Karatedo, Nợ Metro, BOT, Vé Phi Cơ, Đi Bộ...

Xuân NiệmNữ vận động viên Việt Nam nổi bật hơn nam... thế mới lạ. Bơi lội trong Huy chương vàng đã có cô Ánh Viên, vô địch bóng đá nữ cũng đã có các cô... và bây giờ là môn võ Karatedo.Bản tin VOV kể rằng Võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan đã đặt dấu mốc lịch sử cho karatedo Việt Nam khi giành Huy chương vàng hạng 61kg nữ tại giải thế giới tổ chức ở Leipzig, Đức. Có 98 võ sĩ tranh tài ở hạng cân 61 kg nữ...Giải thế giới được tổ chức tại Leipzig, Đức trong các ngày từ 8 – 10/9, với sự góp mặt của gần 1400 vận động viên, là giải đấu nằm trong hệ thống tính điểm cho Thế vận hội 2020. Tấm HCV mà Nguyễn Thị Ngoan giành được cũng là thành tích tốt nhất mà karatedo Việt Nam có được ở nội dung đối kháng tại một giải cấp thế giới.Báo Lao Động ghi nhận rằng nguyên nhân khiến Metro Sài Gòn "nợ như Chúa Chổm" khi bị đội vốn từ 19.000 tỷ đồng lên 47.000 tỷ đồng, ơn giời, cuối cùng đã được xác định. Và lần này, cũng không gì lạ, là vì "thiếu kinh nghiệm"!3 cái chữ này, được chính Trưởng BQL Đường sắt đô thị xác nhận nhẹ tênh, thanh thản như thể đó là chuyện dĩ nhiên vậy. Theo ông, Metro Bến Thành - Suối Tiên (TPSG) khởi sự năm 2006, "thủa ấy", đơn vị tư vấn trong nước thiếu kinh nghiệm do loại hình đường sắt đô thị (metro) còn quá mới mẻ tại Việt Nam nên chưa cập nhật được giá trị đầu tư thực tế.Báo Lao Động viết:“Đã đành là nó mới mẻ, nhưng tổng dự toán 19.000 tỷ đồng bị đội lên 47.000 tỷ đồng, hay quy đổi dollar là từ 1 tỷ USD đã tăng lên 2,49 tỷ USD mà bảo là vì "thiếu kinh nghiệm" thì kể cả bảo là vì dốt cũng chẳng ai tin đâu.”Bản tin VietnamNet kể chuyện Biên Hòa: Dân dùng thùng phuy, đá tảng chặn xe né trạm BOT.Người dân dựng rào chắn, dùng hàng chục hòn đá lớn để ở lề đường, ngăn xe chạy vào tuyến đường né trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa.3 năm nay, từ khi trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa đặt trên QL 1 ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai được đưa vào hoạt động, đường D02 ở ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa trở thành tuyến đường né trạm thu phí BOT Biên Hòa cho các tài xế ô tô....Cả ngày lẫn đêm, nhiều xe ô tô, từ xe con, xe tải tới xe tải hàng chục tấn rầm rập chạy vào đường D02. Tuyến đường dài 2km, rộng 5m, nhanh chóng hư hỏng, sụt lún, xuống cấp trầm trọng.Bản tin TTXVN kể: Các hãng hàng không đều đã thông báo kế hoạch điều chỉnh tăng giá vé máy bay tới các đại lý bán sau khi lộ trình tăng giá dịch vụ tại sân bay được áp dụng từ 1/10 tới đây sau quyết định của Bộ Giao thông Vận tải...Báo Kinh Tế Đô Thị kể: Đang đổ bê tông cầu dẫn vào khu du lịch sinh thái ở Tuyên Quang, bất ngờ cầu sập, 3 công nhân bị hàng trăm tấn bê tông đè lên, nhấn chìm xuống nước.Khoảng 16h ngày 10/9, trong lúc các công nhân đang thi công cầu bêtông (cầu Vòm), thuộc khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) thì bất ngờ cầu bị sập.Thông tin ban đầu, khi cầu sập, ba công nhân đang thi công đã bị rơi xuống sông mất tích...Báo Pháp Luật kể chuyện đi bộ: Sáng 10-9, hàng ngàn bạn trẻ cùng lãnh đạo, văn nghệ sĩ TP.SG đã có mặt ở khu đô thị Sala, Quận 2, TP.SG đi bộ khoảng 3km, tạo nên một khí thế rợp người ở những con đường nội bộ của khu đô thị với tinh thần “10.000 bước chân – Thay đổi cuộc sống”.Tại sao? Báo Pháp Luật viết, nhằm kêu gọi người dân TP.SG “mỗi ngày vận động khoảng 10.000 bước chân để rèn luyện và bảo vệ sức khỏe. Chương trình mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, từ đó, góp phẩn cải thiện và nâng cao thể chất của người Việt Nam.”Bản tin VnExpress kể: Ngày 10-9, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) bắt giam ông Nguyễn Văn Lâm - cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I - về hành vi Buôn lậu.Ông Lâm có nhiều năm công tác trong ngành Hải quan, bị cho có liên quan việc 213 container "biến mất" khỏi cảng Cát Lái. Nhà chức trách tình nghi vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ hải quan khác, đang củng cố chứng cứ để xử lý.Hễ vào đồn cảnh sát là chết. Báo Tuổi Trẻ kể: Chiều 10-9, bà Phạm Thị Thu Huyền ở TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận cho biết Võ Tấn Minh (25 tuổi), con bà, đã tử vong trong khi đang bị công an tạm giữ. Thi thể Minh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.Bà Huyền cho biết cách đây hơn 4 tháng, ngày 28-4, Minh đang đi trên đường thì bị công an bắt giữ.Tra tấn?Báo Thanh Niên kể: Khoảng 4 giờ 25 phút ngày 11.9, một xe khách đang lưu thông trên quốc lộ, đoạn thuộc địa phận H.Xuân Lộc (Đồng Nai) bỗng bốc cháy dữ dội.Trong khi đó, mỹ phẩm dỏm tràn lan...Báo SGGP kể: Các loại mỹ phẩm “núp bóng” hàng cao cấp xách tay qua đường hàng không, nhờ người thân từ nước ngoài chuyển về… xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường.Qua các trang mạng xã hội, mỹ phẩm dỏm phát tán mạnh mẽ hơn khiến người tiêu dùng không dễ phát hiện. Thậm chí, ngay cả doanh nghiệp bị làm giả, nhái thương hiệu cũng thừa nhận rất khó phân biệt nếu chỉ căn cứ vào đánh giá cảm quan.Ở góc độ cơ quan chuyên trách (quản lý thị trường, hải quan…), các đơn vị cho biết thường xuyên ra quân kiểm tra những cơ sở có dấu hiệu nghi vấn sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm dỏm nhưng… không xuể.