽ không chính xác.Báo SGGP kể chuyện: 40% trẻ em Việt Nam thiếu ngủ do học quá nhiều…Đa số thanh thiếu niên, trẻ em Việt ngủ ít hơn 6 giờ/đêm, ngắn hơn so với một giấc ngủ tiêu chuẩn của trẻ là 8 - 10 giờ/ngày.Các nguyên nhân chính được xác định là: lạm dụng mạng xã hội, mê chơi game, áp lực học tập… Ngoài ra, những hóc môn tăng trưởng gây xáo trộn cơ thể và tâm lý cũng là nguyên nhân làm rối loạn giấc ngủ và dẫn đến mất ngủ ở trẻ em.Bản tin VOV nói thẳng: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo là không đúng và không thỏa đáng.VOV ghi lời Tiến sĩ Lê Đăng Doanh – Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương không đồng tình với quan điểm trên và cho rằng: “Đại biểu dân cử nói như vậy là không hiểu vấn đề gì, BOT rõ ràng có tác động rất lớn đến người nghèo, tác động trực tiếp bởi chi phí vận tải mà tăng lên thì mớ rau, quả trứng cũng đắt lên”, TS Lê Đăng Doanh nói và phân tích thêm, “Nếu mớ rau, quả trứng đắt lên thì người giàu còn có thể ít bị ảnh hưởng, nhưng người nghèo cũng vẫn phải chi tiêu. Nhưng một đồng của người nghèo chi là tỷ trọng nó rất lớn trong tổng chi phí của người nghèo. Thứ 2 nữa, chi phí của người dân bình thường, người ta vẫn phải đi qua đường đi chợ, đón con đi học, rồi là sang bên kia đường ăn bát phở... như vậy mà lại lấy phí của người ta thì điều đó là hết sức phi lý”.Còn chuyện ông đạo diễn Tây kiêm chức Đại sứ Du Lịch VN bị hành hung đã không tin vào công an, nên trình báo trước tiên là Đại sứ quán Mỹ…Bản tin VnExpress kể: Công an trích xuất camera tại quán bar XOXO (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) để truy tìm nhóm Việt kiều liên quan vụ ẩu đả khiến đạo diễn Jordan Vogt-Roberts phải nhập viện.Theo điều tra ban đầu, hơn 2h ngày 9/9, nhóm người nước ngoài và Việt kiều xô xát trong bar XOXO. Người đàn ông nước ngoài bị thương, chảy máu khá nhiều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp (quận 7) là ông Jordan Vogt-Roberts.Phía ông Jordan Vogt-Roberts không trình báo cảnh sát mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cho rằng "không mâu thuẫn cự cãi với ai", không liên quan việc hai nhóm ẩu đả và khẳng định mình "bị đánh oan".Nghĩa là, cự cãi bị đánh mới là không oan?Báo Pháp Luật báo nguy: Hoảng với những 'hố bom' bùn đỏ từ thủ phủ titan…Do được quy hoạch là “trung tâm titan” nên Bình Thuận gánh chịu hậu quả nặng nề từ các dự án khai thác titan ồ ạt, trong khi chưa có những giải pháp căn cơ về đảm bảo môi trường.Bản tin VietnamPlus kể chuyện sầu riêng: Chiều 11/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Kon Tum) đã bắt quả tang Trần Thị Tuyết (38 tuổi) trú tại số nhà 789 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Kon Tum, đang có hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, để sản xuất chế biến thực phẩm.Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khoảng gần 2 tấn sầu riêng còn xanh, trong đó khoảng 1,2 tấn đã được nhúng hóa chất, số còn lại chưa nhúng.Ngoài ra, cơ quan công an Kon Tum còn phát hiện bốn chai hóa chất màu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ và một thùng nhựa khoảng 20l đựng hóa chất để nhúng sầu riêng (nhưng đã gần hết nước). Sầu riêng khi nhúng dung dịch hóa chất thì sau hai ngày sẽ chín đều.Báo Hà Nội Mới kể: Tràn lan học sinh đầu trần phóng xe đạp điện vun vút trên phố…Năm học mới bắt đầu chưa đầy một tuần nhưng tình trạng học sinh "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bất kể thời điểm trong ngày lại tiếp tục tái diễn....Tình trạng vi phạm diễn ra rất phổ biến ở nhiều lứa tuổi, không phân biệt nam nữ. Nhiều học sinh có mang mũ bảo hiểm nhưng không sử dụng theo quy định hiện hành mà lại treo trên xe để đối phó....