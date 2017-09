Thành Phố Westminster Tưởng Niệm Nạn Nhân 9/11

Trong Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân 911.Westminster (Bình Sa) - - Trước sân cờ Sở Cảnh Sát Thành Phố Westminster vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 11 tháng 9 năm 2017, Hội Đồng Thành Phố Westminster, Sở Cảnh Sát Thành Phố Westminter đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 911, tham dự buổi lễ có ông Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Tạ Đức Trí, Nghị Viên, Margie L. Rice, Nghị Viên Sergio Contreras, Cựu Nghị Viên Diana Lee Carey, Ủy Viên Học Khu Westminster Frances Nguyễn Thế Thủy một số các viên chức chính quyền thành phố, Sở Cảnh Sát Westminster, Dân Biểu Liên Bang Dana Rorabacher và một số cư dân trong thành phố, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình ông Ralph Ornelas, Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster lên chào mừng, cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người.Sau đo ông giới thiệu Linh Mục Tuyên Văn Nguyễn lên dâng lời cầu nguyện. Toán hầu kỳ sở cảnh sát lên thực hiện nghi thức kéo cờ rũ tưởng niệm. Bà Margie Rice lên đọc lời tuyên thệ trung thành với tổ quốc Hoa Kỳ, sau đó hát bản quốc ca Hoa Kỳ.Lời phát biểu của ông Thị Trưởng Trí Tạ, mở đầu ông cảm tạ sự hiện diện của mọi người đến tham dự lễ tưởng niệm những nạn nhân trong vụ khủng bố 911, mục đích là đưa mọi người đến với nhau để cùng tưởng nhớ những nạn nhân xấu số và gia đình của họ trong ngày 11-9.Ông tiếp: “Ngày 11-9 na9m 2001 đã làm thay đổi thế giới xung quanh chúng ta. Vào ngày nầy, mạng sống của gần 3,000 người vô tội gồm đàn ông, đàn bà, trẻ em đã bị cướp đi trong cuộc tấn công của quân khủng bố nhằm vào đất nước Hoa Kỳ hành động khủng bố nầy thật tàn nhẫn và đã làm xáo trộn đời sống của những người dân bình thường hằng ngày đi làm để nuôi sống gia đình. Chúng ta không bao giờ quên được nổi đau và sự bất nhẫn đã xảy ra vào sáng hôm ấy.Cụm từ “911” luôn nhắc nhở chúng ta nhớ đến sự kiện đau buồn đã làm thế giới của chúng ta đang sống thay đổi hoàn toàn. Chính vì vậy, tôi tin rằng việc tưởng nhớ và vinh danh hàng ngàn người đã mất vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một điều quan trọng. Xin qúy vị hãy cùng chúng tôi lắng đọng trong một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân nầy….. . Sự tưởng nhớ của chúng ta trong ngày hôm nay thể hiện rỏ một tinh thần Hoa Kỳ mạnh mẽ. Chúng ta vinh danh và tưởng nhớ tinh thần dũng cảm và những tấm gương anh hùng của nhiều cá nhân trong thời khắc khủng khiếp đó. Sự kiện 911 sẽ mãi mãi in dấu trong tâm khảm của mỗi người dân Hoa Kỳ.Cho dù đời sống của chúng ta có thay đổi nhưng tinh thần của chúng ta vẫn luôn mạnh mẽ. Hãy vinh danh những người đã mất, hãy cũng cố niềm tin trong chúng ta, và hãy hướng đến tương lai bằng trái tim tràn đầy hy vọng.. .”Tiếp theo lời phát biểu của Nghị Viên Sergio Contreras, ông cũng đã nhắc lại những gương hy sinh cao cả trong ngày 9-11 và ông kêu gọi mọi người hãy tưởng nhớ đến họ.Trong lời phát biểu Dân Biểu Liên Bang Dona Rorabacher đã nói: “.. . Nước Mỹ không thể để 911 xãy ra một lần nữa.”Nghi thức lễ tưởng niệm chấm dứt, mọi người chia tay nhau như nhắc nhở nhau luôn nhớ về biến cố đau thương để nguyện cầu cho những người kém may mắn được an vui nơi lạc cảnh.