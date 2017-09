Xếp Hạng ĐH Toàn Cầu: Oxford, Cambridge, CIT

danh sách hàng đầu.Viện trưởng Pradeep Khosla nói với tổ chức Times Higher Education, bản doanh ở London, trong cuộc phỏng vấn rằng UCSD có tính sáng tạo vì không bị buộc vào truyền thống nào, vì UCSD cũng là đại học của thử nghiệm, từ ngày đầu tiên đã tập trung vào vấn đề [ngiên cứu] và ước vọng làm tốt đẹp hơn cho xã hội, và môi trường UCSD đầy hợp tác giữa các học giả đã là sức mạnh thúc đẩy thăng tiến mọi lĩnh vực.Nhóm 5 đại học hàng đầu là:- University of Oxford (Anh),- University of Cambridge (Anh),- California Institute of Technology ở Pasadena, Calif.,- Stanford (Calif.) và- Massachusetts Institute of Technology.Bên cạnh UCSD, trong các đại học California có:- Đại học UCLA thứ 14,- UC Berkeley thứ 18th,- UC Santa Barbara thứ 53,- UC Davis thứ 54,- USC thứ 66 và- UC Irvine thứ 99.